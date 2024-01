A previsão do tempo para o final de semana no Mato Grosso do Sul será de sol com variação de nebulosidade com pancada de chuvas isoladas conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), também podem ocorrer pancadas de chuva isoladas.

Em Porto Murtinho e a região sudoeste, que foi um dos municípios do Estado mais quentes em 2023, as máximas serão de 34°C. Enquanto em Campo Grande as mínimas indicam 22°C e máxima de até 28°C.

Divulgação INMET

Confira outras regiões

Sábado

Bolsão e nordeste = mínima de 22°C e máxima de 32°C - nas

Sul e no leste = minima de 22°C e máxima 31°C

Pantaneira e sudoeste = Mínima de 24°C e máxima 34°C

Domingo

Campo Grande = mínima de 22°C e máxima de 30°C

Região sudoeste e pantaneira = Mínima de 24°C e 26°C e máxima 35°C

Região sul, leste, bolsão e norte = Mínima de 22°C e máxima de 33°C

Ventos

Conforme a coordenadora do Centro, a meteorologista Valesca Fernandes, em algumas regiões do Estado podem ocorrer tempestades com raios e rajadas de vento. O vento varia entre leste e norte, podendo atingir entre 40-60 km/h e até rajadas acima de 70 km/h.



Saiba o que fazer

Durante fortes rajadas de vendo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) as recomendações são:

Não se abrigue debaixo de árvores (devido ao risco de quedas)

Evite estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda

Não use aparelhos eletrônicos conetados a tomada (como celular)

Telefones úteis Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

