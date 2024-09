Filhote de cervo é resgatado em canavial de MS; veja vídeo

Justiça

O acidente envolvendo a jovem de 19 anos causou comoção em Campo Grande. Ela foi atropelada enquanto se dirigia ao trabalho no dia 25 de agosto, nas ruas Marechal Deodoro e 14 de Julho.

O jovem de 26 anos que conduzia uma BMW-X1 e atropelou e matou Letícia Machado Gonçalves, de 19 anos, no cruzamento das ruas Marechal Deodoro e 14 de Julho, responderá por homicídio culposo na direção de veículo automotor. O acidente ocorreu no dia 25 de agosto, na região central de Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Civil, o condutor foi indiciado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, após depoimentos, laudos periciais e a dinâmica dos fatos comprovarem sua responsabilidade.

"O inquérito policial conclui pela responsabilidade de L.A.M. na prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, uma vez que a colisão causou a morte de Letícia Machado Gonçalves. Os elementos de prova, como depoimentos, laudos periciais e a dinâmica dos fatos, corroboram com a imputação de crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. O inquérito policial será remetido ao Ministério Público para providências cabíveis".

Diante das constatações, o inquérito policial foi encerrado e encaminhado para finalização na 2ª Vara Criminal de Campo Grande.



Acidente e Revolta

No dia 25 de agosto deste ano, Letícia Machado estava a caminho do trabalho quando sua vida foi ceifada pelo condutor da BMW, de 26 anos, que passou pelo sinal vermelho e atropelou a jovem no cruzamento da Marechal Deodoro com a 14 de Julho.

Revoltados com o caso, os familiares da jovem organizaram um protesto pedindo justiça devido à falta de informações sobre as investigações.

Conforme informações de testemunhas no local do acidente, a jovem seguia para o trabalho pela Rua Marechal Rondon, sentido centro-bairro, quando teve o primeiro contato com a BMW X1. Ambos os veículos pararam no semáforo na esquina com a Avenida Calógeras.

Neste momento, o motociclista e o condutor da BMW seguiram em direção ao cruzamento da Rua 14 de Julho, onde ocorreu a colisão na traseira da motocicleta. O sinal estava vermelho, conforme relataram as testemunhas.

Com o impacto da colisão, a motociclista foi lançada contra o para-brisa do veículo, caindo ao solo já sem vida.

Minutos após o acidente, o motorista da BMW apareceu no local e permaneceu até a chegada da Guarda Civil Metropolitana, que o conduziu até a delegacia.

