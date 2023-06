Força-tarefa destrói dez garimpos ilegais na Amazônia

OPORTUNIDADE

As formações ofertadas vão desde aprender uma nova língua estrangeira, se especializar profissionalmente e descobrir uma nova profissão

Alguns cursos estão com as aulas previstas para início nesta semana Divulgação/Sejuv

Existem vários cursos presenciais, online e gratuitos em Mato Grosso do Sul disponíveis para pessoas de diferentes níveis de experiência. O problema, na maioria das vezes, é encontrar todos eles, saber quais são os confiáveis e descobrir exatamente o que queremos.

Pensando nisso, o Correio do Estado separou as principais oportunidades disponíveis para se especializar profissionalmente, aprender um novo ofício ou apenas adquirir um novo conhecimento. Só na Capital existem vários órgãos que oferecem inúmeros cursos de graça e com certificado de conclusão.

Os cursos estão disponíveis pela Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e vão desde aprender uma nova língua estrangeira, um novo hobbie ou até mesmo uma nova profissão.

As formações ofertadas pelas secretarias e institutos de educação são sazonais, então, mesmo que você não encontre algum curso do seu perfil ou interesse é importante ficar de olho nos sites e acompanhar a abertura das inscrições para os cursos das mais variadas áreas.

SEJUV

A Secretaria Municipal da Juventude (SEJUV) está com vagas abertas para inscrições em quatro diferentes cursos presenciais. Ao todo são 250 vagas, com turmas de "Espanhol - Módulo I", "Educação Financeira", "Gestão das Emoções em Vendas" e "Manutenção de Computadores".

Os cursos iniciam nesta semana e serão ministrados nos três turnos: vespertino, matutino e noturno. Para se inscrever, é preciso entrar em contato com a Sejuv através do WhatsApp - 99287-2008.

Além dos cursos presenciais, a Sejuv também possui uma lista de cursos online. O material é disponibilizado de maneira gratuita através de apostilas e vídeo-aulas com professores especializados nas áreas de formação.

Ao final de cada módulo, é necessário responder um questionário referente àquele conteúdo e ao final do curso, uma prova com base nos seus estudos para receber o certificado de conclusão.

Confira outros cursos disponíveis no portal da SEJUV:

Atendimento ao Cliente: carga horária 10h;

carga horária 10h; Auxiliar Administrativo: carga horária 30h;

carga horária 30h; Elétrica e Hidráulica Básica: carga horária 30h;

carga horária 30h; Empreendedorismo: carga horária 30h;

carga horária 30h; Excel Online: dividido em 3 módulos;

dividido em 3 módulos; Gestão Financeira: carga horária 30h;

carga horária 30h; Informática Básica: carga horária 30h;

carga horária 30h; Introdução à Libras: carga horária 30h;

carga horária 30h; Vendas: carga horária 30h;

carga horária 30h; Gestão de projetos: carga horária 30h.

IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para 320 vagas em cursos técnicos gratuitos e presenciais para jovens e adultos, em sete municípios. O ingresso será no 2º semestre e as aulas são no período noturno.

Para se inscrever, é necessário acessar a Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS. A seleção é dividida em dois editais. Um para estudantes que desejam cursar o ensino médio junto com a formação profissional (Educação de Jovens e Adultos) e outro para quem já cursou o ensino médio e deseja uma formação profissional (Subsequente).

As opções são Administração, Edificações, Informática para Internet e Manutenção e Suporte em Informática, com oferta nos campi Campo Grande, Corumbá, Coxim, Jardim e Três Lagoas. Para participar é necessário ter ensino fundamental completo e, no mínimo, 18 anos.

Técnico Integrado em Administração: 40 vagas;

40 vagas; Técnico em Informática para Internet: 40 vagas;

40 vagas; Técnico em Manutenção e Suporte: 40 vagas;

40 vagas; Técnico Integrado em Edificações: 40 vagas.

Para quem já concluiu o ensino médio, são oferecidas 80 vagas, nas opções de cursos técnicos subsequentes em Edificações, em Aquidauana, e Marketing, em Dourados.

Técnico em Edificações: 40 vagas;

40 vagas; Técnico em Marketing: 40 vagas.

O sorteio eletrônico de seleção será realizado no dia 20 de junho. Um dia antes, será divulgada a lista das inscrições homologadas e os números dos candidatos para o sorteio. O início das aulas está previsto para 24 de julho.

Confira outros cursos disponíveis no portal do IFMS:

Comunicação Eficaz para Vendas: carga horária 30h;

carga horária 30h; Espanhol Básico: carga horária 40h;

carga horária 40h; Introdução à Inteligência Artificial: carga horária 30h;

carga horária 30h; Introdução à Lógica: carga horária 45h;

carga horária 45h; Conceito Básico de Química: carga horária 20h;

carga horária 20h; Introdução à Lógica de Programação: carga horária 30h;

carga horária 30h; Desenvolvimento de Jogos 2D: carga horária 40h.

Senac

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com vagas abertas para três municípios do Estado: Campo Grande, Ponta Porã e Dourados. As vagas para a Capital são para os cursos de maquiador e técnico em vendas, e estão disponíveis para inscrição no portal do Senac. O Senac também abre vagas para cozinheiro, atendente de farmácia, fermentação natural, entre outros, mas é preciso ficar de olho nos prazos de inscrição para não perder a oportunidade.

Maquiador: 05 vagas, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h45, com carga horária de 160h. As aulas são presenciais com previsão para início no dia 19 de junho e previsão de término no dia 28 de agosto.

05 vagas, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h45, com carga horária de 160h. As aulas são presenciais com previsão para início no dia 19 de junho e previsão de término no dia 28 de agosto. Técnico em Vendas: 20 vagas, de segunda a quarta-feira, das 18h45 às 21h45, com carga horária de 200h. Aulas presenciais, com início no dia 03 de julho e previsão de término no dia 27 de maio de 2025.

20 vagas, de segunda a quarta-feira, das 18h45 às 21h45, com carga horária de 200h. Aulas presenciais, com início no dia 03 de julho e previsão de término no dia 27 de maio de 2025. Depilador: 07 vagas, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h15, com carga horária de 160h. As aulas presenciais iniciam no dia 26 de junho com previsão de término no dia 21 de agosto de 2023.

07 vagas, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h15, com carga horária de 160h. As aulas presenciais iniciam no dia 26 de junho com previsão de término no dia 21 de agosto de 2023. Cabeleireiro: 08 vagas, de segunda a sexta-feira, das 18h45 às 22h, com carga horária de 400h. As aulas acontecerão no Centro de Educação Profissional - Senac de Dourados.

