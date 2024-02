Filho de desembargadora de MS, condenado por tráfico de droga, é preso de novo

Saúde da mulher

Curso gratuito acontecerá nos dias 4,6,7 e 8 de março com dicas também de mala maternidade, anestesia e outros temas

Os cursos preparatórios para gestantes e seus parceiros pretendem diminuir dúvidas e humanizar o atendimento, contrapondo-se ao pré-natal, considerado impessoal e muito técnico. Em Campo Grande, o programa 'Encontro com Gestantes da Unimed' tem como objetivo proporcionar experiência positiva, ativa e consciente da gestação e do parto.

Com o objetivo de esclarecer temas que envolvem a maternagem e todo o cuidado pré e pós-parto, a Unimed Campo Grande promove a primeira edição do Encontro em 2024, que ocorrerá nos dias 4, 6, 7 e 8 de março. Dúvidas e mitos serão esclarecidos por profissionais especializados.

Cabe destacar que o evento gratuito é direcionado a gestantes e suas redes de apoio, com o objetivo de oferecer conhecimentos práticos e desmistificar questões relacionadas à maternidade, pré e pós-parto. A iniciativa visa humanizar o atendimento, contrastando com a percepção de que o pré-natal é impessoal e excessivamente técnico.

Nesta 79ª edição, profissionais especializados, como a médica obstetra Dra. Rubia Borges Loureira e a pediatra Dra. Hemilene Lucas Mendes de Lima, abordarão temas como escolha da via de parto, recepção do recém-nascido, analgesia de parto, cuidados iniciais com o bebê e muito mais. A programação inclui também a palestra "Montando a Mala da Maternidade", atendendo a uma preocupação frequente das futuras mães.

“O público é formado, em sua maioria, por pais de primeira viagem, jovens, e com dúvidas, por exemplo, com a amamentação, privação do sono, falta de rede de apoio e o papel do pai”, explica a obstetra, Rubia Borges.

“É uma fase de muita ansiedade e muitas informações, nem todas corretas. Por isso, nas palestras, procuro ensinar os pais e mães sobre o manejo do seu bebê, por meio de uma linguagem didática e de fácil compreensão, colocando exemplos do dia a dia com muita interação com o público. Procuramos mostrar as diferentes formas de agir, de acordo com cada fase de desenvolvimento do bebê", pontua a pediatra, Hemilene.

Por fim, a enfermeira Alessandra Silva, responsável pela Linha de Cuidado Gestante do Programa Viver Bem da cooperativa, destaca a importância do encontro como uma oportunidade única para trocar experiências e esclarecer dúvidas com base nas demandas reais das gestantes.

“Como montar a mala de maternidade, foi um assunto inserido pois traz preocupações para as futuras mamães. Teremos muita informação de valor”, acrescenta Alessandra.

Inscrições

As inscrições para o evento, que ocorrerá no auditório da Unimed Campo Grande às 19h, podem ser realizadas pelo link unimed.me/051/encontro-gestantes1.

O evento é parte do movimento "Jeito de Cuidar Unimed", que busca conectar todos na cooperativa em torno do cuidado, definindo um novo padrão de atenção à saúde e bem-estar, proporcionando uma experiência positiva e única aos beneficiários, clientes e à comunidade em geral.

Confira a programação

DIA 4



19h - Escolha da via de parto

Dra. Rubia Borges, Ginecologista e obstetra

20h - Anestesia no parto

Dr. Rodrigo Laudo, Anestesiologista



DIA 6

19h - Conhecendo seu bebê

Dra. Hemilene Mendes, Pediatra

20h - Primeiros socorros em bebês

SOS Unimed



DIA 7



19h - Montando a mala da maternidade

20h - Amamentação

Suzana Bahmad, Enfermeira e Consultora em Amamentação



DIA 8

19h - Primeiros cuidados com o bebê

Suzana Bahmad, Enfermeira e Consultora em Amamentação



