Fãs da cantora Taylor Swift que acompanharam os shows no Rio de Janeiro reclamam que a equipe médica distribuiu remédios como Rivotril (clonazepan) para quem desmaiou, sentiu-se nervoso e até mesmo indisposto entre os dias 17 e 20 da última semana.



Benzodiazepínico tarja preta, o remédio é administrado durante crises de pânico e para induzir o sono -somente sob prescrição médica. Usado em casos de desidratação, segundo o médico Fernando Tallo, pode piorar o quadro.



A influenciadora Bel Rodrigues, 29, diz ter sido medicada com Rivotril quando estava passando mal de calor e sede. Maria Eduarda Leite, 21, afirma que recebeu o calmante Diazepam (também benzodiazepínico) quando se assustou com o arrastão no sábado (18). O engenheiro civil Yan Corrêa, 30, diz ter dormido durante toda a metade final do show após ser atendido no posto de emergência na sexta-feira (17).



Este mesmo dia foi marcado pela morte da fã Ana Clara Benevides, 23 anos, após passar mal durante a apresentação da cantora no Estádio Nilton Santos. Ela foi socorrida ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.



A empresa Vida UTI, que geralmente atende o estádio Nilton Santos (Engenhão) e trabalhou nos shows, diz que não utiliza clonazepam (princípio ativo do Rivotril), mas não negou o uso de calmantes benzodiazepínicos como o Diazepam.



"Considerando que foram atendidos mais de 1.800 pacientes, o uso de medicamentos controlados não passou de 1% dos atendimentos", escrevem os diretores médicos Agnelo Quintela e Rogerio Casemiro em mensagem por e-mail. Questionados diretamente sobre as chances de um remédio sublingual administrado para o público ter sido Rivotril, responderam que não é a praxe.



"Eu disse que deslocaram meu ombro, desmaiei e fiquei nervoso. Pegaram um Rivotril, falaram 'abre a boca e levanta a língua'", conta Yan Corrêa. O engenheiro chegou às 9h no show do dia 17 e começou a passar mal assim que chegou na pista premium. Ele aguentou até o momento em que a cantora Taylor Swift pediu para distribuírem água para os fãs.



Na movimentação do público que passava mal, Yan machucou o ombro. Logo depois, desmaiou. Segundo ele, além do Rivotril, recebeu duas injeções. Após ser liberado, dormiu o resto do show ao lado do bar do palco.



O médico Fernando Tallo, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência, afirma que não é comum administrar Rivotril para pacientes que estão em eventos como shows. "A gente sempre tenta evitar esse tipo de medicação. Pr



Além do perigo de a medicação evoluir mal com o quadro de desidratação, o médico questiona se é seguro induzir sono em alguém que está em um aglomerado de pessoas.



Tallo, porém, diz que não é absurda a administração do benzodiazepínico em casos de extrema ansiedade, caso tenham sido feitos exame físico, checagem de sinais vitais, frequência cardíaca, frequência arterial e perguntas sobre estad



"Em nenhum momento eu aparentei estar passando mal de nervoso", diz Bel Rodrigues à Folha. A influenciadora relata que se indispôs em decorrência do calor, teve pressão baixa e foi tratada normalmente na primeira vez em que procurou o ambulatório. Na segunda



Bel conta que pediu para ficar em um canto do ambulatório se refrescando, mas como o local começava a encher, a profissional de saúde negou e sugeriu o remédio. "Ela disse: 'Vou colocar cinco gotinhas de clonazepam para você e vai dar uma acalmada'. Eu sei o que é clonazepam, eu já tomei ele, então sabia que não teria reação adversa. Mas ela não perguntou nada disso."



Os pacientes que afirmam ter recebido o calmante relatam que não foram questionados sobre alergias, interações medicamentosas e possíveis impedimentos para tomar o remédio.



No dia 18, a paulista Joana Leite, 20, teve uma crise de ansiedade quando soube que o show foi adiado. No ambulatório, disse que os profissionais queriam medicá-la com Rivotril. Diagnosticada com transtorno bipolar, recusou-se a tomar o remédio porque não é um dos que está acostumada, além de ter medo da interação com outros três medicamentos controlados que faz uso.



No mesmo dia, a recifense Maria Eduarda Leite, 21, entrou em pânico quando, depois de passar mal por causa do calor, encontrou-se no meio de um suposto arrastão. Em sua segunda passagem pelo posto, diz que recebeu Diazepam.



"Eu queria uma cópia do meu pronto-atendimento, porque pensava que ia ter que ir ao hospital, mas me negaram. Disseram que ali era pronto-atendimento e que não tinha nada registrado", conta Leite.

Segundo a empresa Vida UTI, responsável pelos atendimentos, a prescrição de medicamentos no atendimento pré-hospitalar (APH) é prerrogativa médica, que é "soberano na tomada de decisão".



"A conduta médica está alicerçada na entrevista, nos sinais vitais e na avaliação clínica, onde são observados sinais e sintomas do paciente. Após todo esse conjunto de informações, o médico estabelece um plano terapêutico, o qual pode ser constituído de medicamentos, inclusive aqueles psicoativos, tudo estabelecido no rol do ato médico, respaldado pelo conselho federal e pelos conselhos regionais de medicina", escreve a diretoria médica.



Em reportagem anterior da Folha, a paulista Mariana Marcarini, 23, contou que recebeu o remédio após ter a pressão aferida. "Mediram minha pressão e me deram um remédio sublingual ("Clonazepam", me disse a moça que me atendeu) e mais um para enjoo", disse.



A estudante carioca Lavínia Mendes, 21, disse suspeitar ter recebido o mesmo remédio. Ela foi para o ambulatório antes mesmo de começar o show de abertura com a pressão baixa.



"A médica, que já estava com uma cartela de remédio na mão, furou um dos medicamentos, botou debaixo da minha língua e falou: 'Fica com ele por baixo da língua, espere que dissolva'. E foi isso. Não me foi informado qual era o medicamento em momento algum. Eu estava muito fraca, então também não questionei", diz Lavínia.



"Durante o show, não conseguia aproveitar. A minha sensação era que se eu gritasse, se pulasse, iria cair a qualquer momento".



A produtora Time for Fun, responsável pelos shows de Taylor Swift no Brasil, afirma que trabalha com parceiros para o atendimento médico e não tem acesso aos prontuários dos atendimentos realizados em seus eventos. "A empresa, seus parceiros e fornecedores seguem rigorosamente todos os protocolos determinados pelas autoridades de saúde", diz comunicado.