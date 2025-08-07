Fórum de Dois Irmãos do Buriti ganha novo local

Novo prédio do fórum de Dois Irmãos do Buriti - Divulgação

Na próxima sexta-feira (8), às 10h, o novo prédio do fórum da comarca de Dois Irmãos do Buriti será inaugurado com a presença do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Dorival Renato Pavan.

O novo prédio, localizado na Av. Reginaldo Lemes da Silva, 634, Centro, é alugado pelo Município para utilização pelo Poder Judiciário.

Com aproximadamente 530 m² de área construída, em um terreno de 616 m², a construção possui dois pavimentos e teve que passar por adaptações necessárias de acordo com projeto resultante de estudo realizado pela Secretaria de Obras do TJMS

As adequações contemplaram alterações de layout, instalações elétricas e lógicas, acessibilidade, adaptações de banheiros, construções de novas salas e de um plenário para o Tribunal do Júri.

Além do presidente do Tribunal de Justiça, estarão presentes no evento o Des. Sérgio Fernandes Martins, que deu início à obra em sua gestão na Presidência do TJ, e autoridades locais.

Histórico

A comarca de Dois Irmãos do Buriti foi criada pela Lei nº 3.242, de 5 de julho de 2006, e instalada no dia 13 de novembro de 2006, conforme Provimento nº 110/06.

A Resolução nº 92, de 10 de julho de 2013, desinstalou provisoriamente a comarca por questões orçamentárias. Dois anos depois, em 14 de outubro de 2015, os desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça aprovaram, por unanimidade, a minuta de Resolução para sua reinstalação. Assim, com a edição da Resolução nº 131, a comarca foi reinstalada.

Dados da Coordenadoria de Estatística do TJMS apontam que a comarca possui 1.855 processos em andamento, dos quais 1.553 na Vara Única e 302 no Juizado Especial Adjunto.

