Fique atento às vias que estarão interditadas neste fim de semana

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou nesta quinta-feira (4) uma lista com os locais de Campo Grande que estarão interditados neste final de semana. As interdições são em decorrência de eventos de rua em toda a cidade e, especialmente, pelo desfile no domingo (7) pelo Dia da Independência.
A recomendação da Agetran é que os motoristas e pedestres evitem transitar pelas áreas interditadas e que planejem rotas alternativas, a fim de evitar transtornos.
Confira abaixo as interdições programadas no período de sexta-feira (5) a domingo (7):
Data: 05/09/25
Horário: 15:00 às 17h30
Local: Rua Itiquira, entre Rua Antônio Mª Coelho e Rua Manoel Inácio De Souza.
Motivo: Desfile Cívico
Data: 05/09/25
Horário: 07:00 às 11h
Local: Rua Vicente Solari, entre Av. Bandeirantes e Rua Alexandre Fleming.
Motivo: Evento Sindicato Sinticop/Ms
Data: 05/09/25
Horário: 14:00 às 22h
Local: Av. São Nicolau, entre a Rua Santa Ana e Rua Santa Madalena.
Motivo: Evento Comunitário
Data: 05/09/25 – Horário: 08:00 às 23h
Data: 06/09/25 – Horário: 13:00 às 23h
Data: 07/09/25 – Horário: 08:00 às 23h
Local: Av. Alan Kardec, entre a Rua Barão do Rio Branco e Av. Drº João Rosa Pires.
Motivo: Evento Religioso
Data: 06/09/2025
Horário: 15:00 às 21 h
Local: Rua Flor de Lis, entre Rua Araraquara e Rua Franco da Rocha.
Motivo: Evento Comunitário.
Data: 06/09/2025
Horário: 06:00 às 13h
Local: Rua Marechal Rondon, Nº 1380
Motivo: Ação CCZ/ Sesau e Castramóvel
Data: 06/09/25
Horário: 08:00 às 16h
Local: Av. Manoel da Costa Lima, entre a Av. Ernesto Geisel e Rua Ranulfo Correa.
Motivo: Evento Religioso
Data: 05 e 06/09/25
Horário: 14h às 0h
Local: Av. Marinho, entre Rua da Península e Rua do Porto.
DIA 05/09/25 Interdição Parcial
DIA 06/09/25 Interdição Total
Motivo: Evento Comunitário Circuito de Bandas e Fanfarras.
Data: 07/09/25
Horário: 16h às 21h
Local: Rua Evelina Selingard, entre Rua Lucia Dos Santos e Rua Pedro Dib.
Motivo: Paquera Nns Bairros
Data: 07/09/25
Horário: 18:00 às 23h
Local: Rua Tenente Lira, entre Rua Marli e Rua Generoso Leite.
Motivo: Paquera
Data: 07/09/25
Horário: 07:00 às 12h
Local: Rua Minas Gerais, entre Rua Tapajós e Rua Poconé.
Motivo: Evento Religioso.
Interdições para o Desfile Cívico de 07 de setembro
06/09/2025, a partir das 15h
- Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
- Av. Afonso Pena x R. 14 de Julho
- Av. Afonso Pena x R. Rui Barbosa
- R. 13 de Maio x R. Dom Aquino
- R. 13 de Maio x R. Barão do Rio Branco
07/09/2025, a partir das 05:00H
- R. 14 de Julho x R. Eça de Queiroz
- R. 14 de Julho x Tv. Guia Lopes
- R. 14 de Julho x Tv. Cel. Mario Peixoto
- R. 14 de Julho x Tv. Camões
- R. 14 de Julho x Tv. Cel Edgard Gomes
- R. 14 de Julho x R. Gal Melo
- R. 13 de Maio x Av. Mato Grosso
- Av. Mato Grosso x Av. Calógeras
- Av. Mato Grosso x R. Rui Barbosa
- Av. Calógeras x R. Antonio Maria Coelho
- R. 14 de Julho x R. Maracaju
- R. 14 de Julho x R. Mal. C. M. Rondon
- R. 14 de Julho x R. Barão do Rio Branco
- R. 14 de Julho x Av. Fernando C. da Costa
- R. 13 de Maio x Av. Fernando C. da Costa
- Av. Calógeras x R. Sete de Setembro
- Av. Calógeras x R. 26 de Agosto
- R. Rui Barbosa x Av. Fernando C. da Costa
- R. Rui Barbosa x R. 15 de Novembro
- R. Rui Barbosa x R. Dom Aquino
- R. Rui Barbosa x R. Maracaju
- R. Rui Barbosa x Av. Mato Grosso.
Vias Alternativas
- R. Eça de Queiroz;
- Av. Ernesto Geisel;
- Av. Fernando C. da Costa(sentido centro/bairro);
- Av. Calógeras;
- R. Rui Barbosa.