Cidades

Segurança Rodoviária

Fórum que discute Rota Bioceânica em Campo Grande terá participação do ministro João Parkinson

A segunda edição do Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária será nos dias 29 e 30 de outubro, no Bioparque Pantanal

Karina Varjão

Karina Varjão

17/10/2025 - 17h00
Campo Grande será palco de discussões sobre mobilidade e prevenção de acidentes com o 2º Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária, nos dias 29 e 30 de outubro, no Bioparque Pantanal. 

O evento busca promover uma ampliação das discussões sobre a segurança no trânsito e busca soluções conjuntas para esses desafios no País, com foco na Rota Bioceânica que ligará Mato Grosso do Sul ao Chile.

São esperados 250 participantes para ouvir palestrantes de renome nacional, gestores públicos, entidades ligadas ao transporte e pesquisadores com dados atualizados, experiências e propostas para transformar a realidade das estradas brasileiras. 

Serão apresentados dados atualizados em palestras, além de 10 painéis e mesas de diálogo que abordarão temas como Inovação Tecnológica e Segurança Viária, Impactos Sociais e Econômicos dos Acidentes de Trânsito, Gestão de Riscos e Boas Práticas no Transporte de Cargas e O Papel do Poder Público, da Iniciativa Privada e da Sociedade Civil na Construção de Uma Cultura de Prevenção. 

André Ferreira, organizador do Fórum, afirma que a missão do evento de ampliação do diálogo sobre a segurança viária é essencial. 

“Nossa região é estratégica para o transporte de cargas do País, mas também registra altos índices de acidentes. Reunir especialistas, gestores e a sociedade é fundamental para salvar vidas e construir políticas mais eficazes”, ressalta. 

Palestrantes

Quem abre o ciclo de palestras no primeiro dia do evento é o Ministro das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson, que irá falar sobre a circulação de carga e a logística regional e nacional, além dos impactos que a movimentação dessas cargas têm na integração regional global. 

“É importante que Campo Grande entenda, se envolva, participe do processo de construção do Corredor Rodoviário Oceânico, que será diretamente impactado. Que construam, em Campo Grande, um ecossistema que seja favorável ao município e ponha a Capital no seu devido lugar, ou seja, na entrada do corredor, na liderança do Centro-Oeste brasileiro”, destacou o diplomata. 

Além do ministro, estarão presentes outros nomes ligadas aos temas como Kassio Seefeld, fundador e CEO da Truckpag, uma startup de meios de pagamento de frotas pesadas; o Coronel Ângelo Rabelo, fundador do Instituto Homem Pantaneiro; e o francês Guilles-Laurent Grimberg, que está a 12 anos à frente do desenvolvimento técnico e comercial da Actioil do Brasil e América Latina. 

Como participar

Os que desejam participar do evento devem realizar a inscrição através do canal de inscrição Sympla. O investimento é de R$129,90 para os dois dias de evento. 

O Fórum também será um espaço para networking e fortalecimento de parcerias. Ao final, os inscritos terão direito a um certificado digital de participação. 

Acidentes

As rodovias estaduais e federais que cortam Mato Grosso do Sul registraram cerca de 1,5 mil acidentes até o mês de setembro, uma média de cinco acidentes por dia. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), enviados ao Correio do Estado.

De janeiro a agosto deste ano, as rodovias federais de Mato Grosso do Sul (BR-060, BR-158, BR-163, BR-262, BR-267, BR-376 e BR-487) somaram 1.090 acidentes, dos quais 320 foram graves e 91 foram com mortes. Além disso, 99 pessoas morreram e 1.140 ficaram feridas.

A BR-163 e a BR-262 foram as que apresentaram números mais preocupantes em ambos os anos. Este ano, elas apresentaram 32 mortes (em 516 acidentes) e 28 óbitos (em 197 acidentes), respectivamente. No ano passado, elas somaram 70 óbitos (46, na BR-163, e 24, na BR-262), além de mais de 800 acidentes.

A fim de melhorar as condições das estradas do Estado, o vice-governador de Mato Grosso do Sul, Barbosinha, disse que há um grande pacote de concessões das rodovias, nos quais envolvem pavimentação e restauração das mesmas. 

Como exemplo, ele cita a BR-163, que tem a previsão de contar com mais 147 quilômetros de faixas adicionais e 203 km de duplicação, como reportado pelo Correio do Estado em julho.

O contrato com a antiga CCR, a Motiva Pantanal, está em andamento e as obras já tiveram início. Porém, além da BR-163, há também a concessão da Rota da Celulose, composta por trechos de cinco rodovias que totalizam 870 km de melhorias.


 

Multivacinação

Campanha oferece todas as vacinas para crianças e adolescentes, neste sábado

Serão oferecidos todos os imunizantes que compõem o calendário de rotina, além das vacinas contra gripe e sarampo

17/10/2025 16h42

A Campanha de Multivacinação segue até o dia 31 de outubro

A Campanha de Multivacinação segue até o dia 31 de outubro Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza neste sábado (18) o Dia D da Campanha de Multivacinação, com dois pontos de atendimento abertos à população: Paróquia Santo Expedito, localizada no Jardim Itamaracá, e na Unidade de Saúde da Família (USF) Tiradentes. 

A ação tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, garantindo a proteção contra diversas doenças imunopreveníveis. 

Na Paróquia Santo Expedito, os atendimentos ocorrem das 8h às 12h, e na USF Tiradentes, das 7h30 às 16h45. Em ambos os locais, serão oferecidos todos os imunizantes que compõem o calendário de rotina, além das vacinas contra gripe e sarampo.

A superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, Veruska Lahdo, reforça que a mobilização é uma oportunidade para que pais e responsáveis coloquem em dia as vacinas das crianças e adolescentes.

“Vacinar é uma das formas mais seguras e eficazes de prevenir doenças graves e evitar o retorno de enfermidades já controladas”, comenta.

Ela lembra ainda que adolescentes de 15 a 19 anos que não receberam ou não completaram o esquema da vacina contra o HPV também podem aproveitar a campanha para se imunizar.

“Além das unidades de saúde, temos desenvolvido ações nas escolas e com o apoio dos agentes comunitários de saúde para identificar e resgatar adolescentes que ainda não iniciaram ou não completaram o esquema vacinal contra o HPV”, destaca.

A Campanha de Multivacinação segue até o dia 31 de outubro, com todas as vacinas de rotina disponíveis nas 74 unidades de saúde da Capital, de segunda a sexta-feira, durante o horário de atendimento de cada unidade. 

CAMPANHA

A ação trata-se de uma mobilização nacional voltada à atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos e segue até o final de outubro.

A campanha integra o esforço do Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal no país e conta com incentivo financeiro federal, conforme a Portaria GM/MS nº 6.715/2025, que destinou recursos específicos para fortalecer as ações de imunização em estados e municípios.

Durante o período da campanha, todas as unidades básicas de saúde estarão com as salas de vacina abertas para atender a população, e os municípios poderão realizar ações extramuros, em locais de grande circulação, como escolas, ginásios, praças e unidades móveis.

Serão ofertadas todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. Veja algumas:

  • BCG;
  • Poliomielite;
  • Tríplice Viral;
  • DTP; 
  • HPV;
  • Hepatite A e B;
  • Pneumocócica;
  • Meningocócica ACWY.

A recomendação é que os pais levem a caderneta de vacinação para que os profissionais de saúde possam verificar e atualizar as doses conforme o esquema indicado.

SAÚDE

Brasil e Índia firmam acordo para fortalecer produção de vacinas

Alckmin e Padilha firmaram compromisso durante agenda em Nova Délhi

17/10/2025 16h03

O foco é fortalecer as plataformas de vacinas virais e bacterianas da Fundação Oswaldo Cruz

O foco é fortalecer as plataformas de vacinas virais e bacterianas da Fundação Oswaldo Cruz Divulgação

O Ministério da Saúde firmou acordo de parceria internacional com a empresa indiana Biological E Limited que estabelece cooperação mútua em pesquisa tecnológica e de inovação. De acordo com o governo federal, o foco é fortalecer as plataformas de vacinas virais e bacterianas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no contexto de cooperação entre países do Sul Global.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que a assinatura do acordo foi feita durante agenda do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na República da Índia.

“A missão em Nova Délhi integra os esforços do governo brasileiro para ampliar o comércio, os investimentos e a cooperação bilateral em áreas estratégicas, alinhados aos compromissos firmados entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro Narendra Modi”, diz o comunicado.

Desenvolvimento conjunto


Segundo o Itamaraty, o acordo cria as bases para o desenvolvimento conjunto de pesquisas científicas e estudos sobre vacinas virais e bacterianas produzidas por Bio-Manguinhos, unidade da Fiocruz responsável por imunobiológicos.

Entre os projetos prioritários está a vacina pneumocócica 24 valente, cuja eficácia e segurança serão avaliadas em estudos colaborativos, além de ações para formalizar a transferência de tecnologia da vacina pneumocócica 14 valente.

“Essa transferência garantirá produção nacional e fornecimento ao Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando a autonomia brasileira na fabricação de imunizantes”, destacou o ministério no comunicado.

Cooperação técnica e científica


O acordo prevê ainda cooperação técnica e científica em temas ligados à produção e ao desenvolvimento de vacinas, além de parcerias de prestação de serviços técnicos que possam ampliar a capacidade produtiva nacional e assegurar o atendimento às demandas do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

“O documento estabelece como objetivos específicos o intercâmbio de conhecimento e experiências em pesquisa, desenvolvimento e inovação, o apoio a análises de vigilância epidemiológica, e a criação de um ambiente colaborativo para fomentar propriedade intelectual e novos projetos de inovação”, informou o Itamaraty.

A Biological E Limited, segundo a pasta, vai contribuir com experiência em pesquisa, desenvolvimento e dados técnicos da vacina pneumocócica, além de capacidade instalada de produção.

Já Bio-Manguinhos participará com estrutura produtiva, expertise em biotecnologia, rede de pesquisa e integração com o SUS e as agências regulatórias brasileiras.

“O acordo é considerado um passo estratégico para fortalecer a soberania tecnológica do Brasil na área de imunobiológicos, garantindo o fornecimento imediato de vacinas essenciais e impulsionando o desenvolvimento de novas gerações de imunizantes que reforcem o PNI e ampliem o acesso da população brasileira a vacinas seguras e eficazes”, concluiu a nota.

