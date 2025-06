Feriadão têm menos mortes em 2025 mesmo com bitrens liberados em rodovias de MS

Assim como a queda no número de mortes, os flagrantes de embriaguez também caíram entre as operações Corpus Christi de 2024 e 2025 - Reprodução/PRF

Durante todo o feriado prolongado, como informado na manhã de hoje pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em balanço da Operação Corpus Christi, o índice de óbitos em rodovias manteve a tendência de queda observada nos últimos anos, mesmo com a mudança e permissão do tráfego de bitrens por Mato Grosso do Sul neste 2025.

Conforme o balanço da Operação Corpus Christi de 2025, apenas um óbito foi registrado dentro dos 24 sinistros gerais e dos seis que foram considerados mais graves, sendo 19 pessoas feridas nas rodovias sul-mato-grossenses durante esse último feriadão.

Essa única pessoa morta durante o feriado prolongado de Corpus Christi de 2025, diante dos 33 sinistros, 9 graves, 33 pessoas feridas e 3 mortes de 2024, representa uma queda de 66% no índice.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal em nota, das 1.340 infrações, os casos mais recorrentes neste feriado prolongado de 2025 foram:

Não uso do cinto de segurança,

Transporte de crianças fora dos dispositivos de segurança e

Ultrapassagens indevidas

Operação Corpus Christi

Anual nas rodovias do território brasileiro, a Operação Corpus Christi 2025 em Mato Grosso do Sul estabeleceu um padrão diferente para o fluxo nas rodovias sul-mato-grossenses, como bem acompanhou o Correio do Estado, a não restrição do trânsito de bitrens e veículos longos durante todo o feriado prolongado.

Como repassado na ocasião pela inspetora da PRF, Stéfanie Amaral, o padrão adotado em Mato Grosso do Sul não descarta a possibilidade de especificações em demais Unidades da Federação, sendo que a liberação de bitrens não resultou em impacto negativo para os índices.

Além disso, essa tendência de um índice cada vez mais baixo é observada principalmente se lançado olhar sobre as edições passadas da operação, pois os dados da PRF confirmam a queda pela metade no total de mortos nas rodovias, se comparado o período das ações de Corpus Christi em 2023 e 2024.

Como em outras ações perenes da PRF, as recomendações costumam ser as mesmas sempre que é hora de pegar a estrada, como a necessidade de conferir os itens de segurança, condições do veículo, além de:

Respeitar capacidade máxima de passageiros permitida Todos ocupantes devem usar cinto de segurança Crianças apenas em cadeirinhas e assentos de elevação presos ao veículo Bagagens devem estar em compartimento próprio

Assim como a queda no número de mortes, os flagrantes de embriaguez também caíram entre as operações Corpus Christi de 2024 e 2025, também mantendo tendência desde 2023, sendo 77 condutores flagrados dirigindo após consumir álcool no ano passado diante de 44 autuações e 5 presos na ação mais recente.

