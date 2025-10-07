Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TEMPO

Frio retorna a Campo Grande mas chuva não aparece

Nesta manhã, o termômetro marcou 19° na região oeste Capital e o céu estava nublado

Tamires Santana

Tamires Santana

07/10/2025 - 08h45
Como já era previsto, as temperaturas começaram a diminuir rm Campo Grande, nesta terça-feira (7). Nas primeiras horas da manhã, na região oeste da Capital, próximo ao aeroporto, o termômetro marcava 19° graus, sem sol e com céu nublado. Entretanto, não há registro de chuva.

A frente fria chega para amenizar o calorão, isso porque, na tarde de ontem (6), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia - (Inmet), Campo Grande teve máxima de 36.6°. Já no início da noite, a temperatura começou a diminuir, e o céu começou a dar sinais de chuva, mas ela não chegou.

Diante disso, o Inmet emitiu um alerta de perigo para o declínio de temperatura em todo o Mato Grosso do Sul. A previsão indica queda de mais de 5°C nos termômetros, com destaque para a região sul do Estado.

O aviso é válido das 6h às 23h59 desta terça-feira (7), com grau de severidade de perigo. A condição pode causar riscos à saúde. As estações indicam que a menor temperatura registrada nesta manhã foi a de Ponta Porã, com 12,4°C.

Já o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima - (Cemtec), não descarta a chance de chuvas e tempestades isoladas.

Para as próximas horas desta terça-feira (7), o tempo tende a ficar nublado, com possibilidade de chuvas e temperaturas mais amenas. Em Campo Grande, a máxima não deve ultrapassar os 30°C.

problema crônico

Operação do Gaeco põe fim a 5 anos de fraudes em licitações em Bonito

Segundo o Ministério Público, licitações para obras e serviços de engenharia eram direcionados desde 2021. Quatro pessoas foram presas.

07/10/2025 09h46

Integrantes do Ministério Público foram às ruas nesta terça-feira para cumprir 4 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão

Integrantes do Ministério Público foram às ruas nesta terça-feira para cumprir 4 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão

Uma operação contra um suposto esquema de fraudes em licitações públicas existente na cidade turística de Bonito cumpriu quatro mandados de prisão e 15 de busca e apreensão naquela cidade e em Campo Grande Terenos e Curitiba nesta terça-feira (7). O Ministério Público ainda não informou oficialmente o nome dos presos. 

A investigação, comandada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio de investigação do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), em apoio à 1ª Promotoria de Justiça de Bonito, aponta que as fraudes estariam acontecendo desde 2021, ano em que Josmail Rodrigues assumiu o comando da prefeitura.  No último dia 21 de setembro ele trocou o PSDB pelo PL.

Batizada de “Operação Águas Turvas”, em contraste às águas cristalinas que fizeram de Bonito um dos maiores polos de turismo natural do mundo, atuou com base em decisão judicial proferida no bojo de procedimento que apura os crimes de organização criminosa, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, dentre outros delitos correlatos.

A investigação constatou a existência de uma organização criminosa que atua fraudando, sistematicamente, licitações de obras e serviços de engenharia no Município de Bonito, desde 2021, assim como ocorria em Terenos, onde o prefeito chegou a ser preso no mês passado. 

De acordo com o Ministério Público "são inúmeras licitações fraudadas mediante simulação de concorrência e previsão de exigências específicas estipuladas para direcionar o objeto do certame às empresas pertencentes ao grupo criminoso". 

De acordo com o MP, "o papel dos agentes públicos, em conluio com os empresários, consistia em fornecer informações privilegiadas e organizar a fraude procedimental, com vistas ao sucesso do grupo criminoso, em contrapartida ao constante recebimento de vantagens indevidas. O valor dos contratos apurados até o momento atinge o valor de R$ 4.397.966,86."

ROTINA

Na semana passada, a prefeitura de Miranda foi alvo de operação semelhante do Ministério Público. Dias antes, em 12 de setembro, o alvo foi o prefeito de Bonito, que chegou a ser preso e foi solto somente no sábado (4). Ele está usando tornozeleira eletrônica. 

Desde o começo do ano, dez prefeituras entraram na mira das investigações do MP. Além de Miranda e Terenos, promotores já investigaram  as prefeituras de Água Clara, Rochedo, Três Lagoas, Coxim, Sidrolândia, Nioaque, Jardim e Bonito, que foi alvo pela segunda vez somente neste ano.

Em julho foi aberta investigação para apurar supostas irregularidades na contratação de empresa para prestação de serviços médicos e hospitalares nas cidades de Jardim, Nioaque e Bonito. Na época, o MPMS estimou  que execução dos contratos, entre 2019 e 2024, gerou prejuízo superior a R$ 3 milhões.

 

CONTRABANDO

Polícia Militar apreende quase 500 celulares em compartimentos ocultos de carreta bitrem

Homem foi preso em flagrante e disse ter pego carga em Ponta Porã com destino em São Paulo

07/10/2025 09h45

Quase 500 celulares irregulares foram apreendidos em MS-379

Quase 500 celulares irregulares foram apreendidos em MS-379 Foto / Divulgação

A Polícia Militar do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreendeu um homem em flagrante, por transportar quase 500 aparelhos contrabandeados em compartimentos ocultos em carreta bitrem. A apreensão aconteceu na última segunda-feira (06).

Em patrulhamento pela MS-379, rodovia entre Dourados e Laguna Carapã, nas proximidades da Usina São Fernando, os policiais militares receberam informações de uma carreta que estaria transportando produtos irregulares com destino ao estado de São Paulo.

Ao ser abordado, o motorista, de 42 anos, que conduzia a carreta apresentou versões contraditórias sobre o motivo da viagem. Durante a vistoria, os militares descobriram os produtos em compartimentos ocultos da carreta, nas caçambas e na cabine.

Avaliados em aproximadamente R$ 1,3 milhão, foram recolhidos 482 aparelhos celulares de origem estrangeira. Em meio a confusão de seu relato, o homem contou que pegou a carga em Ponta Porã e levaria a mercadoria até Presidente Prudente, onde receberia R$ 9.500 por transporte.

A ação aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Tempestade no Oeste III, em conjunto com o Exército Brasileiro.

Após a apreensão, tanto o homem, quanto os produtos, foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Dourados.

 

