Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Previsão

Fim de semana terá calorão, vendaval e tempestades em MS

O Estado está em alerta para baixa umidade e vendaval até o fim da manhã de sábado (27) e há risco de tempestades isoladas

Karina Varjão

Karina Varjão

26/09/2025 - 16h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O final de semana será marcado por variações de temperatura em todo o estado de Mato Grosso do Sul. 

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima do Estado (Cemtec), a partir do final da tarde deste sábado (27) deve haver um aumento de nuvens em razão do intenso transporte de umidade e a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica. 

Esse aumento de nebulosidade pode favorecer a ocorrência de pancadas de chuva em todas as regiões, com destaque para o risco de tempestades com raios e rajadas de ventos nas regiões Sudoeste e Sul do Estado. 

As mínimas variam entre 14°C e 18°C nas regiões de Dourados e Ponta Porã e as máximas podem chegar a 34ºC. 

Nas regiões sudoeste e pantaneira, que engloba Porto Murtinho, Corumbá e Aquidauana, as mínimas para o sábado ficam entre 20°C e 26°C e as máximas podem chegar a 40°C. 

Já nas regiões de Anaurilândia, Paranaíba, Três Lagoas e Coxim, as mínimas podem chegar a 15°C e as máximas variam de 30°C a 38°C. 

Na Capital, estão previstas mínimas entre 19°C e 22°C e as máximas, entre 33°C e 36°C. 

No domingo (28), a previsão indica sol com variação da nebulosidade em todas as regiões. No entanto, nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Sul, o aumento da formação de nuvens ao longo do dia indica a possibilidade de chuvas de intensidade moderada. 

A ocorrência de tempestade em pontos isolados não é descartada, juntamente com raios e rajadas de vento. 

Assim, as mínimas previstas para as regiões Sul, Cone-Sul e da grande Dourados são de 18°C a 20°C e máximas entre 24°C e 32°C. 

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas variam entre 21°C e 26°C e as máximas podem chegar a 35°C. 

Nas regiões do bolsão, leste e norte do Estado, as temperaturas devem atingir mínimas de 19°C e máximas de 37°C. 

Em Campo Grande, estão previstas mínimas de 23°C a 25°C e máximas variando entre 32°C e 34°C. 

Alertas

Até o final da manhã de sábado, Mato Grosso do Sul está em alerta para baixa umidade e perigo potencial para vendavais. 

De acordo com um dos alertas, a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20% nas regiões leste, centro norte, sudoeste e região dos pantanais. Esses níveis são considerados perigosos para a saúde 

Por isso, algumas instruções para não prejudicar a saúde são a ingestão de líquidos, evitar desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, que variam entre às 11 horas e às 15 horas. 

O outro alerta amarelo para o período indica que podem ocorrer rajadas de vento com velocidade variando entre 40 km/h e 60 km/h. Em pontos isolados, podem ocorrer rajadas de vento maiores. 

Como podem ocorrer quedas de galhos de árvores e descargas elétricas, o indicado é não se abrigar embaixo de árvores, nem estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de queda. 

As regiões em aviso são a leste, sudoeste, dos pantanais e centro norte. 

CAMPO GRANDE

Evento gratuito terá palestras de Zico, Deborah Seco e Lais Souza

Os inscritos podem retirar a credencial do Empreendefest nas sedes do Sebrae até o dia 30

26/09/2025 16h15

Compartilhar
As palestras do Empreendefest tratam sobre liderança, transformação e estratégias de sucesso na mídia

As palestras do Empreendefest tratam sobre liderança, transformação e estratégias de sucesso na mídia

Continue Lendo...

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) realizará, entre os dias 1 e 2 de outubro, mais uma edição do Empreendefest, no Bosque Expo, localizado no Shopping Bosque dos Ipês. O evento terá nomes consagrados em diversas áreas, como esporte, cultura e negócios. Entre os palestrantes estão: Zico, o maior ídolo do Flamengo, a atriz Deborah Seco, a ex-ginasta Lais Souza e a empreendedora Monique Evelle, do programa Shark Tank Brasil.

As palestras são voltadas para o mundo dos negócios e tratam sobre liderança, transformação e estratégias de sucesso na mídia. O objetivo da feira é compartilhar experiências que inspiram os participantes, fazer networking e terá vendas de produtos comercializados na capital. Além disso, possui o Espaço Conexões Inovadoras, um ambiente que traz a exposição de startups, com painéis temáticos sobre inovação e mentorias abertas. 

Com sua bagagem nos campos mundiais, principalmente com a camisa do Flamengo e Seleção Brasileira, Zico traz em sua participação o papel do líder nos desafios e oportunidades. 

A atriz global Deborah Seco, também com sua experiência nas telinhas, abordará sobre "Como ter uma marca de sucesso na mídia e no empreendedorismo". A palestra da ex-ginasta Lais Souza, que já participou duas vezes dos Jogos Olímpicos, tem como tema  "O poder da transformação", com foco em sua resiliência, superação e acessibilidade.

Até o dia 30, a credencial para os inscritos podem ser retiradas nas sedes do Sebrae: 

  • Av. Mato Grosso, 1661  - segunda a sexta, das 8h às 17h
  • Sebrae Parati / Aero Rancho, na Rua da Divisão, 545 - segunda a sexta, das 8h às 17h
  • Shopping Campo Grande  - segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo das 10h às 20h
  • Pátio Central - segunda a sábado, das 8h às 20h

Programação

01/10

  • 14h às 15h: Rafael Kiso — De empreendedor a influenciador do próprio negócio
  • 14h às 15h: Karen Brusttolin — Encontre seu melhor figurino
  • 15h30 às 16h30: Clóvis de Barros — A vida que vale a pena ser vivida
  • 18h às 19h: Zico — O papel do líder: desafios e oportunidades
  • 19h30 às 20h30: Diogo Portugal — EmpreendendoRiso

02/10

  • 14h às 15h: Kenneth Corrêa — Inteligência Artificial aplicada no dia a dia do negócio
  • 14h às 15h: Genesson Honorato — Sua atenção foi hackeada
  • 15h30 às 16h30: Monique Evelle (Shark Tank) — Como mudar o mundo e ganhar dinheiro ao mesmo tempo
  • 17h às 18h: Lais Souza — O poder da transformação
  • 18h30 às 19h30: Deborah Secco — Como ter uma marca de sucesso na mídia e no empreendedorismo

Foragido da Justilça

Chapolin conhecido pelas "dancinhas" é preso em MS

Popular entre os munícipes por suas performances, o homem de 44 anos foi preso nesta quinta-feira (25) por estupro de vulnerável

26/09/2025 16h00

Compartilhar

Reprodução Redes Sociais

Continue Lendo...

Um homem identificado como Roberto Aparecido de Souza, de 44 anos, mais conhecido como Chapolin, por usar fantasia e passar o dia performando e animando a população, foi preso por estupro de vulnerável em Água Clara, município localizado a 192 km de Campo Grande.

Durante diligências na área comercial da Avenida Júlio Maia, os policiais abordaram Roberto Aparecido de Souza. Assim que consultaram o nome dele no Banco Nacional de Medidas Penais, verificaram a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido no dia 28 de setembro de 2023 pelo município de Dourados.

Roberto, condenado a 14 anos de prisão em regime fechado, havia fugido. Os agentes cumpriram o mandado: ele foi algemado e levado no compartimento de presos da viatura até o hospital municipal para passar por exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhado para a delegacia de polícia.

Quem é Chapolin?

Natural de Cambuí (MG), o homem que se passava por artista de rua ficou conhecido por se fantasiar de um dos personagens icônicos da televisão: o Chapolin Colorado, criado pelo ator Roberto Gómez Bolaños, mais conhecido como Chespirito. No município, ganhou notoriedade por suas dancinhas com a fantasia do herói mexicano.

No momento da prisão, ele estava vestido de Chapolin, mas também costumava se apresentar como o super-herói da Marvel, o Homem-Aranha. Com alegria e descontração, não despertava a suspeita dos munícipes de que estava foragido da Justiça.

O sucesso no município foi tanto que ele chegou a criar um perfil nas redes sociais, conforme divulgado pelo portal Mídia Clara.

Por meio das redes sociais, pessoas manifestaram choque, já que a presença do indivíduo animando a região central era constante. Uma mulher chegou a comentar “misericórdia, senhor”, enquanto outra lembrou o ditado: “quem vê cara não vê coração”.

“Sério, meu Deus! Não dá nem para acreditar. Se há um mandado de prisão, aí fica difícil não acreditar. Nossa! Que pena. Existe aquele velho ditado: Quem vê cara não vê coração. Se deve à Justiça, tem que pagar, né? A Justiça demora, pode passar o tempo que for, mas um dia ela chega. E a dele chegou” escreveu uma mulher".

“Sempre falei para os meus filhos: nunca confiem em pessoas vestidas de Superman, todos são falsos”, disse outra.

Na saída do hospital, onde passou por exame de corpo de delito, populares registraram o momento.

Assista ao vídeo

 

 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Concurso da Polícia Civil publica 84% dos candidatos como 'reprovados e ausentes'
MATO GROSSO DO SUL

/ 1 dia

Concurso da Polícia Civil publica 84% dos candidatos como 'reprovados e ausentes'

2

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 288, quarta-feira (24/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 288, quarta-feira (24/09): veja o rateio

3

Resultado da Loteria Federal extração 06003-8, quarta-feira (24/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal extração 06003-8, quarta-feira (24/09): veja o rateio

4

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)

5

Senadora de MS é flagrada trocando informações com advogado do "Careca do INSS"
CPMI DO INSS

/ 1 dia

Senadora de MS é flagrada trocando informações com advogado do "Careca do INSS"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 17 horas

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois