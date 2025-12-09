Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Família acobertou padastro que engravidou enteada de 12 anos

Ao desconfiar do adulto, Polícia Civil solicitou exame de DNA para confirmar a paternidade

Mariana Piell

Mariana Piell

09/12/2025 - 15h00
A Polícia Civil de Caarapó concluiu uma investigação que buscava apurar as circunstâncias da gravidez de uma menina indígena de 12 anos e identificou o padastro dela como abusador e genitor da criança. A príncipio, a família da vítima protegeu o homem de 30 anos e atribuiu a paternidade à um adolescente namorado da garota.

O caso da gravidez precoce chegou ao conhecimento das autoridades a partir de um atendimento de rotina pelo Conselho Tutelar, durante o qual foi constatado que a menor apresentava sinais de gestação avançada, fato que posteriormente foi confirmado por meio de exame sexológico.

Num primeiro momento, ao ser entrevistada pelos conselheiros, a menina teria indicado um colega da escola como suposto pai. A mãe da vítima confirmou essa versão, afirmando que a filha mantinha um namoro com o adolescente e que a gestação seria fruto desse relacionamento. No entanto, o jovem negou qualquer contato íntimo com a vítima.

Durante visitas à família, os integrantes do CREAS observaram que o padrasto da vítima, de 30 anos, apresentava inquietação e evitava interações quando o tema da gestação era abordado. Na delegacia, ao ser questionado, o padastro negou ter tido qualquer prática de ato libidinoso contra sua enteada.

A defesa do homem não foi suficiente para convencer as autoridades e a Polícia Civil requisitou exame de DNA entre o bebê, já nascido a esta altura, e o padrasto da vítima. O laudo, emitido pelos peritos criminais do Instituto de Análises Laboratoriais Forenses-IALF, confirmou o padrasto da vítima como pai da criança, com probabilidade superior a 99,99%.

O abusador foi indiciado pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal, que prevê pena máxima de 27 anos de reclusão.

 

INTERIOR

Ladrão liberado em 'blitz' acaba furtando dois carros da mesma família

Indivíduo de 26 anos conseguiu levar dois veículos das mesmas vítimas, pai e filha, durante a madrugada desta terça-feira (09)

09/12/2025 12h48

Pai e filha deixaram as chaves no contato do Gol, enquanto ambos devam o relato no caso da Strada furtada, o que facilitou ação que terminou com indivíduo preso em flagrante

Pai e filha deixaram as chaves no contato do Gol, enquanto ambos devam o relato no caso da Strada furtada, o que facilitou ação que terminou com indivíduo preso em flagrante Reprodução/Asscom Dourados

Distante aproximadamente 231 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul, um caso no interior do Estado chamou atenção por ser, no mínimo, curioso, após um ladrão acabar roubando dois carros de uma só vítima na mesma noite após ser liberado de uma blitz da Guarda Municipal na madrugada de hoje (09). 

Na também conhecida como Capital do Agronegócio, o município em questão palco desse caso inusitado foi a cidade de Dourados, a segunda maior do Mato Grosso do Sul, com a ocorrência registrada nas proximidades da Praça Antônio João, bem próximo à região central. 

Quanto à equipe de segurança pública por trás dessa ação, os fatos da ocorrência são narrados pela Guarda Municipal, como abordado pelo portal local Dourados News, que identificaram uma Fiat Strada em alta velocidade por uma das principais vias da região. 

Entenda

Transitando pela Av. Marcelino Pires, que praticamente corta o município de Dourados de uma ponta a outra, a Fiat Strada em questão foi abordada no cruzamento com a rua João Cândido Câmara. 

Nesse ponto, houve a devida checagem dos documentos, pela qual os agentes puderam levantar que esse veículo estaria com a documentação atrasada. 

Porém, como o indivíduo em questão não estaria embriagado, e sem um registro de furto aberto até aquele momento, o homem inicialmente abordado pelos policiais foi liberado, mas o carro teve de ficar apreendido. 

Passado pouco tempo, conforme narra o portal local, uma mulher de cerca 40 anos, ao lado de seu pai, de 60, aproximou-se dos agentes e informou à Guarda Municipal que a Strada seria propriedade deles. 

Essas vítimas narraram todo o caso, alegando que a Strada havia sido furtada no bairro Novo Horizonte, distante mais de 6,5 km aproximadamente de onde o carro foi abordado pela Guarda Municipal. 

Fica descrito então nesse momento em que as vítimas estavam narrando o caso, que ambos haviam chegado até esse ponto a bordo de um veículo Gol, o qual estaria estacionado na rua lateral.

Justamente aqui a coisa fica inusitada pois, uma vez que pai e filha desceram do veículo deixando as chaves no contato do Gol, enquanto ambos devam o relato no caso da Strada furtada esse segundo veículo também foi levado. 

Através de buscas esse segundo veículo também pôde ser localizado, com os agentes constatando neste momento que o indivíduo que estava no comando do Gol furtado era o mesmo que a Guarda Municipal havia abordado primeiramente com a Strada e que havia sido liberado. 

Aos 26 anos, o indivíduo foi identificado somente como Alexandro, morador do bairro Canaã I, que fica no extremo oposto de onde o primeiro carro havia sido roubado no município. 

Dessa vez, o acusado foi abordado, preso e levado até a unidade da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), autuado por furto em flagrante. 
 

CRIME

Rinha de galos é descoberta a poucos metros de quartel da PM

A ação ocorreu após diversas denúncias anônimas que apontavam a criação irregular e a realização de disputas clandestinas envolvendo apostas

09/12/2025 11h45

Os autores foram levados para a Delegacia de Polícia, onde prestarão depoimento

Os autores foram levados para a Delegacia de Polícia, onde prestarão depoimento Divulgação: PCMS

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul desarticulou, nesta segunda-feira (8), um ponto usado para a prática de rinha de galos na cidade. A ação ocorreu após diversas denúncias anônimas que apontavam a criação irregular e a realização de disputas clandestinas envolvendo apostas.

Segundo a Polícia Civil, no domingo (7) teria ocorrido uma rinha no local, com grande movimentação de pessoas e dinheiro. Com base nessas informações, a equipe iniciou diligências e conseguiu identificar o endereço onde os animais eram mantidos.

Ao chegar ao imóvel, os investigadores encontraram cerca de 16 galos, todos com ferimentos compatíveis com maus-tratos, cortes, escoriações e sinais típicos de brigas recentes. O responsável pela residência recebeu voz de prisão imediatamente.

Outro ponto que chamou a atenção dos policiais foi que o ponto funcionava a poucos metros de um quartel da PM, fato que demonstra a confiança, ou ousadia, dos envolvidos em manter a atividade ilegal tão próximo de uma unidade policial.

A Perícia Técnica esteve no local e realizou a constatação formal dos fatos. Os animais foram apreendidos e encaminhados para os procedimentos legais. Os autores foram levados para a Delegacia de Polícia, onde prestarão depoimento. O caso segue em investigação, e outras medidas podem ser adotadas conforme o andamento das apurações.

