Fies abre novas inscrições para vagas remanescentes do segundo semestre de 2025

Os estudantes que ainda buscam uma oportunidade de financiar a faculdade por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) terão uma nova chance neste mês.
O Ministério da Educação (MEC) anunciou a abertura de inscrições para as vagas remanescentes do segundo semestre de 2025, que poderão ser feitas entre os dias 23 e 30 de outubro.
O edital com todas as regras foi publicado nesta quarta-feira (15) no Diário Oficial da União. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, na página do Fies dentro do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Quem pode se inscrever?
Podem participar os candidatos com renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos, que consigam comprovar frequência mínima exigida para o segundo semestre de 2025, tenham participado de alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, obtido média mínima de 450 pontos nas provas e não tenham tirado nota zero na redação.
O resultado da chamada única será divulgado em 4 de novembro. A classificação seguirá a ordem decrescente das notas do Enem, com prioridade para candidatos que nunca cursaram o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo Fies, seguidos por quem já quitou financiamentos anteriores, e depois por aqueles que possuem ensino superior nas mesmas condições.
Cotas e Fies Social
O processo seletivo contará com vagas de ampla concorrência e também ações afirmativas voltadas a pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Metade das vagas será destinada ao Fies Social, voltado a candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 759 em 2025) inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Nessa modalidade, o financiamento pode cobrir até 100% dos encargos educacionais cobrados pela instituição.
Etapas e prazos
Os candidatos pré-selecionados deverão validar as informações prestadas na inscrição nos dias 5 e 6 de novembro, diretamente com a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição de ensino superior. Caso haja inconsistências, poderá ser exigida documentação complementar.
Após a validação pela instituição, o candidato terá até dez dias para confirmar as informações junto ao agente financeiro e, em seguida, formalizar o contrato do financiamento, também dentro de um prazo de dez dias úteis.
Lista de espera
Os estudantes que não forem pré-selecionados na chamada única serão incluídos automaticamente na lista de espera. As convocações poderão ocorrer entre 13 e 28 de novembro.
Com o novo processo seletivo, o MEC pretende preencher todas as vagas disponíveis e ampliar o acesso de estudantes de baixa renda ao ensino superior ainda em 2025.