"Foi tudo muito rápido", diz mãe que quase deu a luz dentro de carro de aplicativo

A hora do parto é um momento muito esperado e até programado por muitas mães, e não foi diferente para a dona de casa Ana Cecilia Bogado Ibanez, de 26 anos, moradora de Campo Grande, que chegou na Maternidade Cândido Mariano no início da noite de quarta-feira (9), em um carro de aplicativo, escoltado por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana, que abriu caminho para que o motorista chegasse rápido na maternidade com a gestante que estava em trabalho de parto.

Para a reportagem do Correio do Estado, Ana Cecília contou que tudo aconteceu muito rápido e que ela achou que o motoristas e os guardas acabariam fazendo o parto no carro. "Eu já estava sentindo dores em casa e decidi ir para o hospital, só que no carro as dores aumentaram, quando o motorista abordou uma viatura da Guarda Civil Metropolitana (GCM) para pedir ajuda", disse.

Conforme divulgado ainda ontem pelo Correio do Estado, o condutor relatou que estava com a passageira, na Avenida Ernesto Geisel, em frente ao Ginásio Guanandizão, e ao pedir ajuda da GCM, uma viatura abriu caminho no trânsito para o Fiat Mobi, onde estavam o motorista e a gestante, com o sinal luminoso e sonoro acionado, tornando o percurso mais rápido pela vida da mãe e do bebê.

"Ao localizar o carro de aplicativo, a equipe precisou passar por diversos sinais vermelhos no percurso, até que o motorista chegou à maternidade, onde a grávida recebeu atendimento da equipe médica e o bebê nasceu às 20h24, com a assitência necessária", esclareceu a GCM em nota.

Após o parto, a mãe agradeceu a equipe da Guarda Civil Metropolitana e ao motorista de aplicativo pelo atendimento com ela e com o filho. "Que continuem assim, ajudando a população com o trabalho", disse Ana Cecilia.

De acordo com ela, o pequeno Henry nasceu saudável, de parto normal às 20h24 de quarta-feira (9), com 50,5 centímetros e pesando 3,785 kg. Ana estava com 39 semanas e 3 dias, e segue internada com o bebê na Maternidade Cândido Mariano.

