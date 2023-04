Frente fria pode agravar surto de doenças respiratórias na Capital

Obmep

Ao todo, 717 escolas se inscreveram para receber a competição, em todos os 79 municípios do Estado

No dia 30 de maio, 269.970 alunos de Mato Grosso do Sul participam da primeira etapa da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Ao todo, 717 escolas se inscreveram para receber a competição, em todos os 79 municípios do Estado.

A primeira etapa da olimpíada é composta por uma prova objetiva com 20 questões. A divulgação dos aprovados para a segunda etapa está prevista para 2 de agosto, e os classificados participam da segunda fase no dia 7 de outubro. Na segunda prova, são cobradas seis questões discursivas.

As provas são preparadas de acordo com o grau de escolaridade do aluno: nível 1 (6º e 7º anos), nível 2 (8º e 9º anos) e nível 3 (ensino médio). No dia 20 de dezembro, a OBMEP divulga os alunos premiados.

Os alunos que conquistarem medalhas nacionais são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC) como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico.

Os estudantes de escolas públicas recebem bolsa de incentivo de R$ 300 para participar do programa. A bolsa concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) foi reajustada este ano em 200%.

Também serão premiados, a partir deste ano, os alunos mais bem colocados em cada estado brasileiro, mas sem acesso ao PIC. Serão oferecidas cerca de 20,5 mil medalhas regionais. O número será calculado de acordo com o desempenho de cada unidade federativa. Cada coordenação fará a entrega da premiação regional.

Em 2022

No ano passado, a maior olimpíada científica do país premiou 106 estudantes em Mato Grosso do Sul.

Desse quantitativo das escolas públicas, foram 8 medalhas de ouro, 21 de prata e 70 de bronze.

Recorde nacional

Conforme divulgado pela Agência Brasil, a 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) bateu dois recordes neste ano: o número de escolas inscritas alcançou 55,3 mil instituições, e o de cidades foi de 5.563, o correspondente a 99,87% dos municípios brasileiros.

Ao todo, 18,3 milhões de estudantes de todo o Brasil vão participar da competição.

No ano passado, a 17ª OBMEP contou com a participação de 54.488 escolas e 18,1 milhões de alunos.

Considerada a maior competição científica do país, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e se destina a estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio.

Segundo o diretor-geral do Impa, Marcelo Viana, a olimpíada é uma das políticas educacionais mais abrangentes e mais bem-sucedidas de que o Brasil dispõe. Os dois recordes batidos na edição de 2023 são “uma prova notável da vitalidade dessa iniciativa do Impa que, desde 2005, vem prestando importantes serviços à causa da educação no Brasil”, disse o diretor.

Criada pelo Impa em 2005, a olimpíada tem apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e é promovida com recursos dos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Educação (MEC).

Medalhas

Na 18ª Obmep, aumentou o número de medalhas a serem distribuídas. Em nível nacional, serão 650 medalhas de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze. A olimpíada premia separadamente escolas públicas e particulares e, neste ano, dobrou o número de prêmios para instituições privadas.

Com informações de: Agência Brasil