Fórum que discute Rota Bioceânica em Campo Grande terá participação do ministro João Parkinson

Campo Grande será palco de discussões sobre mobilidade e prevenção de acidentes com o 2º Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária, nos dias 29 e 30 de outubro, no Bioparque Pantanal.

O evento busca promover uma ampliação das discussões sobre a segurança no trânsito e busca soluções conjuntas para esses desafios no País, com foco na Rota Bioceânica que ligará Mato Grosso do Sul ao Chile.

São esperados 250 participantes para ouvir palestrantes de renome nacional, gestores públicos, entidades ligadas ao transporte e pesquisadores com dados atualizados, experiências e propostas para transformar a realidade das estradas brasileiras.

Serão apresentados dados atualizados em palestras, além de 10 painéis e mesas de diálogo que abordarão temas como Inovação Tecnológica e Segurança Viária, Impactos Sociais e Econômicos dos Acidentes de Trânsito, Gestão de Riscos e Boas Práticas no Transporte de Cargas e O Papel do Poder Público, da Iniciativa Privada e da Sociedade Civil na Construção de Uma Cultura de Prevenção.

André Ferreira, organizador do Fórum, afirma que a missão do evento de ampliação do diálogo sobre a segurança viária é essencial.

“Nossa região é estratégica para o transporte de cargas do País, mas também registra altos índices de acidentes. Reunir especialistas, gestores e a sociedade é fundamental para salvar vidas e construir políticas mais eficazes”, ressalta.

Palestrantes

Quem abre o ciclo de palestras no primeiro dia do evento é o Ministro das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson, que irá falar sobre a circulação de carga e a logística regional e nacional, além dos impactos que a movimentação dessas cargas têm na integração regional global.

“É importante que Campo Grande entenda, se envolva, participe do processo de construção do Corredor Rodoviário Oceânico, que será diretamente impactado. Que construam, em Campo Grande, um ecossistema que seja favorável ao município e ponha a Capital no seu devido lugar, ou seja, na entrada do corredor, na liderança do Centro-Oeste brasileiro”, destacou o diplomata.

Além do ministro, estarão presentes outros nomes ligadas aos temas como Kassio Seefeld, fundador e CEO da Truckpag, uma startup de meios de pagamento de frotas pesadas; o Coronel Ângelo Rabelo, fundador do Instituto Homem Pantaneiro; e o francês Guilles-Laurent Grimberg, que está a 12 anos à frente do desenvolvimento técnico e comercial da Actioil do Brasil e América Latina.

Como participar

Os que desejam participar do evento devem realizar a inscrição através do canal de inscrição Sympla. O investimento é de R$129,90 para os dois dias de evento.

O Fórum também será um espaço para networking e fortalecimento de parcerias. Ao final, os inscritos terão direito a um certificado digital de participação.

Acidentes

As rodovias estaduais e federais que cortam Mato Grosso do Sul registraram cerca de 1,5 mil acidentes até o mês de setembro, uma média de cinco acidentes por dia. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), enviados ao Correio do Estado.

De janeiro a agosto deste ano, as rodovias federais de Mato Grosso do Sul (BR-060, BR-158, BR-163, BR-262, BR-267, BR-376 e BR-487) somaram 1.090 acidentes, dos quais 320 foram graves e 91 foram com mortes. Além disso, 99 pessoas morreram e 1.140 ficaram feridas.

A BR-163 e a BR-262 foram as que apresentaram números mais preocupantes em ambos os anos. Este ano, elas apresentaram 32 mortes (em 516 acidentes) e 28 óbitos (em 197 acidentes), respectivamente. No ano passado, elas somaram 70 óbitos (46, na BR-163, e 24, na BR-262), além de mais de 800 acidentes.

A fim de melhorar as condições das estradas do Estado, o vice-governador de Mato Grosso do Sul, Barbosinha, disse que há um grande pacote de concessões das rodovias, nos quais envolvem pavimentação e restauração das mesmas.

Como exemplo, ele cita a BR-163, que tem a previsão de contar com mais 147 quilômetros de faixas adicionais e 203 km de duplicação, como reportado pelo Correio do Estado em julho.

O contrato com a antiga CCR, a Motiva Pantanal, está em andamento e as obras já tiveram início. Porém, além da BR-163, há também a concessão da Rota da Celulose, composta por trechos de cinco rodovias que totalizam 870 km de melhorias.



