Cidades

Trânsito

Fique atento às vias que estarão interditadas neste fim de semana

Os motivos das interdições são eventos diversos e, principalmente, o desfile cívico de independência no domingo

Karina Varjão

Karina Varjão

04/09/2025 - 18h00
A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou nesta quinta-feira (4) uma lista com os locais de Campo Grande que estarão interditados neste final de semana. As interdições são em decorrência de eventos de rua em toda a cidade e, especialmente, pelo desfile no domingo (7) pelo Dia da Independência. 

 A recomendação da Agetran é que os motoristas e pedestres evitem transitar pelas áreas interditadas e que planejem rotas alternativas, a fim de evitar transtornos. 

Confira abaixo as interdições programadas no período de sexta-feira (5) a domingo (7):

Data:  05/09/25

Horário: 15:00 às 17h30

Local: Rua Itiquira, entre Rua Antônio Mª Coelho e Rua Manoel Inácio De Souza.

Motivo: Desfile Cívico

Data: 05/09/25

Horário: 07:00 às 11h

Local: Rua Vicente Solari, entre Av. Bandeirantes e Rua Alexandre Fleming.

Motivo:  Evento Sindicato  Sinticop/Ms

Data: 05/09/25

Horário: 14:00 às 22h  

Local: Av. São Nicolau, entre a Rua Santa Ana e Rua Santa Madalena.

Motivo: Evento Comunitário  

Data: 05/09/25 – Horário: 08:00 às 23h

Data: 06/09/25 – Horário: 13:00 às 23h

Data: 07/09/25 – Horário: 08:00 às 23h

Local: Av. Alan Kardec, entre a Rua Barão do Rio Branco e Av. Drº João Rosa Pires.

Motivo: Evento Religioso

Data: 06/09/2025

Horário: 15:00 às 21 h

Local: Rua Flor de Lis, entre Rua Araraquara e Rua Franco da Rocha.

Motivo: Evento Comunitário.  

Data: 06/09/2025

Horário: 06:00 às 13h

Local: Rua Marechal Rondon, Nº 1380

Motivo: Ação CCZ/ Sesau e Castramóvel

Data: 06/09/25

Horário: 08:00 às 16h  

Local: Av. Manoel da Costa Lima, entre a Av. Ernesto Geisel e Rua Ranulfo Correa.

Motivo: Evento Religioso 

Data: 05 e 06/09/25

Horário: 14h às 0h  

Local: Av. Marinho, entre Rua da Península e Rua do Porto.

DIA 05/09/25 Interdição Parcial

DIA 06/09/25 Interdição Total

Motivo: Evento Comunitário Circuito de Bandas e Fanfarras. 

Data: 07/09/25

Horário: 16h às 21h  

Local: Rua Evelina Selingard, entre Rua Lucia Dos Santos e Rua Pedro Dib.

Motivo: Paquera Nns Bairros   

Data: 07/09/25

Horário:  18:00 às 23h  

Local: Rua Tenente Lira, entre Rua Marli e Rua Generoso Leite.

Motivo: Paquera   

Data: 07/09/25

Horário: 07:00 às 12h  

Local: Rua Minas Gerais, entre Rua Tapajós e Rua Poconé.

Motivo: Evento Religioso.  

Interdições para o Desfile Cívico de 07 de setembro

06/09/2025, a partir das 15h

  • Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
  • Av. Afonso Pena x R. 14 de Julho
  • Av. Afonso Pena x R. Rui Barbosa
  • R. 13 de Maio x R. Dom Aquino
  • R. 13 de Maio x R. Barão do Rio Branco

07/09/2025, a partir das 05:00H

  • R.  14 de Julho x R. Eça de Queiroz
  • R.  14 de Julho x Tv. Guia Lopes
  • R.  14 de Julho x Tv. Cel. Mario Peixoto
  • R.  14 de Julho x Tv. Camões
  • R.  14 de Julho x Tv. Cel Edgard Gomes
  • R.  14 de Julho x R. Gal Melo
  • R.  13 de Maio x Av. Mato Grosso
  • Av. Mato Grosso x Av. Calógeras
  • Av. Mato Grosso x R. Rui Barbosa
  • Av. Calógeras x R. Antonio Maria Coelho
  • R. 14 de Julho x R. Maracaju
  • R. 14 de Julho x R. Mal. C. M. Rondon
  • R. 14 de Julho x R. Barão do Rio Branco
  • R. 14 de Julho x Av. Fernando C. da Costa
  • R. 13 de Maio x Av. Fernando C. da Costa
  • Av. Calógeras x R. Sete de Setembro
  • Av. Calógeras x R. 26 de Agosto
  • R. Rui Barbosa x Av. Fernando C. da Costa
  • R. Rui Barbosa x R. 15 de Novembro
  • R. Rui Barbosa x R. Dom Aquino
  • R. Rui Barbosa x R. Maracaju
  • R. Rui Barbosa x Av. Mato Grosso.

Vias Alternativas

  • R. Eça de Queiroz; 
  • Av. Ernesto Geisel;
  • Av. Fernando C. da Costa(sentido centro/bairro); 
  • Av. Calógeras; 
  • R. Rui Barbosa.    

Crime

Professor da UFMS demitido por estupro recebeu mais de R$ 81 mil sem trabalhar

O crime aconteceu em 2016 e o professor estava afastado desde março deste ano do cargo

04/09/2025 17h00

Professor da UFMS demitido por estupro recebeu mais de R$81 mil sem trabalhar

Professor da UFMS demitido por estupro recebeu mais de R$81 mil sem trabalhar Montagem/Correio do Estado

O professor responsável pelo Instituto de Biociências (Inbio) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Luiz Gustavo Rodrigues Oliveira Santos, recebeu mais de R$81 mil durante o período em que esteve afastado do cargo pela Universidade. 

O afastamento do homem se deu após a sentença de 8 anos de prisão em regime semiaberto pelo crime de estupro a uma estudante em 2016. A condenação também obrigou o pagamento de multa por danos morais no valor de R$30 mil à jovem. 

Somente no mês de março deste ano, quando saiu a condenação, a UFMS se manifestou decidindo pelo afastamento de Luiz por 60 dias, sendo prorrogada por mais 60 dias no mês de maio, sem interferência na remuneração. 

Portanto, o professor continuou recebendo salário pelos 120 dias que esteve afastado e até a publicação da sua demissão, no dia 2 do mês de setembro. 

De acordo com o Portal da Transparência, o salário pago ao servidor era de R$13.592,47. Assim, desde o mês de março até o mês de setembro, Luiz teria recebido um total de R$81.554,82, mesmo sem dar aulas. 

O Crime

De acordo com as informações, o caso aconteceu no ano de 2016, quando os alunos participavam de uma comemoração pelo fim do calendário acadêmico da pós-graduação, em uma república de estudantes. 

Na época, a vítima tinha 22 anos. O homem teria se aproveitado da vulnerabilidade da jovem causada pelo consumo de álcool, a seguiu até o quarto e trancou a porta. Amigas da menina conseguiram forçar a entrada e a encontraram nua, desorientada e chorando. 

Luiz Gustavo continuou lecionando na Universidade por quase 10 anos, até a condenação, em março deste ano, já que a UFMS havia decidido “pela não apuração dos fatos à época”. 

Demissão 

Na última terça-feira (2), a UFMS publicou a Portaria n° 1.209RTR/UFMS, comunicando a demissão do docente. 

"Após a conclusão dos trabalhos da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, com supervisão da Corregedoria da UFMS e parecer da Advocacia-Geral da União, a UFMS aplicou a pena de demissão ao professor Luiz Gustavo Rodrigues Oliveira Santos, nos termos dos artigos 117, IX, c.c 132, incisos V e XIII, todos da Lei nº 8.112/1990, e Súmula nº 650 do STJ, seguindo entendimento obrigatório vinculante para toda a administração pública federal.

A decisão emitida na Portaria nº 1.209-RTR/UFMS, de 1º de Setembro de 2025, acolheu o relatório final da Comissão, que seguiu todos os trâmites processuais, e opinou pela demissão do professor do Instituto de Biociências."

Condenação

O homem foi condenado a 8 anos de prisão em regime semi aberto e ao pagamento de multa no valor de R$30 mil por danos morais à estudante. 

O caso corre em segredo de Justiça e ainda é passível de recurso por parte do réu. 

CULTURA

Fechado há mais de 15 anos, Teatro José Octávio Guizzo é reinaugurado

Local está de "cara nova" com 150 assentos novos, camarins, ar-condicionado, sistema de iluminação/sonorização e pintura

04/09/2025 16h45

Teatro José Octávio Guizzo é projeto do arquiteto Cyríaco Maymone Filho

Teatro José Octávio Guizzo é projeto do arquiteto Cyríaco Maymone Filho DIVULGAÇÃO/PMCG

Teatro José Octávio Guizzo será reaberto durante cerimônia de reinauguração, às 18h desta quinta-feira (4), no Paço Municipal, localizado na avenida Afonso Pena, número 3297, centro, em Campo Grande.

Fechado há mais de 15 anos, o espaço promete voltar aos tempos áureos com apresentações/eventos artísticas e culturais para todas as idades.

Com a reabertura, o local está de “cara nova” com 150 assentos novos, camarins, ar-condicionado, sistema de iluminação/sonorização, acessibilidade e pintura.

O investimento foi de R$ 936.041,56. A Tascon Engenharia LTDA foi a empresa de engenharia responsável pela obra.

As obras de revitalização foram lançadas em 2023, começaram em 2024, foram paralisadas e retomaram em junho de 2025. A entrega faz parte do calendário de obras em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande.

Apesar do cunho cultural, o espaço foi utilizado para atividades administrativas e eventos pontuais por anos, deixando de exercer sua função original de casa de espetáculos.

Mas, agora, volta “com tudo” e reabre as portas ao público. O espaço estava em obras de revitalização.

TEATRO JOSÉ OCTÁVIO GUIZZO

Teatro José Octávio Guizzo está localizado no Paço Municipal, avenida Afonso Pena, número 3297, centro, em Campo Grande.

É projeto do arquiteto Cyríaco Maymone Filho. Foi inaugurado em 1971, na gestão do ex-prefeito Antônio Mendes Canale.

Recebeu o nome do artista José Otávio Guizzo em 1990. O local foi palco de grande espetáculos, mas, nos últimos anos, estava sendo utilizado para atividades administrativas e eventos pontuais.

Já passou por três reformas: em 1989, 1992 e 2025.

