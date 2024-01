Buscando atender a demanda do setor empresarial, o governo do Estado em parceria com o sistema S está qualificando profissionais com cursos gratuitos - Divulgação Funtrab

Em mais uma fase do programa MS Qualifica, no mês de janeiro serão oferecidos cursos gratuítos em 10 municípios de Mato Grosso do Sul. A parceria foi assinada pelo governo do Estado em outubro de 2023, por meio da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) e o Sistema S (Sebrae MS, Senai MS, Senac MS e Senar MS).

Lançado em maio, o programa do Governo do Estado tem como objetivo oferecer qualificação profissional a cerca de 132 mil sul-mato-grossenses, para que os trabalhadores possam ser efetivamente alocados no mercado de trabalho emergente de Mato Grosso do Sul.

Inscrições abertas

São cursos na Capital e no interior como camareira, compras e estoque, atendimento frente de caixa, higiene e manipulação de alimento entre outros. Veja as vagas:

Em outubro de 2023, na segunda fase do programa, o S (Sebrae/MS, Senac/MS, Senai/MS e Senar/MS) realizou o levantamento de mercado para entender quais as demandas, necessidades do mercado de trabalho e entender a necessidades das empresas e quais os perfis dos profissionais mais procurados.

Sendo que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), por meio da Secretaria Executiva de Qualificação Profissional e Trabalho, traçaram diretrizes e estratégias a respeito da qualificação profissionais em Mato Grosso do Sul.

Qualificação profissional

O diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Junior, destacou ao Correio do Estado que a qualificação profissional significa retorno financeiro para o empresário, seja a médio ou longo prazo, assim como melhor colocação no mercado para o funcionário.

"Investir na qualificação profissional nunca é um mau negócio, embora o retorno financeiro aconteça em médio ou longo prazo, contribui para os trabalhadores na obtenção de melhores empregos, criar novas oportunidades e aumentar a renda dos profissionais, promovendo assim a inclusão social, combate à discriminação e diminuição da vulnerabilidade"

A Funtrab encara a parceria como positiva e detalha em números os profissionais qualificados, são 3.325 desde que o programa foi criado. A meta até outubro de 2025 é de 13.409 trabalhadores aptos para atuar no mercado.

Os cursos são gratuitos interessados devem entrar em contato pelo telefone: (67) 3320-1411

