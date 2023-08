Justiça absolve homem que ficou preso por 5 meses acusado de estuprar crianças

Pagamentos

Pagamentos dependem de aprovação da Câmara Municipal

A prefeitura de Campo Grande pretende pagar o piso nacional da enfermagem já no próximo dia 6 de setembro. A informação, confirmada pela prefeita Adriane Lopes (PP) nesta quinta-feira (24), depende, entretanto, de uma aprovação da Câmara Municipal.

Com R$ 11.809,486,00 milhões em caixa, os 2.649 profissionais a serem contemplados pelo recurso destinado pelo Ministério da Saúde receberão de forma individualizada e retroativa de acordo com a função que exercem, sejam estes enfermeiros, técnicos de enfermagem ou auxiliares.

De acordo com Adriane Lopes, a verba encaminhada para a capital é referente aos meses de maio, junho, junho e agosto deste ano. A fim de quitar os débitos com a classe já no início do próximo mês, a administração municipal depende de uma aprovação do legislativo, presidido pelo vereador Carlão (PSB).

“Na próxima segunda-feira (28), encaminharei o texto em regime de urgência à casa de leis, buscando aprovar o projeto, para efetuar o pagamento. Estive com o Carlão hoje pela manhã e acreditamos que os vereadores aprovem o processo com lisura e rapidez, o que pode facilitar o recebimento dos próximos pagamentos”, disse. Conforme a prefeita, além das quatro parcelas recebidas recentemente, a administração municipal deve receber outras cinco parcelas até o fim deste ano. O repasse também de responsabilidade do Ministério da Saúde será encaminhado de forma única.

De acordo com a Lei n° 14.434, de 2022, o Piso Nacional da Enfermagem é dividido da seguinte forma: enfermeiros recebem R$ R$ 4.750,00, para técnicos o salário é de R$ 3.325,00, e R$ 2.375,00 para auxiliares de enfermagem e parteiras.

A rede municipal de Saúde tem, hoje, 1.450 profissionais de enfermagem, sendo 511 enfermeiros, 924 técnicos de enfermagem e 15 auxiliares de enfermagem.

Segundo Adriane Lopes, o pagamento futuro, ainda sem data estipulada, será referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, além do 13º salário de cada servidor. “Os pagamentos serão destinados por CPF, parcelas que buscaremos pagar até dia 6 de setembro. Quatro parcelas retroativas, recursos para outras instituições com outros profissionais. Teríamos 30 dias para efetuar o pagamento, mas vamos pagar agora”, disse.

Vale destacar que os repasses atendem também os servidores que trabalham em instituições que atendem ao menos 60% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que se aplica aos servidores da Santa Casa, e dos hospitais São Julião e Cândido Mariano, como disse o secretário municipal de saúde, Sandro Benítez. “Os recursos são muito importantes pois não se aplicam somente aos servidores da Sesau, e se estendem aos servidores de instituições que atendem cerca de 60% pelo SUS.

A maioria não será para a Sesau.”, disse. Ao todo, o recurso será destinado a 745 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), além de 1.904 servidores de outras instituições vinculadas ao SUS.

No último dia 10, o Governo Federal confirmou o primeiro repasse do auxílio complementar da União para o pagamento.No total, o Governo Federal garantiu R$ 7,3 bilhões para viabilizar o pagamento do piso da enfermagem para todos os profissionais da categoria, sendo R$ 116 milhões para Mato Grosso do Sul.





Instituição Número de servidores Associação Pestalozzi 01 Maternidade Cândido Mariano 301 Fundação PIO XII 05 Hospital do Pênfigo 187 Hospital do Câncer Alfredo Abrahão 92 Hospital Nosso Lar 41 Hospital São Julião 88 Santa Casa 1.107 Davita 36 Pró-renal 46 Sesau 745

Ao Correio do Estado, o presidente da Câmara de Campo Grande, Carlão, disse que caso chegue na próxima segunda-feira, o texto será votado em regime de urgência já na terça. Para ele, a medida é um ganho da categoria. "Ganho da classe, muito importante esta medida, faremos o possível para votar o mais rápido possível", disse.

Otimista, a prefeita disse que a seção deve contar com a presença de sindicalistas e profissionais do setor.

