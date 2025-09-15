Feirão MS Moradia vai subsidiar imóveis para famílias com renda de até R$ 7 mil - Divulgação

A 3ª edição do Feirão MS Moradia já está marcada para acontecer entre os dias 16 a 19 de outubro, no Shopping Norte Sul Plaza.

Realizado em parceria do Governo do Estado com várias construtoras da Capital, o feirão reúne empreendimentos imobiliários credenciados ao programa, oferecendo imóveis que fazem parte do Bônus Moradia, com valor de até R$ 250 mil.

Famílias com renda de até R$ 7.050 poderão financiar seus imóveis no evento com subsídio de até R$ 32 mil do Governo do Estado e até R$ 55 mil por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.

O FEIRÃO

Durante o evento, os visitantes terão acesso a estandes de construtoras parceiras, poderão conhecer os imóveis disponíveis, realizar simulações de financiamento e esclarecer dúvidas diretamente com as equipes da Agehab e das instituições financeiras.

Lá, todo o processo será facilitado, desde a atualização do cadastro até a análise de crédito, permitindo que os interessados saiam do evento já com encaminhamentos concretos para a aquisição da casa própria.

O Bônus Moradia foi criado justamente para apoiar famílias que esbarram na dificuldade de juntar o valor da entrada de um imóvel.

Com o subsídio estadual somado aos benefícios federais e à possibilidade de uso do FGTS, em muitos casos a entrada é reduzida de forma significativa, abrindo as portas para que cada vez mais famílias saiam do aluguel e conquistem seu lar definitivo.

COMO PARTICIPAR

Para participar, é importante que os interessados já estejam inscritos no cadastro da Agehab e levem documentos pessoais, comprovantes de renda e de residência, além de certidões que comprovem não possuir imóvel em seu nome nem ter sido beneficiado por outro programa habitacional.

