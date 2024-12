Ganhador da Mega-Sena morre 24 dias após receber R$201 milhões

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O pecuarista que faturou sozinho a bolada de R$201 milhões no sorteio da Mega-Sena, morreu nesta quarta-feira (04), apenas 24 dias após o sorteio. A suspeita é de que o homem tenha tido um mal súbito enquanto realizava um tratamento odontológico em uma clínica de Cuiabá.

Antônio Lopes tinha 73 anos e deixou quatro filhos. O concurso 2.795 da Mega-Sena foi realizado no dia 9 de novembro, em São Paulo. O pecuarista acertou as seis dezenas com uma aposta simples, no valor de R$5, e retirou o prêmio no dia 11 do mesmo mês.

Veja os números sorteados: 13 - 16 - 33 - 43 - 46 - 55

Vale ressaltar que o prêmio pago a Antonio foi um dos 10 maiores da história. A lista considera os concursos regulares da Mega — ou seja, não inclui a Mega da Virada.

Veja quantas apostas foram premiadas no concurso 2.795:

6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 201.963.763,26

1 aposta ganhadora, R$ 201.963.763,26 5 acertos: 242 apostas ganhadoras, R$ 49.426,51

242 apostas ganhadoras, R$ 49.426,51 4 acertos: 19.146 apostas ganhadoras, R$ 892,4

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, por volta das 10h40 de quarta, Antônio foi encontrado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), dentro do consultório odontológico, caído de barriga para cima e em parada cardiorrespiratória há mais de 30 minutos.

Em seguida, foi levado ao Hospital Universitário Júlio Müller, onde não resistiu e morreu.

O registro policial ressalta que na ficha de paciente dele na clínica, consta que sofria de hipertensão, era diabético e estava há uma semana fazendo um tratamento dentário.

Conforme noticiado pelo G1MT familiares da vítima informaram que Antônio Lopes Siqueira teria ido até o consultório para realizar implante dentário, no entanto, o procedimento não foi detalhado.

O delegado da Polícia Civil Edison Pick, que está investigando o caso, relatou que está levantando informações junto à clínica para entender qual foi a causa da morte.