Fugitivo de presídio de Campo Grande há 27 anos está entre os mortos em confronto com o DOF

Fugitivo do Centro Penal de Campo Grande, há 27 anos, Ageu de Souza Torres, de 54 anos, conhecido como “Negrete”, é um dos assaltantes mortos em confronto com os agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), na manhã de hoje (27), em Itaporã, a 233 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a polícia, “Negrete” é integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) e possui uma extensa ficha criminal em Mato Grosso do Sul e São Paulo. Conforme dados do DOF, ele foi preso em 1997, juntamente com Andinho do PCC, após um assalto em uma agência bancária de Deodápolis.

Confronto e mortes

Segundo informações do DOF, Ageu e outro suspeito ainda não identificado morreram após entrarem em confronto policial. De acordo com a polícia, os assaltantes são suspeitos de roubar uma Fiat Strada cinza na tarde de ontem (27).

Os dois estavam escondidos em uma residência, quando os policiais ao descobrirem o esconderijo foram até o local. Ageu e o comparsa foram atingidos e morreram em seguida.

Na casa, os policiais encontraram artefatos explosivos que possivelmente seriam utilizados em crimes na região de fronteira. Uma equipe do Grupo de Bombas de Explosivos do Bope (Batalhão de Operações Especiais) da Polícia Militar se deslocou até o município para analisar os explosivos.

Mortes em confronto com a polícia

Segundo dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), desde o início do ano, 26 pessoas morreram em confronto com a polícia no Estado. Em janeiro, foram registradas nove mortes; em fevereiro, seis; e em março o número já chega a 11.

O ano passado foi recorde em mortes causadas por agentes de Estado em Mato Grosso do Sul, com 131 mortos de janeiro a dezembro, quantidade 156,8% superior ao registrado em 2022, quando 51 foram mortos.

Em 2023, a maioria dos mortos em confronto com a polícia foram homens (93,8%); com relação a idade, a maioria era jovem (54,9%) de 18 a 29 anos.

*Colaborou Alanis Netto

