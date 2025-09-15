Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Casa própria

Feirão MS Moradia vai subsidiar imóveis para famílias com renda de até R$ 7 mil

Evento permite a soma de subsídios estaduais e federais para compra de primeiro imóvel

Mariana Piell

Mariana Piell

15/09/2025 - 13h00
A 3ª edição do Feirão MS Moradia já está marcada para acontecer entre os dias 16 a 19 de outubro, no Shopping Norte Sul Plaza.

Realizado em parceria do Governo do Estado com várias construtoras da Capital, o feirão reúne empreendimentos imobiliários credenciados ao programa, oferecendo imóveis que fazem parte do Bônus Moradia, com valor de até R$ 250 mil.

Famílias com renda de até R$ 7.050 poderão financiar seus imóveis no evento com subsídio de até R$ 32 mil do Governo do Estado e até R$ 55 mil por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.

O FEIRÃO

Durante o evento, os visitantes terão acesso a estandes de construtoras parceiras, poderão conhecer os imóveis disponíveis, realizar simulações de financiamento e esclarecer dúvidas diretamente com as equipes da Agehab e das instituições financeiras.

Lá, todo o processo será facilitado, desde a atualização do cadastro até a análise de crédito, permitindo que os interessados saiam do evento já com encaminhamentos concretos para a aquisição da casa própria.

O Bônus Moradia foi criado justamente para apoiar famílias que esbarram na dificuldade de juntar o valor da entrada de um imóvel.

Com o subsídio estadual somado aos benefícios federais e à possibilidade de uso do FGTS, em muitos casos a entrada é reduzida de forma significativa, abrindo as portas para que cada vez mais famílias saiam do aluguel e conquistem seu lar definitivo.

COMO PARTICIPAR

Para participar, é importante que os interessados já estejam inscritos no cadastro da Agehab e levem documentos pessoais, comprovantes de renda e de residência, além de certidões que comprovem não possuir imóvel em seu nome nem ter sido beneficiado por outro programa habitacional.

FINANÇAS

Em um mês, MPMS gasta mais de meio milhão em passagens e diárias

As informações referentes ao mês de junho, foram publicadas na edição desta segunda-feira (15), no Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul

15/09/2025 12h00

Em um mês, MPMS gasta mais de meio milhão em passagens aéreas e diárias para servidores

Em um mês, MPMS gasta mais de meio milhão em passagens aéreas e diárias para servidores Arquivo

Foi publicado no Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul - (MPMS), desta segunda-feira (15), a relação de passagens aéreas e diárias pagas pelo MPMS a servidores da instituição no período de 1° a 30 de junho de 2025. Somados, os valores totalizam R$ 557.329,83, sendo R$ 76.749,15 gastos comn passagens aéreas e outros R$ 480.580,68 gastos com diárias.

O documento publicado nesta manhã traz detalhadamente dados como nome dos servidores, cargo, período, motivo e trecho da viagem, meio de transporte, além do valor gasto. Entretanto, ao menos 50 viagens das 319 listadas, foram nomeadas como 'sigiloso', informando apenas o valor da diária. Conforme o MP, em alguns casos, o sigilo é decretado por força de decisão em processos do Ministério Público. Sendo assim, dados como o nome do servidor, cargo, período da viagem e deslocamento foram ocultados.

De acordo com a publicação, o maior valor pago em passagem aérea foi para o  Procurado-Geral Adjunto de
Justiça Jurídico, Alexandre Magno Benites de Lacerda, que recebeu R$ 6.478,25 para participar da 6ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Procuradores Gerais - (CNPG) de 2025, em Tiradentes, no Estado de Minas Gerais. De lá, ele seguiu para uma reunião no Escritório de Representação do MPMS em Brasília.

Já no que se trata de diárias, o maior valor pago foi parta a promotora de justiça Paula da Silva Volpe, que recebeu R$ 5.963,00 ao ir para Brasília participar do curso "Estândares interamericanos sobre direitos humanos de crianças e adolescentes", durante cinco dias. A viagem aconteceu entre os dias 11 e 15 de agosto desse ano. Nesse sentido, o valor recebido para cada dia foi de R$ 1.192,60.

MAIS QUE O DOBRO

Conforme apurado pelo Correio do Estado, de um ano para o outro, o valor de diárias e passagens pago aos servidores do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, mais que dobrou.

Isso porque, de acordo com a relação das diárias pagas no período de 1º a 31 de maio de 2024, o total entre passagens e diárias somou R$214.146,73, sendo R$ 37.544,60 de passagens, e R$ 176.602,13 em diárias.

Comparados, os valores de 2024 para 2025 representam um aumento de 160.26% pagos aos servidores.

O documento foi assinado pelo Procurador-Geral de Justiça, Romão Avila Milhan Junior, que está a frente do órgão desde maio de 2024.

ACIDENTE COM CARRETA

Homem morre em acidente com carreta na BR-267

Após o ocorrido trânsito ficou completamente interditado por quase 2h

15/09/2025 10h00

Acidente mata idoso de 70 anos na BR-267

Acidente mata idoso de 70 anos na BR-267 Foto: Elenize Oliveira/Cenário MS

Um acidente na BR-267, em Bataguassu, deixou o trânsito parado por quase 2h, na tarde de ontem. O idoso que conduzia o carro colidiu com a carreta e morreu no local. A passageira que estava junto não teve ferimentos graves, mas foi encaminhada para a Santa Casa da cidade.

O motivo do acidente foi devido ao carro, que saiu da margem da rodovia e realizou a manobra à frente do outro veículo, com intenção de acessar a outra via. O motorista da carreta bitrem disse ter notado e tentado frear, mas não conseguiu a tempo da colisão. Ambos os veículos foram parar no acostamento em meio às árvores.

Com o impacto da colisão e dos ferimentos, o motorista do Toyota Etios, identificado como Vilmar Ramos Carvalho, de 70 anos, morreu no local.

Já a mulher que estava no banco ao lado do motorista foi retirada do carro com ajuda dos cidadãos que estavam no momento do acidente.

Após a chegada do socorro, ela foi resgatada do local pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu, cidade mais próxima do acidente.

A rodovia ficou interditada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Científica para análise da versão do caminhoneiro, que não teve nenhum ferimento, e outros possíveis cenários do acidente.

Com informações do Cenário MS

