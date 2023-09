DESDOBRAMENTOS

Ministério Público de MS ofereceu denúncia e aponta indícios de que menina era agredida com frequência e que morte foi consequência da violência sofrida

Com audiência marcada para semana que vem, a mãe e o padrasto de Sophia Ocampo, de dois anos, Stephanie de Jesus da Silva e Christian Leithem agora também são réus por tortura qualificada. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul e aceita pela Justiça, que decretou sigilo para o processo.

De acordo com a denúncia, Christian torturou a vítima quando ficava sozinho com ela e os outros dois filhos, um menino com 5 anos à época e uma menina que contava com meses de nascida.

Stephanie, mãe de Sophia e da criança menor, também foi denunciada, uma vez que o órgão ministerial entendeu que ela se omitia nos casos de violência contra as crianças, revelando o que Christian fazia com a vítima.

A denúncia aponta que nos dias 17 e 18 de novembro do ano passado, a ré levou Sophia à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Coronel Antonino, onde, inclusive, a menina chegou sem vida meses depois.

No dia apontado pela denúncia, Sophia foi atendida por um médico, que constatou que a vítima estava com um fratura na tíbia, osso localizado na perna, acima do joelho. Em decorrência do machucado, a criança precisou usar gesso por algum tempo.

Nesse dia, Stephanie afirmou que o ferimento tinha sido causado por uma queda no banheiro, no momento em que a menina tomava banho, o que foi dado como certo pela equipe médica. No entanto, ouvido em depoimento especial, o irmão mais velho de Sophia, que é fruto de um relacionamento anterior de Christian, afirmou que foi o pai que havia agredido a menina.

De acordo com o contado pela criança, que vivia na mesma residência com as duas irmãs, o pai e a madrasta, o réu chutou a menina como forma de castigá-la porque ela teria deixado um objeto cair no chão.

Conforme o relatado na denúncia, o menino foi questionado se lembrava porque a irmã dele estava usando gesso, ao que ele respondeu dizendo que foi o Christian que teria chutado a criança para a rua e beliscado a perna dela.

O relato do menino foi reforçado pelo depoimento prestado por Jean Carlos Ocampo, pai da vítima. De acordo com ele, Sophia teria contado que o machucado na perna foi feito pelo réu. Além disso, Jean destaca que nesta época, a menina sempre demonstrava medo quando tinha que voltar para a casa da mãe.

A denúncia ainda salienta que Stephanie deve entrar no processo como co-réu não apenas por se omitir diante da violência sofrida pela filha, mas, também porque há indícios de que ela mesma também agredia a criança, como mostra um boletim de ocorrência feito na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), em janeiro de 2022, ou seja, um ano antes da menina vir a falecer.

Como já mostrado pelo Correio do Estado, Jean e seu marido, Igor de Andrade, pai afetivo de Sophia, estavam há pelo menos um ano antes da morte, tentando ter a guarda da menina.

De acordo com o relatado por Jean e Igor à reportagem, as suspeitas de que a menina sofria agressão da mãe e do padrasto. foram crescendo à medida que a menina aparece com hematomas, arranhões e marcas, além de sempre demonstrar medo quando precisava retornar para a casa onde morava com Stephanie e Christian.

O Ministério Público aponta ainda que outros indícios de que a menina sofria seguidas torturas foram juntados na primeira denúncia oferecida, na qual são réus pela morte de Sophia.



