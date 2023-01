Fórum de governadores oferece forças de segurança para conter atos

Mais Social

O benefício deve injetar mais de R$ 26 milhões na economia de Mato Grosso do Sul

Na próxima terça-feira (17), o programa Mais Social disponibiliza o pagamento de janeiro para seus mais de 87 mil beneficiados. Segundo dados da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), o benefício deve injetar mais de R$ 26 milhões na economia dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Cada beneficiário recebe o valor de R$ 300,00, disponibilizado em um cartão de débito, para comprar alimentos, itens de higiene pessoal e até gás de cozinha. A secretária Elisa Cleia Nobre, da Sead, reforça que o início do ano sempre é um período mais "apertado" financeiramente para as famílias, e que o apoio do Governo ajuda a não faltar comida na mesa.

“É um compromisso que o Governo do Estado cumpre rigorosamente. Sabemos o quão importante é esse benefício para uma família em vulnerabilidade social. Num começo de ano, sempre apertado, essas famílias terão mais tranquilidade com mais esse apoio e a comida na mesa não vai faltar”, pontuou.

Vale lembrar que o cartão do Mais Social não pode ser utilizado para a compra de itens que não sejam indíspensáveis, como bebidas alcoólicas e produtos à base de tabaco, por exemplo. O uso indevido do cartão pode até mesmo gerar a suspensão do benefício.

Mais Social

O Mais Social paga R$ 300 mensais para quem tem renda mensal inferior a meio salário mínimo e atende aos critérios do programa.

Segundo a Sead, nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul há coordenações próprias do Mais Social, o que facilita o acompanhamento do beneficiário e sua evolução com o apoio do programa.

As equipes realizam o contato com os futuros beneficiários, portanto é necessário aguardar a visita desses grupos de trabalho que estarão devidamente identificados e respeitando as normas de biossegurança adequadas.

O Mais Social disponibiliza o telefone 3368-9000 para atender possiveis dúvidas.

Assine o Correio do Estado.