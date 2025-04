Apesar do sol, temperaturas podem chegar a até 11°C em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Apesar do sol logo pela manhã desta terça-feira (29), a previsão para esta semana indica temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul, isso em razão do avanço do ar mais frio que deve causar queda nas temperaturas, com valores variando de 11° a 13° em metade do Estado.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC), a mudança no tempo ocorre devido à combinação de diversos fatores, como o intenso transporte de umidade, à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o norte da Argentina e no Paraguai, um cavado em médios níveis da atmosfera e a formação de um ciclone extratropical associado a uma frente fria na altura do litoral da região Sul do Brasil.

De acordo com o instituto, para esta terça-feira ainda há uma pequena chance de chuva principalmente nas regiões norte e nordeste do Estado, já no restante o tempo será mais firme e seco.

Na região sudoeste e pantaneira, esperam-se mínimas entre 15-21°C e máximas entre 25-32°C. Na capital, em Campo Grande, o frio deve chegar de maneira breve, com mínimas entre 13°C e máxima de 33°C ao longo dos três dias.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas de 21° a 23°C e máximas entre 28-31°C. Em relação aos ventos, os valores poderão variar entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Nas regiões norte, pantaneira e nordeste, as temperaturas máximas estarão em elevação, podendo atingir valores entre 30-32°C na quinta-feira (1), durante o feriado do Dia do Trabalhador. Para este dia, a Capital marcará entre 16° e 30°C nos termômetros, com ventos entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Temperaturas por município para os próximos dias:

Campo Grande: mínimas entre 13-19°C e máximas entre 27-33°C:

mínimas entre 13-19°C e máximas entre 27-33°C: Dourados : mínimas entre 11-19ºC e máxima que pode chegar a 31°C;

: mínimas entre 11-19ºC e máxima que pode chegar a 31°C; Corumbá: a variação será de 13°C e 34°C;

a variação será de 13°C e 34°C; Aquidauana: mínima de 13ºC e máxima de 33ºC;

mínima de 13ºC e máxima de 33ºC; Coxim: mínima de 18ºC e máxima de 34ºC;

mínima de 18ºC e máxima de 34ºC; Três Lagoas : mínima de 15ºC e máxima de 32ºC;

: mínima de 15ºC e máxima de 32ºC; Ponta Porã: mínima de 11°C e máxima de 31°C;

mínima de 11°C e máxima de 31°C; Porto Murtinho: mínima de 12ºC e máxima de 34ºC.

Assine o Correio do Estado