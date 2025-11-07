Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ENEM

Frota de ônibus reforçada e passe gratuito garantem transporte público para o domingo

Agetran programou um planejamento único para funcionamento dos coletivos em Campo Grande nos dois dias de prova

João Pedro Flores

07/11/2025 - 18h00
Os estudantes que forem fazer o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) terão a possibilidade de utilizar o transporte público para se deslocarem ao local de prova. Isto porque a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) programou um planejamento único para funcionamento dos coletivos em Campo Grande nos dois domingos (9 e 16 de novembro).

Dois veículos estarão como reservas com motoristas disponíveis em oito terminais de transbordo da Capital para atender eventuais demandas, como substituir um veículo que tenha estragado.

A linha 222, que faz o trajeto entre o Terminal General Osório e a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), um dos locais de prova, vai operar com o plano funcional de sábado, das 7h25 às 19h35. As demais linhas funcionarão conforme o plano habitual de domingos e feriados.

Os terminais onde estarão os veículos reservas serão: Guaicurus, Aero Rancho, Nova Bahia, Júlio de Castilho, Morenão, Bandeirantes, General Osório e Hércules Maymone. O horário de funcionamento será das 9h às 18h, além dos habituais. 

Gratuidade

Estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibular das Universidades Estadual e Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS e UEMS) poderão usar o transporte público de graça, nos dias de prova, em Campo Grande.

O objetivo é garantir meio de locomoção para estudantes que não têm condições de se deslocar até o exame, para realizar as provas e concorrer a uma vaga no ensino superior.

Com isso, a gratuidade vale exclusivamente para os dias:

  • 9 de novembro de 2025, domingo – primeiro dia de ENEM
  • 16 de novembro de 2025, domingo – segundo dia de ENEM
  • 23 de novembro de 2025, domingo – vestibular UEMS
  • 7 de dezembro de 2025 – vestibular UFMS
  • 14 de dezembro de 2025 – PASSE UFMS

Para ter direito ao benefício, o estudante deve:

  1. Se cadastrar antecipadamente neste site;
  2. Informar dados pessoais;
  3. Informar número de inscrição na prova;
  4. Preencher o formulário;
  5. Imprimir o formulário; e
  6. Pronto! Agora é só aproveitar o passe gratuito nos dias de prova.

A gratuidade é lei em Campo Grande desde 2023 e de autoria do vereador Ronilço Guerreiro (Podemos).

Enem

O estado do Mato Grosso do Sul contabilizou 57.941 inscritos confirmados para o Enem 2025. Uma novidade dessa edição foi a inscrição pré-preenchida de 24.780 estudantes concluintes do ensino médio da rede pública, dos quais 16.825 confirmaram a participação (67,90%). Do total de inscritos no estado, 32.626 são isentos e 25.315, pagantes.

O exame registrou 4,8 milhões de inscritos no país, um aumento de 38% em relação a 2022 e de 11,22% em comparação com 2024. Os dados são do Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Cidades

Hotel que perdeu cachorro terá que indenizar tutores

Faltando dois dias para o retorno dos tutores, a empresa enviou uma mensagem informando que a cachorra havia desaparecido

07/11/2025 17h15

Crédito: Freepik / Imagem Ilustrativa

Por determinação da 10ª Vara Cível de Campo Grande, um hotel para cães terá que indenizar em R$ 20 mil os tutores que deixaram a cachorra de estimação no local, e ela terminou desaparecendo.

Os donos do animal, que tinham uma viagem marcada, contrataram o serviço de hospedagem para que a cachorra ficasse no local entre os dias 18 e 29 de novembro de 2022.

No dia 27 de novembro, faltando dois dias para o retorno, eles receberam uma mensagem da empresa, enviada por um aplicativo, informando que o animal havia fugido.

Assim que retornaram, os proprietários começaram a divulgar, por meio das redes sociais, fotos da cachorra e procuraram por ela nas ruas, mas até o momento não conseguiram encontrá-la.

O animal, que convivia com a família há mais de cinco anos, permanece desaparecido.

A juíza Sueli Garcia, em sua decisão, pontuou que ficou comprovada a falha na prestação do serviço por parte do hotel, uma vez que a empresa não apresentou justificativa plausível, tampouco adotou medidas efetivas para encontrar o animal.

A magistrada ressaltou que a situação extrapola um simples aborrecimento, levando em consideração o vínculo afetivo entre os tutores e o animal de estimação e o sofrimento causado pela perda.

“Não pode ser desprezada a dor e a angústia experimentadas pelos autores, que perderam, por negligência da ré, o animal de estimação que com eles convivia há mais de cinco anos”, pontuou a juíza em sua sentença.

Como o processo ocorreu sem que a empresa apresentasse defesa, tudo o que os tutores disseram foi acatado.

Por isso, a juíza determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 20 mil, sendo R$ 10 mil para cada autor, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Cortes

Adriane reduz pela metade o valor dos plantões de profissionais da saúde

Para o presidente do Sindmed, a prefeitura está "punindo os servidores" com as medidas

07/11/2025 17h05

Adicional de plantão em fim de semana e feriados agora é de 10%

Adicional de plantão em fim de semana e feriados agora é de 10% FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Um novo decreto publicado na edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) nesta sexta-feira (7) afetou a classe trabalhadora da área da saúde municipal. 

Assinado pela prefeita da Capital, Adriane Lopes, o Decreto nº 16.440 reduz em 10% o valor pago aos médicos, odontólogos, veterinários, técnicos, enfermeiros e demais servidores na área da saúde no regime de escala em plantão nos finais de semana, feriados e pontos facultativos. 

Além disso, a medida também altera a bonificação de plantões no final do ano, reduzindo o adicional de 100% para 50% sobre o valor pago aos profissionais que trabalharem nos dias 25 de dezembro de 01 de janeiro. 

A alteração aparece no Diogrande sem nenhuma justificativa para a decisão e pegou os profissionais de surpresa. 

Para o presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sindmed), Marcelo Santana, a medida é um “desrespeito” com os profissionais na saúde, que, segundo ele, vem sendo desvalorizada a cada ano. 

O presidente afirmou ao Correio do Estado que, na reunião convocada pela Prefeitura com os presidentes dos sindicatos na semana passada (31), onde foram comunicadas as reduções de jornada de trabalhos dos servidores municipais, o Órgão alegou que os trabalhadores da área da saúde não sofreriam as mudanças, nem em carga horária, nem salarial, por ser considerado um serviço essencial. 

Uma semana depois do comunicado, o novo decreto foi publicado, jogando por terra o que havia sido afirmado aos trabalhadores. 

“Para nossa surpresa, numa sexta-feira, vem esse decreto, e esse decreto vem como ilegal, porque reduz o valor dos rendimentos dos profissionais. A Prefeitura municipal não concede reajuste aos servidores nos últimos cinco anos e ainda pra completar, vem numa véspera de final de ano, a comunicação de que vão reduzir o valor dos plantões, principalmente os plantões de final de semana. Nós entendemos isso como uma falta de respeito”. 

De acordo com o decreto de junho de 2024, os profissionais podem trabalhar em escala de plantão de 4 horas, 6 horas ou 12 horas. De segunda a sexta-feira, no período diurno, o valor pago mantém sem alteração, passando a ter acréscimo de 10% nos plantões noturnos e de 20% nos plantões de finais de semana e de feriados e pontos facultativos, como mostra a tabela. 

Adicional de plantão em fim de semana e feriados agora é de 10%Diogrande nº 7.524 de 04 de junho de 2024 - Edição Extra

Com a alteração do decreto divulgado hoje, o valor acrescido aos plantões de finais de semana, feriados e pontos facultativos será de apenas 10%, metade do valor, como se pode ver abaixo. 

Adicional de plantão em fim de semana e feriados agora é de 10%Diogrande nº 8.119 de 07 de novembro de 2025 - Edição Extra

Para Marcelo, as medidas de contingência de gastos da Prefeitura servem apenas para atingir os servidores e a população, que sofre paralelamente com a redução de profissionais e serviços. 

“Entendemos a situação financeira e fiscal da prefeitura, mas não foi causada pelos servidores. A culpa foi da má gestão financeira ao longo dos anos. Fazer isso é punir o servidor público da área da saúde que é tão importante para a sociedade, que até pouco tempo atrás arriscou sua vida na epidemia da Covid e só vem sendo desvalorizada. Essa é uma situação de total desrespeito”. 

O médico também ressaltou que a diminuição não vem acompanhada de uma diminuição na carga horária dos profissionais, já que os horários de plantões são fixos. 

“A tendência é, com o final do ano, aumentar o trabalho. A rede já está sobrecarregada, está se formando uma situação que deve se converter em uma crise gravíssima na área da saúde. O valor do plantão em Campo Grande é um dos menores entre as capitais, é um plantão defasado e agora, aparece isso”, lamentou Marcelo. 

O médico afirmou que “as entidades sindicais já estão se reunindo para avaliar a melhor forma de ir contra esse tipo de determinação que vai prejudicar mais ainda mais o servidor da saúde, que vai ser o único servidor que vai ter uma redução no valor da hora. Estamos estudando juridicamente para irmos contra essa decisão”.  

