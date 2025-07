Frigoríficos lideram ranking de acidentes de trabalho em Mato Grosso do Sul

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Nesta semana, o levantamento do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, mostrou que, em 2024, o setor frigorífico, que reúne as atividades de abate de bovinos, suínos e aves, liderou o número de afastamentos por acidente de trabalho em Mato Grosso do Sul. A pesquisa foi elaborada com base em dados entre 2012 e 2024, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

No levantamento, foram registrados 208 afastamentos (6,16% do total no estado) no segmento de abate de reses, e outros 203 (6,01%) nas atividades de abate de suínos, aves e pequenos animais.

Conforme o relatório, as lesões mais frequentes ocorreram nos ombros, com 53 registros, o que representa 18,7% dos casos. Em seguida aparecem fraturas ao nível do punho e da mão, com 25 casos, sinovite e tenossinovite, com 19 casos, luxações e entorses no joelho, com 12 casos e fratura do pé.

A análise histórica realizada pelo Observatório com dados mostrou ainda que a ocupação mais frequentemente relacionada a acidentes no setor frigorífico é a de alimentador de linha de produção, responsável por 32,6% das notificações.

Após a indústria frigorífica, os supermercados e hipermercados vem em segundo lugar entre os setores com maior número de afastamentos por acidentes de trabalho no Estado. Nesse setor, o levantamento mostrou 166 afastamentos. Na sequência vem o setor de transporte rodoviário de carga, com 153 casos, e a administração pública com 119 casos.

Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho

No próximo domingo (27), o Brasil celebra o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Nesse ano, a data tem como foco alertar para a invisibilidade dos trabalhadores informais, que seguem à margem das garantias legais de proteção à saúde e à segurança no ambiente de trabalho.

De acordo com o superintendente regional do Trabalho em Mato Grosso do Sul, Alexandre Cantero, os riscos enfrentados por esses trabalhadores são ainda mais graves do que os observados no setor formal. “A informalidade aumenta exponencialmente a frequência e gravidade desses riscos, eis que tais trabalhadores se encontram, em sua grande maioria, invisibilizados, tornando-se visíveis apenas quando buscam o SUS após os acidentes e para tratamento de doenças decorrentes do trabalho”, disse.

Cabe ressaltar que, o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, por meio do Programa Trabalho Seguro, também tem reforçado a conscientização sobre o direito à saúde e à segurança para todos os trabalhadores, formais ou informais. A campanha de 2025 adota o lema: “Informalidade, saúde e segurança no trabalho é um direito de todos".

Assine o Correio do Estado.