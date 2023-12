Na manhã de hoje (04), a Prefeitura Municipal de Campo Grande divulgou em suas redes sociais o show da Família Lima, como a principal atração da abertura da Cidade do Natal, nos altos da Afonso Pena. O evento está marcado para a próxima quinta-feira (7), às 18h, na Vila Morena.

Segundo informações da prefeitura, o local terá decoração especial e também a presença da família de renas. Até o momento, a prefeitura não divulgou o calendário completo da programação da Cidade do Natal.

Atrações nos bairros da Capital



Conforme publicado pela prefeitura municipal, no dia 8 de dezembro o evento natalino será no bairro Tarsila do Amaral. Em seguida, no dia 9 deste mês, a festa natalina será na na Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, em Rochedinho. Já no dia 16 deste mês, terá eventos de natal no Distrito de Anhanduí.

Nos distritos haverá distribuição de brindes, sorteios, brinquedos infláveis e até distribuição de pipoca e algodão doce, com música da Banda Municipal. Haverá também a presença do ônibus City Tour acompanhado de outros personagens.



Mais atrações

Conforme a programação de Natal divulgada pela prefeitura, no dia 10 haverá uma festa no campo da Moreninhas II, localizada na Avenida Grande Floresta. Já no dia 17, o Natal será no Jardim carioca e no dia 18, no bairro São Conrado.



Além dos bairros, haverá também eventos na região central no dia 6 de dezembro, na Rua 14 de julho.

A programação de natal vai até dia 25 de dezembro, enquanto na Vila Morena nos Altos da Afonso vai até dia 7 de janeiro.