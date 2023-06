Festa do Divino Espírito Santo de Coxim em Campo Grande, se destaca por devoção de coxinenses

Com sete dias de festejos, a 26ª Festa do Divino Espirito Santo de Coxim em Campo Grande, se encerra neste domingo (11). Contando com programação especial, a sede do Cotolengo, foi o local escolhido para um verdeiro show de fé e devoção, dos devotos da Capital e da cidade do Pé de Cedro, Coxim com participação de mais de 1,2 mil pessoas.

O dia que começou com um delicioso café da manhã, seguiu para uma celebração, realizada na capela Sagrada Família, ministrada pelo padre coxinense, João Alves e seguiu para um delicioso churrasco dançante.

Integrante da Associação dos Moradores dos Amigos do Divino Espírito Santo de Campo Grande (Amades) e uma das organizadoras do evento centenário, tradicional de Coxim, Lu Flores, relata ao Correio do Estado a importância da realização da festa após dois anos devido à pandemia.

“É um recomeço, por se tratar da primeira pós-pandemia e é tudo mais difícil quando se recomeça, então realizar aqui, num espaço tão lindo como é Cotolengo representa tudo aquilo que Jesus Cristo quer de nós: amarmos uns aos outros como a ti mesmo”, revela Lu, emocionada.

A organizadora conta que foram vendidos mais de 700 ingressos antecipados para evento deste domingo, contando com a participação dos campo-grandenses e de moradores de coxim que vieram em um ônibus com mais de 40 pessoas, além de diversos carros particulares vindo da cidade do Pé de Cedro em uma demostração de fé a santíssima trindade.

“A comunidade coxinense se reúne aqui hoje para manter a Festa do Divino Espírito Santo, que hoje já é dos campo-grandenses também”, conclui Lu.

Representando os moradores de Coxim, o prefeito Edilson Magro (DEM), participou das festividades na manhã desse domingo. “A festa do Divino é uma devoção do coxinense e nós estamos aqui hoje fortalecendo essa representatividade em Campo Grande, cidade que só temos a agradecer pela receptividade e por comparecer nessa festa importante para a população”, destacou o chefe do executivo do município.

O evento marcado pela fé acontece a pelo menos 128 anos, em Coxim, contando com ritos como o giro da bandeira, pedidos feitos na bandeira e as fitinhas do Divino Espirito Santo, reforçando as expressões culturais religiosas fortemente enraizadas na região do Estado pantaneiro.

Além das atividades culturais, a festa também tem como objetivo praticar beneficência, com parte dos ganhos revertidos a entidades que auxiliam pessoas carentes.

Neste domingo, o almoço dançante com a presença dos grupos Trem Pantaneiro e Canto da Terra seguem animando o público presente no salão da sede do Cotolengo, na Rua Jamil Basmage, no bairro Mata do Jacinto, até às 17 h.