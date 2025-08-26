Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Futuramente, Capital deve ter novo viaduto e ampliação de vias

No papel há 10 anos, o viaduto nas Avenidas Gury Marques e Senador Mendes Canale, na rotatória conhecida como da Coca-Cola, deve sair do papel nos próximos anos

DAIANY ALBUQUERQUE

DAIANY ALBUQUERQUE

26/08/2025 - 12h00
Pensando no futuro e na previsão de que a cidade deverá chegar a 1 milhão de habitantes na próxima década, três obras devem impactar a malha viária de Campo Grande e facilitar o deslocamento de seus mais de 500 mil condutores. 

No papel há 10 anos, o viaduto nas Avenidas Gury Marques e Senador Mendes Canale, na rotatória conhecida como da Coca-Cola, deve sair do papel nos próximos anos. Segundo o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, o projeto é tocado pelo governo do Estado, mas a expectativa é de que a licitação saia logo, já que o recurso foi garantido por meio de uma emenda da bancada federal em Brasília (DF).

“Nós temos algumas obras estruturantes extremamente importantes que vão ser feitas por meio do governo do Estado, em parceria com Campo Grande, como é o caso do viaduto da Coca-Cola, talvez a mais emblemática e necessária. Esse assunto está bem avançado, foi feito através de uma parceria com a bancada federal inclusive, uma emenda de bancada que foi para o governo do Estado”, declarou o secretário.

O anúncio da garantia da obra foi feito pelo governador Eduardo Riedel (PP), na semana passada, durante a divulgação do calendário em comemoração ao aniversário de Campo Grande.

 “Sempre cito o viaduto da Coca-Cola, porque é algo que mexe com as pessoas, é uma demanda muito grande do Município, e esse é um recurso da bancada federal que o Estado vai licitar e executar”, disse.

Em fevereiro deste ano, os vereadores de Campo Grande se reuniram com a bancada federal, que liberou R$ 110 milhões em emendas para serem investidos em obras em viadutos, incluindo o da rotatória da Coca Cola, que é uma solicitação antiga da população da Capital.

A obra está orçada no valor de aproximadamente R$ 80 milhões e, quando o recurso for liberado, a previsão é de que a melhore principalmente o acesso dos moradores das regiões Anhanduizinho e Bandeira, que, juntas, somam em torno de 355 mil habitantes.

Miglioli afirmou que, apesar de ainda não ter uma estimativa de quando a licitação deverá ser lançada, a expectativa é de que assim que o projeto for finalizado, seja iniciado o processo do certame.

“Na última vez que eu conversei com o secretário Guilherme [Alcântara], eles estavam na dúvida se iam fazer a contratação do projeto do viaduto ou se iam fazer por meio de uma licitação de contratação integrada”, contou. 

PROLONGAMENTO

Dentro dos R$ 110 milhões vindos de emendas de bancada, outros dois projetos sonhados há anos também devem ser contemplados, são eles: o prolongamento da Avenida Guaicurus e o prolongamento da Avenida Ernesto Geisel.

De acordo com o titular da Sisep, no caso da Guaicurus, a avenida será ampliada e vai se conectar com a Avenida Gunter Hans, já a Ernesto Geisel, que nesta região tem o nome de Thyrson de Almeida, será ampliada até o Jardim do Pênfigo e o Bairro Parque do Sol, ligando a avenida à BR-262.

“Nós vamos ter ali um binômio que vai dar uma mobilidade muito interessante para aquela região da cidade. Ela [a obra] está dentro dessa emenda de bancada que foi cadastrada junto ao governo do Estado. Nós estamos fazendo já o projeto da Guaicurus e, assim que tivermos o projeto pronto, vamos entregar para o Estado, para que o Estado possa prosseguir com a licitação”, explicou Miglioli.

“Com relação à [Avenida] Guaicurus, nós temos já um contrato que foi paralisado e, agora, nós estamos dando reinício de serviço, para que a gente possa fechar o projeto. Então, eu acredito que, até o fim de outubro para novembro, nós vamos ficar com ele pronto, aí a gente encaminha para o Estado e ele procede com o processo licitatório”, completou o secretário.

O projeto de prolongamento das Avenidas Ernesto Geisel e Guaicurus foi anunciado pela Prefeitura de Campo Grande em 2008, há 17 anos, mas foi paralisado na época. A empresa que venceu a licitação para realizá-lo, Schettini Engenharia Ltda., está proibida pela Justiça de contratar com o poder público.

especial 126 anos

Sinônimo de memória, 14 de Julho tem sido a espinha dorsal da região central

Há mais de um século, falar dessa via gigante é trazer à tona momentos de alegrias, histórias de superação e, mais recentemente, de modernização

26/08/2025 10h00

Após uma reforma completa, a Rua 14 de Julho, onde a cidade nasceu, agora vive uma nova fase, com maior concentração de vida noturna, mas sem deixar de lado seu aspecto de via comercial

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Em 2018, a Prefeitura de Campo Grande deu início a um dos maiores projetos de revitalização e intervenção urbana já realizados na Capital. Foram cinco anos de obras, que envolveram a instalação de fiação subterrânea, trazendo limpeza à paisagem, ampliação de 35 quilômetros de calçadas acessíveis, iluminação de LED, mobiliário urbano totalmente novo, com bancos, lixeiras e outros 78 conjuntos, além do plantio de 1.300 árvores.

No período de obras, o processo foi desgastante, especialmente para os comerciantes. A queda no movimento, as incertezas e a redução nas vendas foram alguns dos vários desafios. No entanto, vários resistiram. Hoje, a Rua 14 de Julho tem mais de 500 lojas e pontos comerciais, mostrando que está mais viva do que nunca.

Quem caminha pelo Centro hoje encontra calçadas largas, acessibilidade, arborização reforçada, postes modernos e iluminação que valoriza a arquitetura e a segurança. O visual renovado traz à rua um novo status de cartão-postal, sendo palco de eventos culturais, especialmente os bares, com shows de rock e encontros musicais, e datas comemorativas, como o Natal Iluminado.

Além de embelezar e valorizar a região, a revitalização trouxe novas lojas, cafeterias e fez reviver a vida noturna na região, que há anos estava parada. A abertura de bares, pizzarias, lounges e lanchonetes faz da 14 de Julho uma nova opção de lazer quando o comércio encerra as atividades. 

RUA QUE NUNCA DORME

Bar é um dos vários abertos nos últimos anos na Rua 14 de Julho

Lapa para o Rio de Janeiro. Augusta para São Paulo. Lagoa para Florianópolis. 14 de Julho para Campo Grande. Claro que comparar é inevitável, mas é na mistura de rock, samba, pagode e eletrônico que a rua da Capital caminha para se tornar uma referência na vida noturna.

Quando as lojas comerciais fecham as portas, um novo público toma conta das ruas e desfruta de atrações para todos os gostos.

Kayky Sanches, de 31 anos, é proprietário do Má Donna Bar. Abriu seu negócio há pouco mais de um ano, e o impacto da revitalização da 14 de Julho é algo sentido em sua trajetória. Ele conta que a decisão de inaugurar o bar só foi possível graças às mudanças estruturais realizadas no Centro.

“Antes da revitalização, era inviável abrir qualquer comércio do meu tipo ali. Não havia calçadas adequadas e o fluxo intenso de veículos afastava o público. Depois da modernização, eu vi o potencial da 14 e decidi investir. Foi uma oportunidade de desenvolver a cultura e o lazer no coração da cidade”, afirma.

Para Kayky, mesmo que o período de obras tenha trazido dificuldades para muitos comerciantes, os resultados hoje mostram que a espera valeu a pena. 

“A revitalização veio para contribuir de fato com a rua. Na época, foi ruim para o comércio em geral, mas hoje Campo Grande só tem a ganhar com ela”, diz.

Ele explica que a movimentação de clientes aumentou significativamente e que o novo perfil da via trouxe uma parcela da população interessada em lazer e vida noturna, atraindo desde o público jovem até os mais experientes, já que “tem espaço para todo mundo”, como conta.

“A 14 está se tornando um ponto de encontro. Não é todo mundo ainda que conhece o que está acontecendo ali, mas eu acredito que daqui para a frente o movimento vai ganhar ainda mais força e público”, analisa.

E tem espaço mesmo. Na rua, é possível encontrar desde espetinho até pizza extragrande, copo de cerveja e drinques mais sofisticados, rodas de samba e DJ. Para alguns, é um lugar de curtir, para outros, um lugar para desestressar. 

“A 14 de julho aberta à noite foi uma inovação em Campo Grande. É um lugar onde você pode conhecer pessoas novas, porque tem uma diversidade de público muito grande. Você pode escolher entre ficar tranquilo ou aproveitar mesmo, pode escolher o tipo de vibe que você quer para a sua noite”, conta Caroline Silva, de 23 anos.

A jovem é frequentadora assídua da rua. Ela conta que esse espaço era a parte que faltava para a Cidade Morena.

“O incentivo aos bares, aos investimentos noturnos foi um grande acerto para a cidade. É muito bom ver essa movimentação e Campo Grande tão cheia de vida. Todo mundo elogia bastante, e eu estou lá praticamente todo fim de semana”, conta, aos risos. 

Ela reforça a rua como ponto de encontro em função das opções de entretenimento e lazer disponíveis.

“É um lugar de encontrar pessoas que, talvez, você não encontraria em outros lugares, já que o público é muito variado. Você pode se encontrar com os amigos, com um namorado, pode desestressar, tanto que toda segunda-feira tem o Samba do Trabalhador, que é justamente um ambiente para você sair do trabalho e ouvir um samba, um pagode, além dos programas especiais nos fins de semana. Eu espero que dure muito, eu só ouço elogios”, afirma. 

Com o sucesso alcançado, o Má Donna já faz parte de planos futuros de ampliação. 

“Queremos tornar o ambiente cada vez mais confortável para as pessoas. É muito gratificante ver a 14 sendo ocupada, com a população buscando lazer, cultura e diversão. É lindo ver a cidade se transformando dessa forma”, conta Kayky. 

NOSSA IDENTIDADE

Mais que uma rua, a 14 de Julho representa parte de Campo Grande. Sua requalificação urbanística não apenas preservou sua memória, mas a projetou para o futuro, tornando o Centro um espaço de convivência, lazer e turismo.

A rua foi fundada em 1909, com as demais ruas da região central da Capital. Considerada o coração de Campo Grande, a via era, na fundação da cidade, a via que dava acesso à principal rua comercial da cidade, a Rua 26 de Agosto.

Inicialmente, a via recebeu o nome de Rua 14 de julho em homenagem à Queda da Bastilha. A intenção era fazer uma alusão à modernidade e, na época, a Revolução Francesa e seus ideais passavam a mensagem que se queria para o centro de Campo Grande.

126 anos

Frio não intimida e público lota arquibancadas para desfile de 26 de agosto

Número oficial não foi divulgado, mas expectativa é de que cerca de 30 mil pessoas prestigiaram o evento, em comemoração aos 126 de Campo Grande

26/08/2025 09h15

Público foi bem agasalhado para acompanhar o desfile de 26 de agosto

Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

O frio de 13°C que Campo Grande registrou na manhã desta terça-feira (26) não intimidou os campo-grandenses, que lotaram as arquibancadas para desfile cívico-militar em comemoração aos 126 anos da Capital. O número oficial de pessoas presentes não foi divulgado, mas as além das arquibancadas lotadas, havia pessoas em pé acompanhando o tradicional evento.

O desfile começou pouco depois das 8h na Rua 13 de Maio e a expectativa da Prefeitura de Campo Grande era de que cerca de 30 mil pessoas comparecessem. No ano passado, o público foi de 20 mil.

A funcionária pública Rosana Cavassa participa dos desfiles desde pequena e, neste ano, levou a neta de 2 anos, pela primeira vez.

"A gente antigamente tinha aula de educação moral e cívica e todo desfile a gente assistia, eu sou de Corumbá e nossos pais sempre nos levavam e eu acostumei, e agora estou trazendo a minha neta pela primeira vez, é um gesto cívico a gente prestigiar as escolas e as Forças Armadas", disse.

Além disso, a sobrinha e afilhada de Rosana debutaram no desfile, pela Casa de Ensaio.

A empresária Diana de Souza acordou ainda mais cedo e participou da corrida do facho, que começou às 6h, e ficou para assistir a filha, que também desfilou. Ela elogiou a organização.

"Eu tinha mais [costume de assistir o desfile] quando era criança, minha mãe sempre trazia, então já assisti bastante, depois de adulta que eu dei uma parada, mas a gente sempre gostou de vir", contou.

A prefeita Adriane Lopes (PP) também esteve presente e afirmou que acredita que o público tenha sido recorde.

"As pessoas se prepararam para estar aqui, as famílias vieram, a gente percebe as arquibancadas lotadas nesta manhã para celebrar 126 anos, com essa festa linda, cheia de cidadania, de alegria e de emoção", disse a prefeita.

Adriane destacou ainda o calendário de eventos especial para o mês de agosto, com entregas de várias obras.

"É um balanço muito positivo, tendo em vista que num momento de crise do País, a gente avança fazendo entregas para a cidade, R$ 250 milhões em entregas, mas também lançando obras, que a gente pretende num curto espaço de tempo terminá-las e entregar para a população de Campo Grande", acrescentou. 

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), não compareceu ao desfile.

Desfile

O tradicional desfile cívico-militar teve a participação de 70 entidades civis e militares, número recorde de inscrições já registrado.

O trajeto do desfile começou no cruzamento da Rua 13 de Maio com a Rua Barão do Rio Branco e segue até a Rua 7 de Setembro.

Os palanques oficiais para autoridades foram posicionados no cruzamento da 13 de Maio com a Avenida Afonso Pena. O encerramento está previsto para às 11h30.

Passam pela rua escolas, forças de segurança, instituições civis e entidades sociais.

Para garantir a segurança e a estrutura do evento, algumas ruas da região central foram interditadas, sendo elas:

   

  • Av. Afonso Pena x Rui Barbosa
  • Rua 13 de Maio x Av. Mato Grosso
  • Rua Maracaju x Rui Barbosa
  • Rua Dom Aquino x Rui Barbosa
  • Rua 15 de Novembro x Rui Barbosa
  • Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
  • Av. Afonso Pena x Rua 14 de Julho
  • Rua Antônio Maria Coelho x Rua 14 de Julho
  • Rua Mal. Rondon x Rua 14 de Julho
  • Rua Barão do Rio Branco x Rua 14 de Julho
  • Rua 7 de Setembro x Rua 14 de Julho

    

