pouso e envio de carga

Segundo a Polícia Federal, este tipo de aeronave vem substituindo os aviões para envio de drogas entre as facções criminosas por não necessitar de pista de pouso

O helicóptero é a nova forma de transporte de drogas identificada pela Polícia Federal (PF) em apreensões de entorpecentes na região de fronteira sul-mato-grossense.

De acordo com a Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, neste ano, a corporação fez duas apreensões de helicópteros com drogas, uma em Naviraí e outra em Americana (SP), em operação coordenada pela PF de Ponta Porã.

Ontem, autoridades paraguaias apreenderam um helicóptero que estava a serviço do narcotráfico na região da fronteira com Mato Grosso do Sul.

“Acreditamos que o helicóptero é uma nova forma de transporte utilizada pelo tráfico por sua facilidade de deslocamento e pouso, não necessitando de pistas”, disse a PF, em nota.

Além disso, a PF também informou que foi constatado que as aeronaves apreendidas em operações realizadas no Estado não foram adquiridas por meio de roubo ou furto, e sim compradas por organizações criminosas para uso no tráfico.

Em entrevista ao Correio do Estado, o advogado especialista em segurança e ex-superintendente da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul Edgar Marcon também informou que os helicópteros podem fugir das fiscalizações da Força Aérea.

“Os helicópteros têm suas condições de voo com bastante agilidade, o que propicia, inclusive, a fuga de aeronaves da Força Aérea, em razão da reduzida velocidade que podem empregar e da versatilidade para realiza manobras evasivas”.

Marcon também confirmou que, normalmente, quando essas aeronaves usadas pelo tráfico são apreendidas pela polícia, é possível perceber a falta da devida manutenção e de condições adequadas dos veículos para voo.

FRONTEIRA

Autoridades paraguaias apreenderam, nesta segunda-feira, um helicóptero que estava camuflado sob lonas e galhos em uma propriedade rural do país vizinho, na Colônia Fortuna, próximo ao distrito sul-mato-grossense de Sanga Puitã, entre as cidades de Ponta Porã e Aral Moreira.

Segundo informações do jornal paraguaio ABC Color, além da aeronave, também foram apreendidas várias armas de grosso calibre, roupas camufladas, celulares e combustível de aviação.

Em cerca de três anos, este é o nono helicóptero apreendido ou que se envolveu em acidentes na mesma região. Nesse mesmo período, a Polícia Federal apreendeu 13 helicópteros pertencentes a uma quadrilha de narcotraficantes sul-mato-grossenses.

Embora a região seja conhecida pela produção de maconha, normalmente os helicópteros são utilizados para o transporte de cocaína procedente da Bolívia, do Peru e da Colômbia.

AERONAVES EM MS

No dia 15 de setembro, um helicóptero foi apreendido a cerca de 15 quilômetros da região urbana de Naviraí, na região sul do Estado, que vem ganhado notoriedade pelo uso desse tipo de aeronave para o transporte de cocaína.

De acordo com informações da polícia, inicialmente, o piloto fugiu de uma tentativa de abordagem no lado paranaense, em Querência do Norte, e acabou pousando em Mato Grosso do Sul, possivelmente porque não tinha combustível para chegar ao Paraguai.

No começo de agosto deste ano, em outra ocorrência, dois ocupantes de um helicóptero foram resgatados com vida depois de um acidente em meio às várzeas do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, também em Naviraí.

Com eles foram encontrados R$ 32 mil e, em seu depoimento, os tripulantes disseram que estavam a caminho de uma oficina em Fátima do Sul. Eles foram liberados, e depois a investigação apontou que faziam voo clandestino.

De acordo com a PF, um hangar que fica no aeroporto de Americana, em São Paulo, foi alvo de operação da Polícia Federal de Ponta Porã, no dia 3 de agosto.

O local, que foi lacrado, seria utilizado para manutenção e abastecimento de helicópteros usados no crime.

A Operação Angarius cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

Além disso, foi realizado o sequestro de bens móveis e imóveis e o bloqueio de ativos financeiros, incluindo 17 veículos.

A operação teve como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas por meio de aeronaves.