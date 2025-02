Fazendeiro suspeito de matar genro a tiros é encontrado e preso em MS

DESDOBRAMENTOS

Presidente da ASMS e da Federação sul-mato-grossense gravou nota de repúdio contra a criminalização do esporte que garantiu cinco medalhas nas últimas duas edições de Olimpíadas

Em postagem, o chefe do Executivo de Ivinhema, Juliano Ferro, classifica o local como uma "zona de cigarros de maconha para tudo quanto é lado". Reprodução/Redes sociais

Cerca de uma semana após o vídeo do prefeito de Ivinhema, autointitulado o "Mais Louco do Brasil" em que ameaçava fechar uma pista de skate começar a viralizar, agora, a Associação sul-mato-grossense dessa modalidade repudia as falas de Juliano Ferro.

Presidente da Associação de Skate de Mato Grosso do Sul, Rey nardt Peralta usou as redes da ASMS para publicar o vídeo de repúdio às falas de Juliano, em que o prefeito culpa skatistas locais por atos de vandalismo e "pontas de cigarro de maconha" espalhadas na praça do município.

"Repudiamos qualquer tentativa de marginalização do nosso esporte e de seus praticantes, bem como negação de investimento para espaços adequados para a prática segura da nossa modalidade", disse.

Considerando uma fala "preconceituosa" e "generalista", o presidente da Associação manifestou a tristeza em sua fala, tendo em vista que, como ele bem aponta, o esporte tem se tornado um dos mais praticados no Brasil, além de trazer sucesso nas competições internacionais.

"Sem falar em ter nos trazido cinco medalhas nas últimas duas ediçõ es olímpicas, e é o esporte que mais cresce entre os jovens no Brasil. Temos desenvolvido um trabalho que promove inclusão, saúde e desenvolvimento social. Construímos um excelente relacionamento com o governo do estado e prefeituras do interior, buscando melhorias em infraestrutura e investimento em nosso esporte", argumenta ele.

Porém, em sua fala Reynardt faz questão de ressaltar que a realidade em Ivinhema tem sido diferente, cobrando de Juliano Ferro soluções para a população local.

"Se, ao invés de atacar uma minoria que está cansada já de sofrer preconceito, discriminação, o senhor atendesse as nossas solicitações, que já vem sendo feita faz um bom tempo", diz.

Entenda

Conforme a associação, enquanto parte da praça, que possui ainda quadra de futebol, de basquete e parquinho infantil, está com a devida iluminação e manutenção em dia, apenas a pista de skate se encontra em um "apagão".

"Um local completamente escuro e sem fiscalização é um chamariz para um âmbito de drogas, bebidas e outras coisas que vêm acontecendo na pista de Ivinhema", indica o presidente.

Presidente também da Federação de Skate de Mato Grosso do Sul (FSMS), ele faz questão de frisar que ambas as instituições não compactuam e são completamente contra o uso de drogas e vandalismos de espaços públicos.

"Porém os skatistas locais são os mais prejudicados. Sabemos de fato que quem está por trás dessas ações não é do skate, e os próprios skatistas estão fazendo tanto a manutenção quanto a limpeza do local antes da prática do nosso esporte".

Em complemento, ele relata que são vários os casos de praticantes que acabam se cortando com os restos e cacos de vidros deixados na pista, ou mesmo se machucam em algum ponto sem manutenção, que segundo Peralta reflete o descaso da prefeitura local com o esporte.

Relembre

Na última semana, o chefe do Executivo de Ivinhema, Juliano Ferro, gravou vídeo ameaçando fechar uma pista de skate do município, em postagem onde classifica o local como uma "zona de cigarros de maconha para tudo quanto é lado".

Já num primeiro momento a onda se voltou contra ele e o atual prefeito - condenado quando ainda era vereador, em 2015, pelo uso de uma pistola para abrir uma garrafa de cerveja - viu o "tiro sair pela culatra", já que a própria publicação foi tomada por comentários em tom de crítica.

Entre muitas respostas à Juliano, Marcelo Sanzoni, do perfil "eu sou skatista", fez um vídeo combatendo as falas do prefeito, criticando a falta de tato ao criticar parte da população da cidade como responsáveis pelos estragos, bem como a solução apresentada de demolir a pista.

