Festa Junina da UCDB está de volta com megashow de Henrique e Juliano

A festa junina universitária mais tradicional de Campo Grande já tem data para acontecer. A 15ª edição do Arraiá da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) será realizada em julho e chega em grande estilo, com show da dupla Henrique & Juliano, considerada uma das mais populares do Brasil atualmente.

O evento, que já é tradição entre os acadêmicos e a comunidade campo-grandense, mistura o clima festivo das festas juninas com muita comida típica, animação e quadrilhas a grandes atrações nacionais. Este ano, os irmãos de Tocantins sobem ao palco montado no estacionamento do bloco B do campus Tamandaré.

A venda de ingressos começa nesta semana, com valores especiais para acadêmicos e colaboradores da UCDB. Os ingressos poderão ser adquiridos em ponto de venda físico, localizado na entrada principal da universidade.

O evento é uma realização da UCDB, em parceria com a Dut's Entretenimento.

Henrique e Juliano

Com mais de uma década de carreira, Henrique & Juliano se consolidaram como uma das maiores duplas sertanejas do Brasil. Naturais de Palmeirópolis, no Tocantins, os irmãos cresceram ouvindo música sertaneja por influência do pai e começaram a cantar ainda na adolescência. Henrique, o mais velho, chegou a cursar Direito e teve outros empregos antes de decidir seguir a música profissionalmente. Juliano, além de cantor, é piloto de avião desde os 18 anos.

A dupla ganhou notoriedade a partir de 2013, com o lançamento do DVD Ao Vivo em Palmas, que emplacou os primeiros sucessos nacionais. Desde então, a carreira só cresceu. Hits como "Cuida Bem Dela", "Até Você Voltar", "Liberdade Provisória" e "Volta por Baixo" os colocaram no topo das paradas e entre os artistas mais ouvidos do país. Hoje, acumulam mais de 5 bilhões de visualizações no YouTube e lideram rankings de streamings no Brasil, conforme a Billboard 2025.

Com um estilo que mistura romantismo e sofrência, Henrique & Juliano arrastam multidões por onde passam. Em Campo Grande, já realizaram shows memoráveis, como na Expogrande 2024, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, e no Campo Grande Music 2023, no Shopping Bosque dos Ipês. A capital sul-mato-grossense está sempre presente na agenda da dupla, que tem uma base de fãs fiel na região.

