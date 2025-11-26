Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SUCCESSIONE

Gaeco prende o último "capo" do jogo do bicho em Mato Grosso do Sul

Roberto Razuk foi levado na manhã de ontem em investigação que apura a disputa pelo comando da contravenção na Capital

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

26/11/2025 - 09h00
O empresário e ex-deputado estadual Roberto Razuk, de 84 anos, foi um dos 20 presos na Operação Successione, deflagrada ontem pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco). Razuk é apontado como um dos chefes da exploração do jogo do bicho em MS.

Com isso, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) deteve o último “capo” (termo usado para se referir aos chefes das máfias italianas) do Estado.

O primeiro a ser preso foi Jamil Name, que, segundo apuração feita durante a Operação Omertà, comandava o jogo do bicho e também uma milícia armada em Campo Grande.

Já Fahd Jamil foi preso em 19 de abril de 2021, na terceira fase da Operação Omertà. Conforme a investigação, ele seria responsável pelos crimes de pertencimento a organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e outros correlatos a homicídios praticados pela milícia armada. Ele também era apontado como o chefe do jogo do bicho em Ponta Porã.

Fahd Jamil foi solto em 2023, em função de sua condição de saúde, mas precisava cumprir uma série de requisitos, um deles era permanecer em Campo Grande. Em outubro do ano passado, a Justiça permitiu que ele retornasse a Ponta Porã, onde era chamado de “Rei da Fronteira”.

Outro alvo foi José Eduardo Abdulahad, que, de acordo com o MPMS, era um dos líderes do jogo do bicho na fronteira com o Paraguai. Ele teve a prisão sua decretada em 2023, mas conseguiu converter para prisão domiciliar, em razão de estar fazendo um tratamento contra câncer.

Com a prisão de Razuk ontem, os quatro empresários, considerados os maiores chefes da contravenção em Mato Grosso do Sul, estão de alguma forma longe da atividade.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão da operação foram apreendidos R$ 300 mil com a família Razuk

OPERAÇÃO SUCCESSIONE

Na quarta fase da Operação Successione, o Gaeco cumpriu 20 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju e Ponta Porã, além de cidades no Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul.

Segundo o MPMS, “as fases anteriores da Operação Successione revelaram a atuação de uma organização criminosa armada, violenta, que se dedicava à exploração de jogos ilegais, corrupção e demais delitos correlatos, responsável por roubos com emprego de arma de fogo, no contexto de disputa pelo monopólio do jogo do bicho em Campo Grande, em razão do vácuo deixado após a Operação Omertá”.

Além de Razuk, também foram presos dois de seus filhos, Rafael Razuk e Jorge Razuk, Sérgio Donizete Balthazar, dono da empresa Criativa Technology, Marco Aurélio Horta, o Marquinho, chefe de gabinete do deputado estadual Neno Razuk, e o advogado Rhiad Abdulahad, filho de José Eduardo.

O deputado estadual, que também é filho de Roberto Razuk, não teria sido alvo desta fase da operação, porém, já figurou entre os investigados na primeira fase.

Durante o cumprimento dos mandados contra a família Razuk, conforme apuração da reportagem, foram apreendidos mais de R$ 300 mil.

Além disso, segundo fontes do Correio do Estado, o ex-deputado Roberto Razuk pode não ficar preso em cela comum. Isso porque, além de ser idoso, ele passou recentemente por uma cirurgia e depende de cilindros de oxigênio para respirar e a Delegacia de Polícia Civil onde está custodiado não teria estrutura para mantê-lo.

Razuk enfrenta um pós-operatório delicado, após a remoção de um câncer e problemas cardíacos.

As condições do alvo da operação teriam criado um impasse na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, pois a cela comum não é equipada para receber presos que necessitam de cuidados especiais de saúde.

Conforme reportagem, a defesa já entrou com um pedido de prisão domiciliar, citando os problemas de saúde e a idade do investigado.

“A defesa ainda não sabe as razões da prisão preventiva de Roberto Razuk. No momento, foi apresentado um pedido à magistrada para garantir a ele a prisão domiciliar, porque Roberto Razuk é idoso e está com a saúde bastante abalada. Nós aguardamos a resposta a esse pedido com toda a urgência, em razão de previsão legal expressa garantindo esse tipo de direito”, destacou o advogado André Borges.

Além disso, em ofício encaminhado à Justiça, o delegado de Polícia Civil teria afirmado que a delegacia “não dispõe de estrutura adequada para recebê-lo [Roberto Razuk]”. O delegado também citou a idade avançada do ex-deputado e a dependência do “tubo de oxigênio” como barreiras para sua custódia nas instalações da Polícia Civil.

*SAIBA

Antes da primeira fase da Operação Successione, a Polícia Civil apreendeu 700 máquinas usadas no jogo do bicho, semelhantes a máquinas de cartão. A ação foi uma das provas usadas para mostrar que organizações estavam tentando retomar o jogo do bicho na cidade.

OPORTUNIDADE

Sejuv abre cursos gratuitos de qualificação em beleza e marketing digital

As vagas são limitadas e voltadas ao público que busca aprimorar habilidades profissionais ou ingressar em novas áreas

26/11/2025 11h15

As vagas são limitadas e voltadas ao público que busca aprimorar habilidades profissionais ou ingressar em novas áreas

As vagas são limitadas e voltadas ao público que busca aprimorar habilidades profissionais ou ingressar em novas áreas Divulgação

A Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv) está com inscrições abertas, a partir desta quarta-feira (26), para duas capacitações gratuitas que serão realizadas na próxima semana, entre os dias 1º e 5 de dezembro. As vagas são limitadas e voltadas ao público que busca aprimorar habilidades profissionais ou ingressar em novas áreas.

No período da manhã, a Sejuv oferta o curso de Manicure e Pedicure, com aulas das 7h30 às 11h, no prédio da pasta, localizado na Rua 25 de Dezembro, 924, Edifício Marrakech. A formação tem foco totalmente prático e é indicada tanto para quem está começando quanto para quem deseja melhorar técnicas e ampliar a renda.

Já no período noturno, das 18h30 às 21h, será ministrado o curso de Google Ads Intermediário, que aborda estratégias de anúncios e ferramentas de marketing digital, área que segue aquecida e com grande demanda por profissionais.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Sejuv: sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home.

Serviço

Manicure e Pedicure

  • 1º a 5 de dezembro
  • 7h30 às 11h
  • Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924, Ed. Marrakech, 3º andar

Google Ads Intermediário

  • 1º a 5 de dezembro
  • 18h30 às 21h
  • Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924, Ed. Marrakech, 3º andar

CORUMBÁ (MS)

Bombeiros buscam jovem de 18 anos que se afogou no Rio Paraguai

Rapaz estava banhando no rio, a 30 metros da superfície, quando foi arrastado pela correnteza e se afogou

26/11/2025 11h10

Bombeiros após mergulho no Rio Paraguai, para tentar localizar menino desaparecido

Bombeiros após mergulho no Rio Paraguai, para tentar localizar menino desaparecido DIVULGAÇÃO/CBMMS

Menino, identificado como “W.S.”, de 18 anos, se afogou e está desaparecido nas águas do Rio Paraguai, desde a noite desta terça-feira (25), nas proximidades do Porto Raul, localizado no bairro Borrowski, em Corumbá, a 416 quilômetros de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) iniciou as buscas na noite desta terça-feira (25), mas, sem nenhum vestígio, retornou na manhã desta quarta-feira (26). Sem sucesso, o garoto ainda não foi localizado até às 11 horas de hoje (26).

Conforme apurado pela reportagem, o rapaz estava banhando no rio, a 30 metros da superfície, quando foi arrastado pela correnteza e se afogou.

De acordo com o CBMMS, momentos antes do afogamento, a vítima foi alertada por populares sobre a profundidade no ponto em que estava, mas, mesmo assim, permaneceu no local.

A equipe de mergulho realizou buscas das 19h às 21h, a cinco metros de profundidade e a 50 metros da margem direita do Rio Paraguai.

Mas, apesar dos esforços, o rapaz segue desaparecido. As buscas permanecem e a expectativa é que o garoto seja encontrado nas próximas horas.

CUIDADOS

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dezenas de atitudes podem evitar tragédias em banhos de mar, rio, piscina, cachoeira, córregos, riachos e lagoas. Veja:

  • Procure um local conhecido por você ou por outra pessoa, desde que ela o acompanhe
  • Não ultrapasse faixas e placas de avisos
  • Não entre em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas
  • Não tente salvar uma pessoa afogada, caso não saiba nadar, sempre acione o Corpo de Bombeiros
  • Procure sempre local onde existe a presença de guarda-vidas, ou o Corpo de Bombeiros
  • Evite nadar sozinho
  • Não tome bebida alcoólica antes de entrar na água
  • Não se afaste da margem
  • Nade longe de pedras e estacas
  • Não salte de locais elevados para dentro da água
  • Prefira lançar flutuadores para salvar pessoas ao invés da ação corpo a corpo
  • Identifique nas proximidades a existência do salva-vidas e permaneça próximo a ele
  • Evite brincadeiras de mau gosto, como caldos, trotes, saltos e de empurrar
  • Acate as orientações dos Bombeiros ou dos Salva-vidas
  • Não abuse se aventurando perigosamente
  • Não deixe as crianças sozinhas em meios aquosos
  • Não deixe brinquedos ou materiais dentro da piscina, pois atraem a atenção de crianças
  • Não deixe baldes ou bacias com água ao alcance de crianças e sempre deixe a tampa da privada fechada
  • Obedeça sinalizações próximos à margem de rios
  • Mantenha a calma e o pulmão sempre cheio de ar, pois ele funcionará como uma boia
  • Caso esteja em um rio, tentar jogar as pernas para frente, de forma a proteger a cabeça
  • Mantenha calma: a própria correnteza do rio, em algum momento, o levará até a margem
  • Tente agarrar algum galho de árvore que esteja flutuando
  • Evite navegar com carga em excesso
  • Só entre na embarcação usando coletes salva-vidas
  • Somente conduza embarcações se for habilitado para tal

PRIMEIROS SOCORROS

Se ver alguém se afogando, tome as seguintes atitudes:

  • Chame ajuda via 193 (Corpo de Bombeiros)
  • Remova a vítima da água com segurnaça
  • posicione a vítima de costas
  • Limpe a boca e nariz
  • Faça respiração boca a boca (RCP)
  • Massageie o coração (se necessário)

