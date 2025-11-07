Frota de ônibus reforçada e passe gratuito garantem transporte público para o domingo

Veículos estarão como reservas com motoristas disponíveis em oito terminais de transbordo - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Os estudantes que forem fazer o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) terão a possibilidade de utilizar o transporte público para se deslocarem ao local de prova. Isto porque a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) programou um planejamento único para funcionamento dos coletivos em Campo Grande nos dois domingos (9 e 16 de novembro).

Dois veículos estarão como reservas com motoristas disponíveis em oito terminais de transbordo da Capital para atender eventuais demandas, como substituir um veículo que tenha estragado.

A linha 222, que faz o trajeto entre o Terminal General Osório e a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), um dos locais de prova, vai operar com o plano funcional de sábado, das 7h25 às 19h35. As demais linhas funcionarão conforme o plano habitual de domingos e feriados.

Os terminais onde estarão os veículos reservas serão: Guaicurus, Aero Rancho, Nova Bahia, Júlio de Castilho, Morenão, Bandeirantes, General Osório e Hércules Maymone. O horário de funcionamento será das 9h às 18h, além dos habituais.

Gratuidade

Estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibular das Universidades Estadual e Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS e UEMS) poderão usar o transporte público de graça, nos dias de prova, em Campo Grande.

O objetivo é garantir meio de locomoção para estudantes que não têm condições de se deslocar até o exame, para realizar as provas e concorrer a uma vaga no ensino superior.

Com isso, a gratuidade vale exclusivamente para os dias:

9 de novembro de 2025, domingo – primeiro dia de ENEM

16 de novembro de 2025, domingo – segundo dia de ENEM

23 de novembro de 2025, domingo – vestibular UEMS

7 de dezembro de 2025 – vestibular UFMS

14 de dezembro de 2025 – PASSE UFMS

Para ter direito ao benefício, o estudante deve:

Se cadastrar antecipadamente neste site ; Informar dados pessoais; Informar número de inscrição na prova; Preencher o formulário; Imprimir o formulário; e Pronto! Agora é só aproveitar o passe gratuito nos dias de prova.

A gratuidade é lei em Campo Grande desde 2023 e de autoria do vereador Ronilço Guerreiro (Podemos).

Enem

O estado do Mato Grosso do Sul contabilizou 57.941 inscritos confirmados para o Enem 2025. Uma novidade dessa edição foi a inscrição pré-preenchida de 24.780 estudantes concluintes do ensino médio da rede pública, dos quais 16.825 confirmaram a participação (67,90%). Do total de inscritos no estado, 32.626 são isentos e 25.315, pagantes.

O exame registrou 4,8 milhões de inscritos no país, um aumento de 38% em relação a 2022 e de 11,22% em comparação com 2024. Os dados são do Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

