A previsão do tempo para o final de semana indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo estável, aponta o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Centec).

O destaque é a elevação das temperaturas, considerando que no amanhecer da sexta-feira (15), as temperaturas mínimas estiveram entre 7-10°C, principalmente na região sul do MS.

Inclusive, o tempo marca uma mudança brusca, com previsão de, na tarde do domingo (17), predominar as altas temperaturas, com valores de até 39°C, com destaque para as regiões norte, pantaneira, sudoeste e bolsão.

Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15-35%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

No domingo não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva de forma mais isolada principalmente nas regiões centro-norte e nordeste do MS.

Previsão por regiões de MS

Para hoje (16), estão previstas temperaturas mínimas entre 12-14°C, e mínimas entre 18-20°C no domingo (17).

As temperaturas máximas podem atingir os 36°C nas regiões sul e leste do estado.

Para as regiões norte, pantaneira e sudoeste, temperaturas mínimas entre 18-21°C e máximas de até 37°C no sábado e, para o domingo, as mínimas variam entre 21-26°C e máximas de até 39°C.

Em Campo Grande, espera-se mínimas entre 17-22°C e máximas de até 34°C.

Próxima semana

Ainda conforme os dados do Cemtec, para a próxima semana, são esperadas altas temperaturas, com valores que podem atingir os 39-41°C, principalmente nas regiões norte, pantaneira e sudoeste.

Na capital, esperam-se máximas entre 35-37°C. Aliado a previsão de altas temperaturas, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 10-20%.

Nestes dias, há probabilidade para os valores ficarem próximos ou serem atingidos os recordes de 2023, aponta o Cemtec.