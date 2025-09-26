Fim de semana terá calorão, vendaval e tempestades em MS

Fim de semana tem calorão, vendaval e tempestades em MS - Gerson Oliveira/Correio do Estado

O final de semana será marcado por variações de temperatura em todo o estado de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima do Estado (Cemtec), a partir do final da tarde deste sábado (27) deve haver um aumento de nuvens em razão do intenso transporte de umidade e a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Esse aumento de nebulosidade pode favorecer a ocorrência de pancadas de chuva em todas as regiões, com destaque para o risco de tempestades com raios e rajadas de ventos nas regiões Sudoeste e Sul do Estado.

As mínimas variam entre 14°C e 18°C nas regiões de Dourados e Ponta Porã e as máximas podem chegar a 34ºC.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, que engloba Porto Murtinho, Corumbá e Aquidauana, as mínimas para o sábado ficam entre 20°C e 26°C e as máximas podem chegar a 40°C.

Já nas regiões de Anaurilândia, Paranaíba, Três Lagoas e Coxim, as mínimas podem chegar a 15°C e as máximas variam de 30°C a 38°C.

Na Capital, estão previstas mínimas entre 19°C e 22°C e as máximas, entre 33°C e 36°C.

No domingo (28), a previsão indica sol com variação da nebulosidade em todas as regiões. No entanto, nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Sul, o aumento da formação de nuvens ao longo do dia indica a possibilidade de chuvas de intensidade moderada.

A ocorrência de tempestade em pontos isolados não é descartada, juntamente com raios e rajadas de vento.

Assim, as mínimas previstas para as regiões Sul, Cone-Sul e da grande Dourados são de 18°C a 20°C e máximas entre 24°C e 32°C.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas variam entre 21°C e 26°C e as máximas podem chegar a 35°C.

Nas regiões do bolsão, leste e norte do Estado, as temperaturas devem atingir mínimas de 19°C e máximas de 37°C.

Em Campo Grande, estão previstas mínimas de 23°C a 25°C e máximas variando entre 32°C e 34°C.

Alertas

Até o final da manhã de sábado, Mato Grosso do Sul está em alerta para baixa umidade e perigo potencial para vendavais.

De acordo com um dos alertas, a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20% nas regiões leste, centro norte, sudoeste e região dos pantanais. Esses níveis são considerados perigosos para a saúde

Por isso, algumas instruções para não prejudicar a saúde são a ingestão de líquidos, evitar desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, que variam entre às 11 horas e às 15 horas.

O outro alerta amarelo para o período indica que podem ocorrer rajadas de vento com velocidade variando entre 40 km/h e 60 km/h. Em pontos isolados, podem ocorrer rajadas de vento maiores.

Como podem ocorrer quedas de galhos de árvores e descargas elétricas, o indicado é não se abrigar embaixo de árvores, nem estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de queda.

As regiões em aviso são a leste, sudoeste, dos pantanais e centro norte.