Gabarito oficial do enem 2025 chega para aliviar (e Aumentar) a ansiedade dos milhões de candidatos

A caneta já secou, o caderno de questões foi fechado e a primeira etapa da maratona do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 ficou para trás. Mas a verdadeira prova de fogo, a da ansiedade, só termina agora.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o gabarito oficial do primeiro domingo de provas, marcando o fim de uma espera angustiante para milhões de candidatos.

Este ano, o Inep inovou ao separar a divulgação das respostas corretas em duas datas, uma para cada domingo de prova, um gesto que tenta gerenciar a montanha-russa emocional dos estudantes.

O momento da verdade: a coerência da TRI

Para o estudante, o gabarito é o primeiro vislumbre do futuro. É o momento de pegar a caneta e o caderno de questões e, com o coração na mão, conferir acerto por acerto.

No entanto, o jornalista sênior precisa alertar: o número de acertos não é a nota final. O Enem utiliza a complexa Teoria de Resposta ao Item (TRI), um método de correção que valoriza a coerência do desempenho do aluno.



"Se um candidato acerta as questões consideradas muito difíceis, mas erra as fáceis, o sistema detecta uma possível incoerência – ou seja, um 'chute' – e atribui uma nota menor. A TRI premia quem, de fato, demonstrou preparo consistente ao longo da prova."

É por isso que dois candidatos com o mesmo número de acertos podem ter notas finais completamente diferentes. A nota oficial, o veredito final que abrirá ou fechará as portas das universidades, só será revelada em janeiro de 2026.

O tema que tocou a alma: a redação e o envelhecimento

Enquanto a conferência das questões de múltipla escolha é um exercício de matemática e estatística, a Redação é a alma do exame. O tema deste ano, "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira", tocou em uma questão social profunda e urgente.

A escolha do tema ganhou um simbolismo ainda maior em 2025, ano em que o Enem registrou um aumento significativo no número de idosos inscritos: 17.192 participantes, um crescimento de 191% em relação a 2022.

A presença crescente da terceira idade no exame transforma a Redação em um diálogo intergeracional, onde a experiência de vida dos mais velhos se encontra com a capacidade de análise e proposta de intervenção dos mais jovens.

O próximo passo: foco no segundo dia

Com o gabarito do primeiro dia em mãos, a ansiedade se divide. O alívio de saber o que passou se mistura à necessidade de manter o foco para o segundo e decisivo domingo de provas.

Aos milhões de estudantes que agora fazem a conferência, o conselho é: use o gabarito como um termômetro, mas não como um juiz. O resultado final é uma jornada que ainda não terminou.

Confira o gabarito oficial do 1º dia de provas

PROVA VERDE

Baixe AQUI o caderno de questões da prova VERDE do 1º dia do Enem 2025

PROVA BRANCA

Baixe AQUI o caderno de questões da prova BRANCA do 1º dia do Enem 2025

PROVA AZUL

Baixe AQUI o caderno de questões da prova AZUL do 1º dia do Enem 2025

PROVA AMARELA

Baixe AQUI o caderno de questões da prova AMARELA do 1º dia do Enem 2025