Farmácia Popular terá que exibir lista de medicamentos em MS

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Recomendação é que a ação seja retomada somente quando a Defesa Civil emitir algum novo alerta, apontando para uma temperatura mínima de 12 graus ou menos

Com a quinta e sexta-feira (26 e 27 de junho) prevendo mínimas entre 17 e 19 graus célsius, o chamado "Ponto de Apoio" do frio que fica no Parque Ayrton Senna (localizado na rua Jorn. Valdir Lago, 512 - no conjunto Aero Rancho em Campo Grande) terá suas atividades encerradas, pelo menos até que a Capital volte a sentir outro "frio de doer".

Conforme repassado pela Secretaria de Assistência Social (SAS) de Campo Grande, já na noite de hoje (25) não haverá mais acolhimento no ponto de apoio.

Segundo a SAS, a recomendação é que a ação seja retomada somente quando a Defesa Civil emitir algum novo alerta, apontando para uma temperatura mínima de 12 graus ou menos.

Nesta última madrugada, de terça para quarta-feira (24 para 25 de junho), um total de 61 pessoas se deslocaram até o ponto de apoio, diante das 72 acolhidas no dia anterior.

Desse total de 61 pessoas acolhidas nessa última madrugada de quarta-feira (25), uma maioria esmagadora (55) conforme dados da SAS se tratavam de homens, enquanto apenas seis eram mulheres.

Em detalhamento, a demanda espontânea durante essa última madrugada trouxe 10 pessoas até o ponto de apoio, com outras oito abordagens executadas pelo chamado Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas).

Outro recorte dessa mesma parcela mostra que, cerca de duas dessas pessoas que buscavam sair do frio se tratavam de imigrantes, enquanto os idosos respondiam por cinco indivíduos dentre os 61 totais.

"Frio de doer"

Entre as madrugadas de terça e quarta-feira, Mato Grosso do Sul passou dois dias consecutivos batendo temperaturas negativas em pelo menos um de seus municípios.

A própria Defesa Civil Municipal alertou sobre a queda brusca de temperatura, com riscos de hipotermia que poderiam levar à morte, pedindo que a população mais vulnerável buscasse abrigo

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), há uma elevação da temperatura observada para os próximos dias, com os termômetros na Capital, por exemplo, batendo mínimas entre 17 e 19°C e máximas de 26 e 28 .

Como a próxima ativação do centro de apoio dependendo de um alerta para geadas por parte da Defesa Civil, aqui cabe explicar que, diferente da onda de frio, onde há queda na temperatura do ar por dias consecutivos, a geada é caracterizada pela formação de uma camada de cristais de gelo sobre plantas ou sobre outras superfícies.

Causada pela advecção (transmissão no sentido horizontal do calor pelo deslocamento de massa atmosférica) de massa de ar polar, a geada têm o poder reduzir o potencial de produção de lavouras e, nesse caso, levar a população de rua à morte.



Com o "Ponto de Apoio" ativado por três edições neste ano, sendo a primeira na semana de 28 de maio, a SAS soma 464 acolhimentos até então.

Importante destacar que, nessas situações mais extremas, caso alguém encontre pessoas em situação de rua expostas ao frio, é possível avisar os órgãos competentes pelos telefones: (67) 99660-6539, 99660-1469 ou 156.

Sendo responsáveis por buscas ativas que cobrem toda a Cidade Morena, as equipes do chamado Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) atuam 24 horas por dia, todos os dias da semana.

**(Colaboraram Felipe Machado e Naiara Camargo)

