Cidades

Cidades

Foragido de SP, Branca de Neve morre em confronto com Choque na fronteira

Membro de uma facção criminosa, pediu para o irmão dar abrigo ao procurado pela Justiça de SP

Laura Brasil

15/11/2025 - 08h48
O criminoso conhecido pelo vulgo “Branca de Neve”, de 46 anos, que estava foragido da Justiça de São Paulo, morreu ao entrar em confronto com policiais do Choque no final da noite de sexta-feira (14), em Ponta Porã, município localizado a 330 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações divulgadas pela polícia, a equipe foi até a região de fronteira para cumprir o mandado de prisão do foragido. Quando se aproximaram do imóvel onde o criminoso estava escondido com mais dois homens, Branca de Neve efetuou disparos contra os policiais.

A equipe revidou e atingiu Branca de Neve. Como ele ainda apresentava sinais vitais, após ser desarmado - uma pistola calibre 9 mm -, os policiais avançaram pelo imóvel e foram surpreendidos pelo segundo criminoso, de 48 anos, que usava tornozeleira eletrônica e estava em posse de um revólver calibre .32. Ele disparou contra a equipe, mas acabou repelido.

Imagem Divulgação

Como os dois apresentavam sinais vitais, foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Ponta Porã, mas não resistiram e morreram.

Imagem Divulgação 

Abordagem

Um terceiro suspeito, de 41 anos, foi localizado no interior da residência e não reagiu. Durante a abordagem, ao ser questionado sobre a presença do criminoso, ele confirmou a identidade de Branca de Neve.

Disse ainda que permitiu que o procurado pela Justiça ficasse em sua casa a pedido do irmão, que seria integrante de uma facção criminosa e teria participação ativa na compra de drogas na região de fronteira.

O proprietário do imóvel foi preso e encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.

Branca de Neve, conforme informações repassadas pela polícia, possuía mais de 40 passagens no Estado de São Paulo por roubo, além de ocorrências por posse ilegal de arma de fogo, furto qualificado, tráfico de drogas e organização criminosa.
 

ESTATÍSTICA


Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 64 pessoas morreram em confronto com agentes do Estado entre 1º de janeiro e 15 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse total, 10 óbitos ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 2 em março, 10 em abril, 4 em maio, 9 em junho, 4 em julho, 7 em agosto, 4 em setembro e 5 em outubro.


Com mais esses dois casos, sobe para 66 o número de pessoas que morreram ao entrar em confronto com a polícia.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial.

Confrontos entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.
 

INFRAESTRUTURA

Prefeitura promete retomar tapa-buraco "com força total" a partir de segunda

Titular da Sisep afirma que ideia é regularizar a situação financeira e voltar com o serviço em todas as regiões da Capital

15/11/2025 10h30

Asfalto na rotatória das Avenidas Rachid Neder e Ernesto Geisel foi levado por conta da força da água de enxurrada das chuvas

Asfalto na rotatória das Avenidas Rachid Neder e Ernesto Geisel foi levado por conta da força da água de enxurrada das chuvas Marcelo Victor

Marcelo Miglioli, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), disse que o serviço de tapa-buracos deve ser retomado por completo a partir de segunda-feira, problema que entrou em caso de urgência após as fortes chuvas que atingiram Campo Grande nos últimos dias.

Em conversa com o Correio do Estado na quinta-feira, o secretário havia dito que os buracos nas vias deveriam demorar mais para serem resolvidos, complementando que, enquanto a situação financeira não fosse equalizada, o problema deveria persistir na Capital. Entretanto, nesta sexta-feira, ele garantiu que o serviço deverá ser retomado.

Vale ressaltar que, no início deste mês, o Executivo municipal decretou corte de gastos e, consequentemente, diminuição na jornada de trabalho nas pastas e outros serviços que a englobam a Sisep. Motivado pelo endividamento com as empresas, os contratos não estavam sendo cumpridos como deveriam, e, sim, com revezamento de dias e regiões onde seriam feitos os tapa-buracos. 

Porém, Miglioli afirmou que os tapa-buracos devem voltar “com força máxima” na próxima semana. “Acredito muito que, no início da semana, nós vamos estar com esse assunto resolvido. A nossa intenção e os caminhos que nós estamos construindo são para voltar com os sete contratos nas sete regiões”, disse.

Além da questão dos buracos, o asfalto, em alguns trechos importantes da cidade, também sofreu grandes prejuízos com as chuvas, que chegaram a alcançar os 111 milímetros entre a noite de quarta-feira e a tarde de quinta-feira. 

Na rotatória entre as Avenidas Rachid Neder e Ernesto Geisel, o Córrego Segredo transbordou e alagou a região, o que resultou em consequências estruturais no local. O asfalto, no local, foi quase todo levado pela força da água. Visando solucionar o problema o quanto antes, o secretário explica que a revitalização do asfalto começou na manhã desta sexta-feira, com algumas equipes no endereço.

“Está tudo sob controle. Hoje [sexta-feira] de manhã, fizemos a limpeza de toda aquela capa asfáltica que estava solta. Fizemos a limpeza do canal do córrego, porque, ali, um dos motivos de ter acontecido aquilo foi que rodou muito galho e tronco de árvore. Agora, nós dependemos de o tempo firmar para poder secar aquela base, que é a estrutura do pavimento, para a gente poder colocar a capa em cima. Se o tempo colaborar, a gente faz na segunda-feira. Esse é o nosso planejamento”, explica.

RECURSOS

Sem dinheiro, Miglioli disse que tem buscado recursos para realizar os serviços, tanto por meio da prefeitura quanto com parlamentares. Além disso, a Pasta tem tentado conseguir investimentos do governo federal, porém ainda sem sucesso após a obra ser negada no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

“É justamente por conta disso que nós pedimos para o governo federal aquela obra do PAC, que é a pavimentação da Rua Corguinho. Ali, além da pavimentação da Rua Corguinho e da drenagem, nós íamos contemplar mais quatro bacias de contenção e uma barragem no córrego, o que ajudaria substancialmente no problema que ocorreu essa semana. Talvez nem tivesse ocorrido”, reforça o titular da Sisep.

“Infelizmente, o governo federal não acatou, nós vamos até tentar reverter essa situação, porque essa semana é uma demonstração explícita de que aquela obra é extremamente importante para uma capital como Campo Grande”, complementa.

Este projeto citado por Miglioli existe desde 2018, quando havia a previsão de construção de barragens que evitassem o transbordamento das águas na região. À época, a previsão de gastos era de R$ 120 milhões, valor que subiu para R$ 200 milhões com o passar dos anos, mas a ideia segue no papel.

Asfalto na rotatória das Avenidas Rachid Neder e Ernesto Geisel foi levado por conta da força da água de enxurrada das chuvas Na tarde de quinta-feira, a região ficou tomada pela água do córrego - Gerson Oliveira

ESTRAGOS

As chuvas desta semana deixaram diversos estragos por Campo Grande. Por exemplo, na Praça Itanhangá, carros foram arrastados pela enxurrada durante a chuva e parte de uma grade do local se desprendeu, ficando pendurada. Também houve registro de queda de árvore na Avenida Senador Antônio Mendes Canale.

Uma árvore de grande porte caiu sobre a fiação elétrica na Rua Goiás, no Bairro Vila Célia, provocando danos em três postes. A queda interrompeu o fornecimento de energia ao prédio de uma escola e também para parte das residências vizinhas.

Inclusive, com o alagamento avistado nas Avenidas Rachid Neder e Ernesto Geisel, vários peixes “tomaram conta” das vias e foram flagrados por pedestres que passavam pela região.

Em resposta enviada à reportagem, a Prefeitura de Campo Grande disse que equipes já estão nos locais onde são necessários mais cuidados e de urgência neste momento.

“A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) informa que atua na recuperação dos estragos na Avenida Rachid Neder com a Avenida Ernesto Geisel, com equipes próprias da Pasta. Na Chácara dos Poderes, onde houve erosão próximo ao extravasor do sistema de drenagem em execução – parte do projeto de drenagem e pavimentação do Lote 1 do Jardim Noroeste –, os reparos estão sendo realizados pela empresa responsável pela obra, sem custo adicional para o Município”, detalha em nota. 

“Também seguem em andamento a limpeza mecanizada das vias asfaltadas e a remoção de árvores, executadas pelas equipes que prestam serviço à Sisep”, completou.

Saiba

Levantamento feito pela reportagem, com base em números do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), mostrou que este ano já superou o total de precipitação registrado em 2024 por aproximadamente 140 milímetros, uma diferença de 18,17%.

Cidades

Rapaz que matou jovem de Santa Catarina é preso em MS

Foragido desde agosto, o suspeito foi preso nesta sexta-feira (14) em uma conveniência

15/11/2025 09h41

Reprodução Redes Sociais

O rapaz identificado como Kayk Maciel dos Santos, de 18 anos, suspeito de matar a jovem de 23 anos com um tiro acidental no peito, foi preso na tarde desta sexta-feira (14), em Coxim, município localizado a 253 quilômetros de Campo Grande.

A morte da jovem ocorreu no dia 1º de agosto. Conforme informações do site Folha do Estado de SC, a vítima e o suspeito se conheceram horas antes do crime, em uma loja de conveniência.

Naquela noite, segundo informações das amigas de Giovanna Schmidhauser Schwarzbach, de 23 anos, cedidas em entrevista a sites locais, ela estava de pijama, pronta para dormir, quando decidiu sair.

Segundo informações da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), depois da conveniência o grupo de seis jovens foi até um apartamento no Bairro Bombas. Nem todos se conheciam, mas tinham amigos em comum.

Eles relataram que Kayk Maciel manuseava a arma como quem brinca de dar tiros, quando ela disparou acidentalmente, acertando Giovanna no tórax. Quando os socorristas chegaram ao local, a jovem já estava sem vida.

A vítima era natural de Itajaí (SC) e trabalhava como manicure.

Fuga


Imagens do circuito de câmeras de segurança do condomínio mostram o momento em que o rapaz deixa o apartamento usando capacete.

O que chamou a atenção da equipe policial catarinense que atendeu a ocorrência foi que, antes de sair, ele teria recolhido a cápsula deflagrada.

Três meses após o ocorrido, e sendo procurado pela polícia de Santa Catarina, Kayk foi preso. Segundo informações do site A Princesinha News, ele estava em um bar, bebendo com o pai.

Ele foi preso e encaminhado à delegacia, e deve ser entregue à polícia de Santa Catarina.
 

