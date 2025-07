Fiscalização de Isa Marcondes contra médicos é 'tragédia anunciada', diz sindicato

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sindmed/MS) afirmou que as chamadas fiscalizações promovidas pela vereadora Isa Marcondes (Republicanos) nas unidades de saúde estão se tornando insustentáveis e colocam a categoria em risco no município de Dourados.

O presidente do Sindicato dos Médicos, o médico Marcelo Santana Silveira, classificou a exposição dos profissionais, desde o período da campanha eleitoral, como “sensacionalismo barato”, que não chega ao cerne da questão.

Em conversa com a reportagem do Correio do Estado, Marcelo Santana afirmou que a vereadora tenta atribuir aos profissionais da rede pública a responsabilidade pela situação da saúde no município.

“Ela faz essas fiscalizações e a gente percebe que ela coloca em rede social e expõe, onde ela tem um número significativo de seguidores, e a gente não vê ações concretas da parte dela [para sanar o problema]. Parece mais com uma intenção de autopromoção, gerando desinformação e situações em que ela coloca o profissional como responsável por toda a situação de saúde que o município enfrenta”, destacou o presidente do Sindmed.

À frente do sindicato e recebendo diversas denúncias, o médico relata que acompanha a situação com cautela, já que as publicações podem eventualmente inflamar a população contra os profissionais.

“A maior parte dos profissionais de saúde, no caso dos médicos, está exercendo sua atividade de forma digna, trabalhando pela saúde. São a linha de frente nesse atendimento. E esses profissionais, a gente está vendo não só no estado, mas no Brasil inteiro, vêm enfrentando um aumento da violência”, afirmou.

Segundo o presidente, um estudo apresentado pelo Conselho Federal de Medicina apontou que, nos últimos dez anos, cerca de 40 mil boletins de ocorrência foram registrados por médicos por diversos tipos de violência.

“No estado, foram em torno de 200 boletins de ocorrência no ano passado. Então, a gente está entrando em uma situação em que temos uma saúde pública muito deficitária, e isso, obviamente, gera na população, que tem carência de assistência de qualidade, uma insatisfação total com o serviço”, declarou.

A falta de insumos, remédios e estrutura, conforme destacou o presidente do sindicato, acaba afetando diretamente os médicos na ponta do atendimento. Ele entende que a forma como a vereadora Isa Marcondes publica seu material termina por atribuir aos profissionais a culpa pelas falhas do sistema.

Na noite da última quinta-feira (3), a vereadora entrou em um embate com um médico, e a situação terminou na delegacia. Um episódio que, conforme pontuou Marcelo Santana, está tornando o trabalho da categoria “insustentável”.

“Os profissionais estão indo trabalhar com medo. Eles estão denunciando para a gente toda essa situação que vem ocorrendo lá. Essa exposição denigre o profissional e está gerando um estopim, um barril de pólvora. E ontem, dentro desse vídeo, o profissional, já cansado e que inclusive já havia denunciado que ela o estava expondo nas redes sociais, chegou à situação que chegou”, relatou.

O levantamento realizado pelo Sindmed em relação às reclamações sobre supostas faltas na unidade de saúde - com relação ao médico que discutiu com a vereadora - demonstrou que, em uma das ocasiões, o médico estava realizando visitas domiciliares e, em outra, participando de um curso.

“Tanto visitas domiciliares como cursos estão previstos dentro das atribuições dos profissionais do SUS. E esse profissional, obviamente, questionou esse tipo de exposição que ela estava fazendo dele, e começou essa confusão que, pelo desfecho, parece que levou ambos à delegacia, com ela dando voz de prisão ao profissional”, explicou Santana.

Diante do ocorrido, o Sindmed informou que denunciou o caso ao Ministério Público e esteve reunido com o Conselho Municipal de Saúde de Dourados.

“Esse tipo de ação midiática, que acho que é a grande questão, não visa melhorar as condições de saúde da população. Um vereador sério tem que cobrar a administração pública municipal também em relação ao que falta nas unidades”, afirmou.

Entretanto, o sindicato acredita que o intuito das publicações tem sido o aumento do número de seguidores nas redes sociais, em que aparece apenas a visão da vereadora, sem direito de resposta aos profissionais.

O órgão pontuou que não é contrário às fiscalizações, desde que sejam feitas de maneira ética e sem “sensacionalismo barato visando autopromoção”, em ações que podem colocar a vida de profissionais em risco.

“O que a gente cobra realmente dela é que tenha propostas concretas para a melhoria da saúde da população. Isso aí não tem nada de concreto. São só exposições vagas, em que a gente vê profissionais da saúde, que são servidores públicos, sendo expostos de forma injusta”, finalizou o presidente.

