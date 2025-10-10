Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Fatalidade

Funcionário de loja de móveis morre ao ser atingido por placas de madeira, no Bairro Noroeste

O homem estava dentro do baú do caminhão e ajudava a descarregar os materiais de construção

João Pedro Flores

10/10/2025 - 18h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nathan Conceição Padilha, funcionário da loja de móveis Gazin, morreu, na tarde desta sexta-feira (10), ao ser atingido por 20 placas de madeira na região torácica. A loja, localizada no Bairro Noroeste, em Campo Grande, estava em fase final e com previsão para ser inaugurada ainda neste mês.

De acordo com Alisson Linhares, que prestou socorro imediatamente, o trabalhador ainda estava consciente quando foi colocado na caminhonete que o levaria a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tiradentes, mas acabou falecendo no caminho. 

O rapaz relata também que o homem estava embaixo das placas, com tórax e mãos prensados, enquanto funcionários de empresas vizinhas tentavam socorrê-lo.

De acordo com as informações divulgadas, Nathan estava dentro do baú de um caminhão, ajudando a descarregar as placas, quando cerca de dez placas, ao todo pesando cerca de 200 quilos, soltaram e caíram sobre ele, atingindo a região do tórax.

Mais detalhes estão sendo apurados pela Polícia Militar.

Assine o Correio do Estado


 

SES

Dengue mata menos em 2025 que nos últimos três anos em MS

Já são 18 mortes confirmadas pela doença, mas o número ainda é menor que o registrado desde 2022 no mesmo período

10/10/2025 17h15

Compartilhar
Cuidados e vacina podem ser causas de diminuição no número de casos e óbitos em MS

Cuidados e vacina podem ser causas de diminuição no número de casos e óbitos em MS Marcelo Vitor / Correio do Estado

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul registrou 18 mortes por dengue até o dia 02 de outubro de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Esse número é 60% menor que o número de mortes registrado no mesmo período referente ao ano passado, quando o Estado já contabilizava 30 óbitos confirmados. 

O número também é menor que o registrado no mesmo período em 2023, quando foram registrados 43 óbitos pela doença. Em 2022, foram 24 mortes na janela de tempo. 

Além disso, no mesmo período, foram notificados 8 mil casos a menos de janeiro a outubro deste ano com relação ao mesmo período no ano passado. Até agora, foram confirmados 8.172 casos no Estado e 13.438 estão em investigação. 

Em 2024, em dez meses, já haviam sido confirmados 15.966 casos em Mato Grosso do Sul, uma incidência de 588 casos a cada 100 mil habitantes. 

Em 2023, o número de casos se manteve alto, com 41.046 casos confirmados no Estado, o que significa que, a cada 100 mil habitantes, 1.489 estavam com dengue. 

Já em 2022, o total de casos confirmados no período foi de 21.328, com uma incidência de 759,2 casos por 100 mil habitantes. 

Mesmo com os casos diminuindo, 50 municípios de Mato Grosso do Sul estão com alta incidência de casos, acima de 300 casos por 100 mil habitantes. 

Figueirão apresenta o maior número proporcional. O município possui uma população de 3.539 habitantes. Destes, são 246 casos prováveis de dengue, o que significa que se houvessem 100 mil habitantes, 6.951 estariam sofrendo com a dengue. 

O município com maior número de casos no Estado é Ivinhema, com 579 casos confirmados da doença. 

Nos últimos 14 dias, Inocência, Nioaque, São Gabriel do Oeste, Paranaíba, Maracaju e Dourados registraram 1 ou 2 casos da doença, com incidência baixa de casos confirmados. 

Já os óbitos registrados ocorreram nos municípios de Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande.

Entre as vítimas, 8 delas possuíam algum tipo de comorbidade. 

Chikungunya

Por outro lado, de janeiro a outubro, Mato Grosso do Sul já registrou 13.552 casos prováveis de Chikungunya, sendo 7.430 casos confirmados. 

Esse número é quase cinco vezes maior que o número de casos total registrado em 2024, que foi de 2.766, que era, até então, o maior número da série histórica, que iniciou em 2015 com a contagem dos casos da doença. 

De acordo com o Boletim Epidemiológico da Chikungunya divulgado nesta quinta-feira (9), dos 79 municípios do Estado, 42 estão classificados como de alta incidência de casos, com números acima de 300 casos por 100 mil habitantes. 

O município Glória de Dourados continua sendo é o que tem maior taxa de incidência, onde foram registrados 687 casos prováveis para uma população de 10.444 habitantes, com uma incidência de 6.577,9 casos por 100 mil habitantes. 

Maracaju foi a cidade em que mais foram registrados casos da doença no Estado: 1.956

Desde o início do ano, foram confirmados 16 óbitos pela doença nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos, Fátima do Sul, Dourados, Sidrolândia, Glória de Dourados, Maracaju e Iguatemi. Entre as vítimas, 12 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

Vacina

No Estado, das 241.030 doses recebidas pelo Governo Federal, já foram aplicadas 188.875.

O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

DOURADOS

Motorista de aplicativo é preso por importunação sexual

De acordo com a vítima, o motoqueiro tentou tocá-la durante a corrida e saiu da rota para tentar o abuso novamente

10/10/2025 16h56

Compartilhar

Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

A 2ª Delegacia de Polícia de Dourados prendeu, em flagrante, um homem de 33 anos pela prática de importunação sexual durante uma corrida de aplicativo. 

De acordo com a vítima, uma mulher de 18 anos, durante o trajeto, o criminoso passou a agir de forma inconveniente, tocando as pernas da passageira e tentando acariciar suas partes íntimas sem o seu consentimento.

O condutor desviou da rota prevista, adentrando em uma rua sem saída, onde parou o veículo, retirou o capacete e afirmou querer “ver como a mulher havia crescido”, demonstrando comportamento invasivo e constrangedor.

Temendo por sua integridade, a vítima exigiu que ele retomasse o trajeto até o destino, quando o autor voltou a tocá-la em suas partes íntimas, sendo contido pela reação da mulher.  

Após deixá-la no local de destino, o autor ainda teria relatado que voltaria mais tarde para buscá-la. A vítima, com medo de voltar a ser novamente alvo do homem, compareceu imediatamente à Delegacia de Polícia para registrar o fato e solicitar ajudar.

O autor foi localizado em sua residência, ainda com as mesmas roupas usadas no momento do crime. A motocicleta utilizada também foi apreendida e encaminhada à delegacia.
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095
CONDENAÇÃO

/ 2 dias

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095

2

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão
Cidades

/ 3 dias

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)

4

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito
águas cristalinas

/ 1 dia

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito

5

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 21 horas

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 02/10/2025

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito