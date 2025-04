Fim de semana em MS deve ser marcado por chuvas intensas novamente

Chuvas intensas devem continuar neste final de semana - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Sem dar trégua, as chuvas devem marcar o final de semana em Mato Grosso do Sul, além de temperaturas amenas que não passarão dos 30°C.

Segundo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 35 cidades sul-mato-grossenses estão sob risco de chuvas intensas, ou seja, que vão de 30 a 100 mm por dia. Este aviso começou na manhã deste sábado (26) e deve ir até às 10h deste domingo (27).

Além da precipitação, podem haver ventos fortes e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, acontecimentos frequentes neste mês, principalmente em Campo Grande. O restante dos municípios que não estão em alerta de chuvas intensas, estão sob risco de chuvas de 20 a 50 mm.

De acordo com dados fornecidos pelo meteorologista Natalio Abrahão, a maioria das principais cidades do estado já ultrapassaram o esperado de volume de chuva para abril. Por exemplo, a capital registrou três valores diferentes, a depender da região: 305,2 mm (Jardim Panamá), 242,2 mm (Vila Progresso) e 154,1 mm (Embrapa). Todas as marcações estão acima da média histórica, que é de 105,2 mm.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a capital sul-mato-grossense recebeu 88,6 mm de chuva entre o início da manhã do dia 24 e às 7h50 de sexta-feira (25). Diante disso, muitas regiões da cidade registraram estragos, como diversas crateras, desabamentos, árvores caídas e alagamentos.

A prefeita Adriane Lopes explicou que medidas efetivas só irão ser tomadas após a chegada da estiagem e que, por enquanto, as equipes estão fazendo trabalhos paliativos, assim como também afirmou o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli.

Ou seja, esta trégua tão aguardada pelo executivo de Campo Grande não deve chegar tão cedo, segundo previsão fornecida pelo Inmet.

Já no interior do estado, cidades como Coxim, Corguinho, São Gabriel do Oeste, Ponta Porã, Dourados, Maracaju, Rio Verde de Mato Grosso, Corumbá e Dois Irmãos de Buriti também já ultrapassaram a barreira dos 200 mm acumulados em abril e, consequentemente, superaram a média histórica.

Temperatura

Segundo o Cemtec, a mudança no tempo ocorre devido à combinação de diversos fatores, como o intenso transporte de umidade, à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o norte da Argentina e no Paraguai, um cavado em médios níveis da atmosfera e a formação de um ciclone extratropical associado a uma frente fria na altura do litoral da região Sul do Brasil.

Conforme a previsão, haverá queda nas temperaturas, com mínimas entre 12ºC e 14ºC e máximas 26-28°C em alguns locais.

No Pantanal e regiões próximas, esperam-se mínimas entre 18-21°C e máximas entre 26-28°C. Na capital, em Campo Grande, o frio deve chegar de maneira breve, com mínimas entre 22-23°C e máximas entre 25-28°C ao longo dos três dias.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas de 21° a 23°C e máximas entre 28-31°C. Em relação aos ventos, os valores poderão variar entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

*Colaborou Alicia Miyashiro

