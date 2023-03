Famílias sofrem com falta de água em conjunto habitacional

Cerca de 192 famílias estão enfrentando problemas com a falta de água no residencial Jornalista Armando Tibana, no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande.

O residencial foi construído por meio do Programa Minha Casa Minha Vida e contou com um investimento de R$ 18,9 milhões.

O conjunto habitacional foi entregue em abril de 2021 em parceria do Governo do Estado, por meio da Agência de Habitação Popular (Agehab), Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) e com o Governo Federal/Caixa.

No total são 192 apartamentos com 47 m², divididos em cozinha, sala, dois quartos, banheiro e área de serviço.

Ao Correio do Estado, os moradores informaram que todos os dias, por volta das 17h, os apartamentos ficam sem falta água nos apartamentos para beber, cozinhar e tomar banho.

De acordo com o síndico do condomínio, Rodrigo Simões, a administração do residencial já entrou em contato com a prefeitura de Campo Grande diversas vezes, mas são informados que o responsável pela falta de água é a construtora Engepar.

“Todos os dias falta água, sendo que a conta de água dos moradores do condomínio está em dia. Alguém tem que fazer alguma coisa, água é essencial”.

Elza Aparecida, mora e trabalha no condomínio há cerca de um ano, falou que a construtora foi acionada diversas vezes, mas nada é resolvido a longo prazo.

“Desde o dia 30 de agosto de 2021 nós entramos em contato com a construtora, vêm, dá uma olhada e falam ‘tá tudo certo’, quando chega a noite as pessoas ficam sem água o desespero bate”.

Outro morador do residencial, Aguinaldo Arruda, também falou sobre as várias tentativas de contato com a construtora Engepar.

“A gente liga, encaminha e-mail, solicita ajuda, mas eles não respondem. São 192 famílias, crianças acamadas e pessoas idosas, e nós não temos a necessidade básica que é a água”.

Clesley Patricia Martins, é moradora do condomínio há dois anos e falou sobre a dificuldade de chegar em casa depois do trabalho e não ter água para cozinhar e dar banho na filha de seis anos.

“Sempre que eu chego em casa não tem água ou quando tem é bem pouquinho. Eu preciso ir na minha irmã que mora na rua de cima dar banho na minha filha e jantar”.

“A gente precisa dar um jeito nisso porque todo mundo aqui tem criança, todo mundo precisa de água. Eu ainda tenho minha irmã que mora perto para me ajudar e quem não tem ninguém, faz o que?”.

O Correio do Estado entrou em contato com a construtora Engepar, entretanto não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Conjunto habitacional

Os apartamentos do condomínio Jornalista Armando Tibana foram entregues pelo Governo do Estado em ato simbólico realizado no dia 7 de abril de 2021, data em que se comemora o Dia do Jornalista.

Estiveram presentes na cerimônia de entrega o ex-governador Reinaldo Azambuja, o ex-prefeito Marquinhos Trad e o governador Eduardo Riedel, secretário da infraestrutura na época.

As famílias contempladas foram selecionadas através do Sistema Integrado de Economia Solidária (Conssol).

Assine o Correio do Estado