Ganhador da Quina de São João em Campo Grande desembolsou pelo menos R$7,5 mil em aposta

A Quina de São João, sorteada ontem, sábado (24), dia do santo homônimo ao jogo, fez oito novos milionários no Brasil, sendo que um dos sortudos reside em Campo Gande e realizou a aposta em uma Casa Lotérica, localizada no Shopping Campo Grande.

Para faturar a bolada, os apostadores de um bolão com três cotas desembolsaram pelo menos R$7,5 mil em um jogo com 15 dezenas.

Se destacando por tratar-se do maior prêmio da história já oferecido pela Quina de São João, totalizando R$ 216.787.644, 54, uma vez que o maior prêmio do concurso especial havia sido em 2021, quando pagou R$ 204,8 milhões, também para oito apostas.

Para faturar nada mais, nada menos do que seus R$ 27.098.455,57, ao contrário do que se imagina, o apostador da Capital, precisou investir um valor bem diferente dos populares R$2,50 de uma aposta simples de 5 números.

Por ser uma aposta de quinze dezenas, o ganhador de Campo Grande ainda levará para casa parte do prêmio pago aos ganhadores da quadra e também do terno, aumentando ainda mais o montante que levará para casa.

Conforme resultado divulgado pela Loterias Caixa, o palpite que levará para casa junto de outras sete pessoas, contando com uma da Bahia, outra de Goiás, Maranhão, duas de Minas Gerais, uma do Paraná e outra São Paulo fez o jogo com 15 dezenas, tendo como tipo de aposta um bolão, o qual investiu em três cotas, sendo então necessário pagar pelo jogo cerca de R$7,5 mil.

Como já dito, para apostar na Quina são necessários pelo menos R$2,50 que corresponde a um jogo simples, com cinco números. Colocando mais de uma dezena na cartela, o preço sobe para R$15, porém, também é possível se fazer uma aposta com 15 dezenas, assim como foi feito pelo novo milionário de Campo Grande.

Em um bolão oficial da Quina, o jogo custa R$12,50, entretanto, a cota mínima é de R$3,50 por cada participantes. Para a modalidade, a Caixa permite de duas a no máximo 50 cotas.

Conforme já publicado pelo Correio do Estado no sábado (24), as dezenas sorteadas foram:12,13, 45, 47, e 70 no concurso de nº 6172. A quadra teve 2.567 apostas ganhadoras e cada acertador receberá um prêmio de R$ 7.431,19. Já o terno teve 194.275 acertadores, com prêmio de R$ 93,51.