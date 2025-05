Família procura por idoso desaparecido há uma semana no interior de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Desde o último sábado (10), Heitor Teodoreto Braga, de 84 anos, está desaparecido, e a família se divide em grupos com apoio do Corpo de Bombeiros para realizar as buscas. O idoso sofre e Alzheimer e foi visto pela última vez no sábado (10), quando viajou com o filho para Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande.

Desde o primeiro dia, equipes do Corpo de Bombeiros auxiliam nas buscas com uso de drones nas cidades de Ribas do Rio Pardo, onde ele foi visto pela última vez, além de Água Clara e Três Lagoas.

Conforme as informações da família, Heitor desapareceu usando calça social e camisa polo listrada. Além disso, ele tem cerca de 1,68 metro de altura e, devido ao quadro neurológico, pode estar desorientado, sem conseguir pedir ajuda ou informar onde mora.

Ainda de acordo com as informações, o idoso mora na região da Rua da Divisão, na Capital, mas o sumiço aconteceu durante o passeio ao interior.

Diante dos fatos, a família e a polícia alertam para a divulgação de notícias falsas com relação ao desaparecimento do idoso, para não atrapalhar as buscas.

Informações podem ser repassadas pelos telefones:

(67) 99196-8414

(67) 99108-3015

(67) 99258-2536

Assine o Correio do Estado.