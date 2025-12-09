Família acobertou padastro que engravidou enteada de 12 anos

INTERIOR

Indivíduo de 26 anos conseguiu levar dois veículos das mesmas vítimas, pai e filha, durante a madrugada desta terça-feira (09)

Pai e filha deixaram as chaves no contato do Gol, enquanto ambos devam o relato no caso da Strada furtada, o que facilitou ação que terminou com indivíduo preso em flagrante Reprodução/Asscom Dourados

Distante aproximadamente 231 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul, um caso no interior do Estado chamou atenção por ser, no mínimo, curioso, após um ladrão acabar roubando dois carros de uma só vítima na mesma noite após ser liberado de uma blitz da Guarda Municipal na madrugada de hoje (09).

Na também conhecida como Capital do Agronegócio, o município em questão palco desse caso inusitado foi a cidade de Dourados, a segunda maior do Mato Grosso do Sul, com a ocorrência registrada nas proximidades da Praça Antônio João, bem próximo à região central.

Quanto à equipe de segurança pública por trás dessa ação, os fatos da ocorrência são narrados pela Guarda Municipal, como abordado pelo portal local Dourados News, que identificaram uma Fiat Strada em alta velocidade por uma das principais vias da região.

Entenda

Transitando pela Av. Marcelino Pires, que praticamente corta o município de Dourados de uma ponta a outra, a Fiat Strada em questão foi abordada no cruzamento com a rua João Cândido Câmara.

Nesse ponto, houve a devida checagem dos documentos, pela qual os agentes puderam levantar que esse veículo estaria com a documentação atrasada.

Porém, como o indivíduo em questão não estaria embriagado, e sem um registro de furto aberto até aquele momento, o homem inicialmente abordado pelos policiais foi liberado, mas o carro teve de ficar apreendido.

Passado pouco tempo, conforme narra o portal local, uma mulher de cerca 40 anos, ao lado de seu pai, de 60, aproximou-se dos agentes e informou à Guarda Municipal que a Strada seria propriedade deles.

Essas vítimas narraram todo o caso, alegando que a Strada havia sido furtada no bairro Novo Horizonte, distante mais de 6,5 km aproximadamente de onde o carro foi abordado pela Guarda Municipal.

Fica descrito então nesse momento em que as vítimas estavam narrando o caso, que ambos haviam chegado até esse ponto a bordo de um veículo Gol, o qual estaria estacionado na rua lateral.

Justamente aqui a coisa fica inusitada pois, uma vez que pai e filha desceram do veículo deixando as chaves no contato do Gol, enquanto ambos devam o relato no caso da Strada furtada esse segundo veículo também foi levado.

Através de buscas esse segundo veículo também pôde ser localizado, com os agentes constatando neste momento que o indivíduo que estava no comando do Gol furtado era o mesmo que a Guarda Municipal havia abordado primeiramente com a Strada e que havia sido liberado.

Aos 26 anos, o indivíduo foi identificado somente como Alexandro, morador do bairro Canaã I, que fica no extremo oposto de onde o primeiro carro havia sido roubado no município.

Dessa vez, o acusado foi abordado, preso e levado até a unidade da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), autuado por furto em flagrante.



Assine o Correio do Estado