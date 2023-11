CAMPO GRANDE

Nesta quinta-feira (2), Dia de Finados, o tempo chuvoso dá uma trégua e milhares vão aos cemitérios de Campo Grande. Apenas nos três cemitérios públicos – Cruzeiro, Santo Amaro e Santo Antônio – são esperadas cerca de 30 mil pessoas ao longo do dia.

Desde o amanhecer, parte da população se dirige a esses locais para prestarem homenagens e orações aos entes queridos que já se foram. Os cemitérios estarão abertos até às 17h.

Nos locais, encontram-se vendedores de flores e de alimentos para os visitantes que passam.

Foto: Marcelo Victor

Maria Rita, de 71 anos, vende flores há 24 anos no Cemitério Do Cruzeiro (São Sebastião), na Av. Cel. Antonino. “Todos os anos eu faço 1500 vasos de flores e em todos os anos eu vendo tudo”, disse.

Além dela, muitas outras pessoas vendem flores em todos os cemitérios municipais. Os preços são variados, custando, em média, entre R$ 10 e R$ 50.

Voluntários de diversas igrejas e religiões também se mobilizam para prestar orações e consolo aos que ainda tentam enfrentar o luto.

Pessoas que seguem a Doutrina Espírita passam por todos os cemitérios realizando orações pelas almas dos que já se foram. Evangélicos e católicos também fazem presença, com missas, terços, orações e até mesmo com tendas atendendo pessoas que buscam alívio das dores do luto e depressão.

Zilda Ribeiro Batistote, 42 anos, dona de casa, esteve com a família toda para prestar homenagem à mãe que faleceu há nove anos. “Visitamos minha mãe e depois alguns amigos que estão aqui”, disse.

Um casal, Baltazar Mugarte, 62 anos, e Edneia Maria Carrinho Mugarte, 63 anos, foram preparados com guarda sol e cadeiras para prestarem suas homenagens com mais tranquilidade. No Cruzeiro, estão pais, avós e outros familiares deles.

“Fazemos orações em cada túmulo, colocamos flores, mas as orações são o que realmente importam né. Depois vamos ao Cruzeiro e oramos por todos que já foram e por familiares enterrados em outras cidades”, disse Edneia.

Saiba mais

Ao longo da semana, a Prefeitura de Campo Grande realizou um mutirão de ajustes nos cemitérios públicos para a população visitar os entes queridos.

Tanto no Cemitério Cruzeiro, quanto no Santo Amaro, alguns ajustes finais ainda estavam sendo feitos ontem (1º), devido às chuvas.