Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SEGURANÇA PÚBLICA

Fronteira com a Bolívia bate recorde de assassinatos

Este ano, dos 75 homicídios registrados na região fronteiriça, 19 ocorreram em Corumbá, maior número desde 2020

Felipe Machado

22/10/2025 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A linha internacional entre Corumbá e a Bolívia é a maior responsável pelo aumento no número de assassinatos na região fronteiriça do Estado neste ano, com 19 vítimas, um número recorde nos últimos cinco anos, segundo dados registrados até o dia 14 deste mês.

Em entrevista à reportagem, o titular da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp), Antonio Carlos Videira, revelou que o número de homicídios dolosos não preocupa as autoridades estaduais até o momento, visto que, segundo ele, não houve um aumento uniforme no período.

Porém, Videira afirma que a região de fronteira entre Corumbá e as cidades bolivianas de Puerto Quijarro e Puerto Suárez é para onde a atenção das forças policiais sul-mato-grossenses estava voltada nos últimos meses, já que a quantidade de casos de assassinatos foi atípica em comparação com outros anos.

“O que de fato aconteceu foi um exponencial crescimento destes casos na região de Corumbá, motivado por conflitos entre pessoas ligadas a diversos crimes. A situação na região de Corumbá foi contida a partir do mês de agosto e tem se mantido estabilizada”, reforça o secretário ao Correio do Estado.

Segundo dados disponibilizados pela Sejusp, Corumbá foi responsável por 19 dos 75 homicídios dolosos registrados este ano, mais que o dobro do número contabilizado entre janeiro e outubro de 2024, quando foram registrados nove assassinatos. Importante ressaltar que o portal de estatísticas da Sejusp foi atualizado somente até o dia 14 deste mês.

Em comparação com dados de 2021, 2022 e 2023, a cidade atingiu um recorde nos últimos 10 meses, visto que nos anos citados foram catalogados 15, 17 e 18 homicídios dolosos na região de fronteira, respectivamente.

Vale lembrar que ainda falta ser contabilizado o restante deste mês pela Sejusp, abrindo a possibilidade de este ano também ultrapassar as marcas de 2020 e 2019, quando foram 20 e 21 assassinados em Corumbá, respectivamente.

Sobre a “pacificação” conquistada a partir de agosto mencionada por Videira, há controvérsias. Nos cinco primeiros meses deste ano foram, 14 mortos. Porém, em junho e julho não houve ocorrências de homicídios.

No mês seguinte houve o retorno de assassinatos na cidade, com quatro vítimas, e, em setembro, ocorreu apenas uma morte. Até o momento, não ocorreram registros neste mês.

CASO RECENTE

Um dos exemplos mais recentes de homicídio doloso em Corumbá ocorreu na tarde do dia 13 de agosto, quando João Farias da Silva, de 53 anos, foi assassinado com tiros na cabeça enquanto aguardava em um ponto de ônibus.

Por meio de imagens de câmeras de segurança, foi possível constatar que um motoqueiro chegou próximo de onde João estava, desceu do veículo e disparou dois tiros contra a vítima.

Diante da cena, o delegado responsável pelo caso acreditava que João e o suspeito se conheciam, visto que a dinâmica do crime aponta para alguma relação entre os dois. Quatro dias depois, Aldo da Silva Paim, de 31 anos, foi preso pela Polícia Civil suspeito de ser o autor do assassinato.

Inclusive, Aldo já era considerado foragido desde o início do ano, quando rompeu a tornozeleira eletrônica que utilizava por decisão judicial, deixando de cumprir as medidas impostas.

PERIGO

Como reportado ontem pelo Correio do Estado, os municípios de Mato Grosso do Sul que fazem fronteira com os países vizinhos são responsáveis por 2 a cada 10 assassinatos no Estado este ano, registro impulsionado pela “guerra” de facções que tentam tomar o controle do tráfico na região fronteiriça.

Em Mato Grosso do Sul, 13 municípios fazem fronteira com o Paraguai ou a Bolívia, são eles: Corumbá, Ladário, Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo.

Juntos, eles registraram 75 vítimas de homicídios dolosos este ano, o que representa 21,43% dos assassinatos no Estado.

Além disso, em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, de janeiro a outubro, houve um aumento de 27,12% nas vítimas de homicídio doloso. Em 2024, foram 59 assassinados na fronteira.

Sobre isso, o secretário afirma que sempre houve interesse dos traficantes nos limites internacionais entre o Brasil e os países vizinhos, principalmente de organizações criminosas.

“O interesse do crime organizado internacional nas fronteiras de Brasil e Paraguai e Brasil e Bolívia é por óbvio crescente, em razão da capacidade de produção e distribuição de drogas destes países, além de toda a rede que o mercado ilícito exige”, explica.

É importante frisar que todos os números citados são dos casos que ficam sob responsabilidade de Mato Grosso do Sul, já que os assassinados “do outro lado do muro” são de encargo das forças policiais estrangeiras, como os atentados que ocorreram nesta semana.

Na segunda-feira, Jonathan Medeiro da Fonseca, de 36 anos, foi executado no estacionamento do Shopping China, em Pedro Juan Caballero (PY), atingido por pelo menos 16 tiros na cabeça, no rosto e no peito. O brasileiro concorreu a vereador nas eleições de 2024 pelo município de Coronel Sapucaia.

Ontem, o comerciante César Michel Arguello, de 37 anos, morreu após ser alvejado com 14 tiros, conforme apurou a Polícia Nacional, novamente na cidade de Pedro Juan Caballero, que faz divisa com Ponta Porã.
Inclusive, sobre cooperações com forças policiais dos países vizinhos, Videira disse que há muito o que melhorar, até pela importância de comunicação entre as cidades fronteiriças. 

“Em relação à cooperação internacional, há muito ainda que se avançar, principalmente por parte dos Estados nacionais, que, por meio de suas representações, podem e devem compartilhar informações e estabelecer uma espécie de comando bipartite, como já se faz na tríplice fronteira em Foz do Iguaçu e em outras práticas exitosas como a da Europa”, destaca o secretário.

*SAIBA

Mato Grosso do Sul tem sete cidades gêmeas na fronteira com o Paraguai e com a Bolívia, conforme levantamento feito em 2016.

TRAGÉDIA

Homem morre carbonizado após carro capotar e pegar fogo na BR-158

O caso aconteceu por volta das 5h30 entre os municípios de Três Lagoas e Selvíria

22/10/2025 12h00

Compartilhar
Homem morre carbonizado após carro capotar e pegar fogo na BR-158

Homem morre carbonizado após carro capotar e pegar fogo na BR-158 FOTO: Reprodução 24h News

Continue Lendo...

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (22), um homem que ainda não teve a identidade revelada morreu carbonizado na rodovia BR-158, entre os municípios de Três Lagoas e Selvíria .

De acordo com as informações, o carro em que ele estava, um Toyota Corolla, capotou na pista após ele perder o controle da direção.

Com o impacto, o automóvel pegou fogo e o motorista morreu carbonizado. O carro parou às margens da pista e foi rapidamente tomado pelas chamas. O trecho ficou interditado durante o atendimento da ocorrência. 

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem se havia outras pessoas no veículo no momento do acidente.

De acordo com o site local 24horasnews, uma testemunha que passava pelo local viu o carro em chamas e acionou o Corpo de Bombeiros. Ela contou às equipes de resgate que o motorista ainda estava vivo quando o incêndio começou, mas que não conseguiu se aproximar devido às chamas intensas.

Após o controle das chamas, os bombeiros realizaram uma varredura pelo local, para verificar se havia outras vítimas, mas foi constatado que apenas o motorista estava no veículo.

O local foi isolado para os trabalhos da Polícia Civil e da perícia criminal, que realizaram os levantamentos iniciais. A Polícia Rodoviária Federal - (PRF) também esteve no local prestando apoio.

Assine o Correio do Estado.

 

TRANSTORNOS

Empresas e prefeita se calam sobre paralisação dos ônibus

Presidente do Consórcio Guaicurus entrou e saiu da prefeitura sem falar com imprensa. Ele tentava falar com a prefeita, mas não foi recebido

22/10/2025 12h00

Compartilhar
Themis de Oliveira, presidente do Consórcio Guaicurus, deixou o prédio da prefeitura sem falar com a imprensa nesta quarta-feira (22)

Themis de Oliveira, presidente do Consórcio Guaicurus, deixou o prédio da prefeitura sem falar com a imprensa nesta quarta-feira (22) Marcelo Victor

Continue Lendo...

Cerca de seis horas depois de deixar a população de Campo Grande sem transporte público, o presidente do consórcio Guaicurus, Themis de Oliveira, entrou na prefeitura de Campo Grande sem falar com a imprensa e cerca duas horas depois saiu praticamente do mesmo jeito, afirmando apenas que "estamos negociando". 

Por não receberam os R$ 1,3 mil relativos ao vale, que normalmente é depositado no dia 20 de cada mês, os cerca de mil motoristas começaram a trabalhar somente a partir das 6 horas desta quarta-feira (22), uma hora e meis depois do horário normal. 

Mas, apesar da gravidade da sitação, o presidente do cosórcio Guaicurus, que está cobrando o repasse de cerca de R$ 9,5 milhões relativos ao pagamento do transporte dos estudantes das redes públicas, nem mesmo chegou a ser recebido pela prefeita Adriane Lopes. 

Conforme informações extra-oficiais, ele teve de se contentar em negociar com o secretário de Governo e Relações Institucionais, Youssif Assis Domingos. Por conta disso, deixou o paço municipal sem a garantia que os trabalhadores estão exigindo para não decretarem paralisação maior na assembleia agendada para a próxima segunda-feira, que é a garantia de que o pagamento dos salários não sofrerá novos atrasos.

Depois da reunião, a Prefeitua de Campo Grande, que é a responsável pela concessão do serviço, se limitou a informar que se pronunciaria por e-mail sobre o impasse. Conforma e legislação trabalhista, os salários devem ser pagos até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Ou seja, legalmente o consórcio não atrasou os salários. 

Conforme o presidente da Câmara de Vereadores, Epaminondas Papy, o poder público está há quase quatro meses sem fazer os repasses previstos para subsidiar o transporte de estudantes. A administraçao estadual estaria devendo pouco mais de R$ 6 milhões e a prefeitura, em torno de R$ 3 milhões. 

Mas, de acorco com Papy, o Estado só não fez os repasses porque a prefeitura, que é intermediária, está com o 'nome sujo' e não consegue emitir a certidão exigida pelo governo estadual para que o repasse seja feito. 

Por mês, de acordo com o presidente da Câmara, o Governo do Estado repassa em torno de R$ 1,7 milhão ao consórcio. Do município, os donos dos ônibus recebem mensalmente em torno de R$ 1,3 milhão, além de isenção do ISS, que supera mais de R$ 1 milhão por mês. 

Em novembro do ano passado, motoristas também chegaram a anunciar a paralisação do serviço a partir do dia 25 daquele mês. Porém, acabaram recuando depois que o poder público abriu a negociação para o reajuste da tarifa, que entrou em vigor em janeiro do ano seguinte, quando a passagem aumento de R$ 4,75 para R$ 4,95. A paralisação desta quarta-feira ocorreu em meio a novos pedidos de aumento no valor da passagem. 
 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3518, terça-feira (21/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3518, terça-feira (21/10)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6858, terça-feira (21/10)
Economia

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6858, terça-feira (21/10)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2930, terça-feira (21/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2930, terça-feira (21/10)

5

Prefeitura rompe contrato de R$ 500 mil com advogados após recomendação
Cidades

/ 1 dia

Prefeitura rompe contrato de R$ 500 mil com advogados após recomendação

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público