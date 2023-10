Ainda que reste a viagem de volta para aqueles que querem curtir o descanso até o último segundo, o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida está chegando ao fim, e com ele as operações lançadas pelas polícias rodoviárias Militar (PMR) e Federal (PRF) para proteção das estradas, com mais de 300 bafômetros de sexta para sábado, sendo quase 1,5 mil testes de alcoolemia em apenas quatro dias.

Dados parciais divulgados pela Polícia Rodoviária Federal apontam para a marca de 3.914 pessoas fiscalizados nos primeiros quatro dias de feriadão.

Até o último sábado foram 3.313, sendo m total de 1474 "testes do bafômetro" aplicados em quem transitava pelas estradas do território sul-mato-grossense. Ao todo, foram 341 testes de alcoolemia e 12 multas em um intervalo de 24 horas, entre os balanços de sexta e sábado.

Entre sexta e sábado, os acidentes também saltaram em mais cinco casos, fechando o balanço parcial de feriado com duas mortes registradas até o dia 14, e outras 55 pessoas multadas por ultrapassagem durante esse fim de semana (296 totais).

Falta de atenção e gente presa

Também a Polícia Militar Rodoviária emitiu balanço parcial de sua operação e, até o momento, ainda que a PMR não tenha atendido ocorrências envolvendo mortes, no período houveram seis "sinistros" de trânsito, que resultaram em quatro pessoas feridas.

Pelo menos seis pessoas foram presas em rodovias estaduais nesse período, nas mais variadas ocorrências, desde dirigir alcoolizado até mesmo porte de arma de fogo.

Segundo a PMR, três membros de uma facção criminosa foram presos na MS-306, em Chapadão do Sul, pelo porte de uma pistola, calibre 9mm.

Conforme a PMR, esses três membros cometeram uma tentativa de homicídio em Chapadão do Sul, em uma guerra de facções, e estavam saindo do município, no último dia 12, em direção à Aparecida do Taboado.

Dos demais presos, um foi flagrado em Nova Andradina dirigindo sob efeito de álcool e com CNH suspensa, na MS-473. Além deste, na MS-306, em Chapadão do Sul, outro foi localizado com mandado de prisão em aberto.

Por fim, outro homem foi preso em Amambai, na rodovia MS-386, por estar furtando "defensivos agrícolas.

Ainda em balanço, a PMR apreendeu:

96 kg de maconha (MS 164).

370 pacotes de cigarros apreendidos.

1680 cigarros eletrônicos apreendidos.

7 veículos apreendidos na prática de crimes.

"Repare que os 6 acidentes são de saída de pista e capotamento, o que denota falta de atenção ou cansaço de alguns motoristas. Também há apenas 4 pessoas feridas e nenhum, óbito, graças ao correto uso do cinto de segurança", esclarece a PMR.

Diante disso, o cuidado ainda é extremamente necessário para quem vai enfrentar a volta para casa neste domingo (15), sendo que as recomendações seguem as mesmas para a viagem do início do feriadão.

Evite dirigir por mais de quatro horas ininterruptas; esteja descansado e com o psicológico estável; verifique as condições do veículo e quantidade máxima de passageiros, assim como o uso adequado do cinto de segurança por todos os integrantes.

É importante respeitar as sinalizações da via, como as faixas contínuas que proíbem ultrapassagem, e velocidade máxima permitida, que deve ser reduzida, inclusive, em casos de chuva.

Dos telefones emergenciais, o socorro em rodovias federais pode ser obtido através do 191, enquanto o contato com a PMR fique disponibilizado através do 198.

**(Colaborou Valesca Consolaro)

