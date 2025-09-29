Filha e esposa de arquiteto morto em acidente aéreo chegam ao Brasil na quarta

Esposa e filha do arquiteto chinês Kongjian Yu, morto em acidente aéreo, chegam na próxima quarta-feira (1º) ao Brasil, para a coleta de material genético e liberação do corpo.
De acordo com a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, a filha vai passar por exames de DNA para confrontar com o material genético de seu pai. A previsão é que o corpo do chinês seja liberado para sepultamento e velório na China após a análise.
Se reuniram nesta segunda-feira (29) o coordenador-geral de Perícias e Identificação de Mato Grosso do Sul, José de Anchieta Souza Silva e a terceira-secretária Brena Sun Jia Rui e o líder Hou Fang Chao, representantes da Seção Consular da Embaixada da China no Brasil, para tratar sobre os trâmites dos exames necroscópicos e translado do corpo do chinês.
Na ocasião, também visitaram o Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF) e o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL).
Exames necroscópicos e coleta de material para identificação foram realizados em todos os corpos das vítimas do acidente aéreo.
Os corpos de Marcelo Pereira de Barros (piloto e proprietário da aeronave), Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz (cineasta) e Rubens Crispim Júnior (produtor e diretor) já foram oficialmente identificados e liberados aos familiares. O corpo de Kongjian Yu ainda aguarda liberação em Campo Grande (MS).
Marcelo Pereira (piloto) foi sepultado no sábado (27) em Aquidauana (MS). Rubens Crispim está sendo velado nesta segunda-feira (29) em São Paulo (SP). Luiz Fernando Feres será velado e sepultado nesta terça-feira (30) em São Paulo (SP).
ACIDENTE AÉREO
Avião de pequeno porte caiu e explodiu, na noite desta terça-feira (23), na região da Fazenda Barra Mansa - Pantanal Sul-mato-grossense, área rural de Aquidauana, município localizado a 141 quilômetros de Campo Grande.
O avião colidiu em uma árvore, a cerca de 20 metros de altura e a 300 metros da pista, antes de tentar pousar. Um galho de árvore encontrado preso na fuselagem da aeronave e o depoimento de uma testemunha esclareceram o acidente.
Quatro pessoas estavam a bordo e todas morreram na hora. Os corpos foram carbonizados devido à explosão.
As vítimas são:
- Marcelo Pereira de Barros, piloto e dono do avião, conhecido popularmente como "Marcelo Pantaneiro" em Aquidauana
- Kongjian Yu - um dos arquitetos e urbanistas mais renomados e conhecidos do mundo, além de um dos nomes mais respeitados da arquitetura paisagística mundial
- Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, renomado cineasta e documentarista brasileiro, já dirigiu divesas séries e documentários, como o da tragédia da Chapecoense em 2016
- Rubens Crispim Junior, diretor e fotógrafo
De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o avião Cessna, prefixo PT-BAN, fabricado em 1958, tinha diversas irregularidades:
- Não estava habilitado para fazer o serviço de táxi aéreo e nem voo noturno
- Foi apreendido pela polícia em 2019, em virtudo do mau uso de transporte remunerado de passageiros de forma clandestina
- Possuía manutenção irregular
A novela "Pantanal", da Rede Globo, foi gravada no local do acidente. Esta é a segunda queda de avião de pequeno porte em menos de uma semana em Mato Grosso do Sul.