Cidades

EMPRESA ESTATAL

Diretora-presidente da MSGás passa a ter salário milionário

Enquanto Christiane Schmidt vai receber R$ 1,24 milhão por ano, funcionários da estatal de MS não têm ganho real há 10 anos

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

15/10/2025 - 08h00
Christiane Alkmin Junqueira Schmidt, diretora-presidente da MSGás, empresa estatal controlada pelo governo de Mato Grosso do Sul, vai passar a declarar em seu Imposto de Renda, anualmente, um rendimento por meio de salários e gratificações que poderá atingir R$ 1.248.269,52.

Conforme consta em ata da 13ª Assembleia Geral Extraordinária da MSGás, ocorrida no dia 28 de agosto, a remuneração básica de Christiane passará de R$ 35.009,20 para R$ 58.500,00, aumento de 67,09% no salário-base.

Na prática, contudo, a executiva da MSGás vai ganhar muito mais: R$ 89.397,46, quando passam a ser consideradas gratificações, benefícios e encargos, como gratificação natalina, gratificação de férias, vale-alimentação, vale-refeição, seguro de vida, plano de saúde e plano odontológico.

Além disso, a executiva da MSGás também terá direito a até três salários, como o citado acima, na forma de participação de lucros e resultados (PLR).

Para efeito de comparação, a remuneração da presidente da MSGás agora é mais do que o dobro da do governador Eduardo Riedel (PP), que, conforme o Portal da Transparência, recebe um salário de R$ 35.462,27.

O primeiro salário mais gordo da presidente da MSGás já foi pago no mês de setembro, e a vantagem financeira não foi só para ela.

O aumento vale para o diretor técnico e comercial da MSGás, Fabrício Marti, que passará a ter uma renda anual de R$ 980.744,16, e para a diretora administrativa e financeira da companhia distribuidora de gás natural e energia, Gisele Barreto Lourenço, cuja remuneração agora é de R$ 970.036,68.

Para o caso do diretor técnico e comercial, Fabrício Marti, a remuneração será paga pela sócia do governo de Mato Grosso do Sul na MSGás, a Commit Gás S.A., empresa composta pelas companhias Compass e Mitsui.

Já no caso do salário de Gisele Barreto Lourenço, a situação é semelhante à de Christiane. Ela terá uma renda total mensal de até R$ 69.586,39, e R$ 45 mil correspondem à remuneração básica. Os mesmos benefícios da diretora-presidente, inclusive a PLR, também se aplicam a ela.

O aumento salarial de Gisele foi de 44,38%. Antes de ter o salário-base fixado em R$ 45 mil, ela recebia R$ 31,1 mil por mês.

Protesto

Nesta segunda-feira, inconformado com o reajuste concedido apenas para a diretoria da estatal, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria e Comércio de Energia no Estado de Mato Grosso do Sul (Sinergia-MS) enviou ofício à diretoria da MSGás, queixando-se da disparidade salarial entre diretoria e corpo de funcionários e apontando incoerência quanto aos números

Enquanto para a presidente da empresa controlada pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul o aumento salarial neste ano passou de 67%, para quase todos os outros funcionários, há tempos, não há ganho real (aumento acima da inflação).

“Por outro lado, os empregados da MSGás encontram-se há 10 anos sem obter ganho real, acumulando perdas salariais que, ao longo da década, impactaram significativamente no poder de compra e na qualidade de vida da força de trabalho”, afirmou o sindicato, em ofício.

“Essa estagnação salarial, contrastada com os reajustes aplicados aos cargos de direção, acentua a necessidade de uma política de valorização mais equilibrada e sustentável”, complementa.

O Correio do Estado procurou a MSGás para se posicionar sobre os aumentos. Não houve retorno da empresa, que está sem departamento de comunicação.

Jeton

Também foi fixado pela Assembleia Extraordinária da MSGás, presidida pelo titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, (Semadesc) Jaime Verruck, um novo valor de remuneração mensal para os integrantes do Conselho de Administração da empresa.

Cada um dos membros receberá R$ 7.020,00, sendo R$ 5.850,00 livres de encargos.

CAMPO GRANDE

Em Brasília, Adriane Lopes busca novos investimentos para a saúde

A prefeita participou de reunião no Ministério da Saúde para tratar de um plano de ação voltado à redução das filas para cirurgias

14/10/2025 19h50

Adriane Lopes reunida com o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Julio Tabosa Sales, e integrantes do Comitê Gestor da Saúde de Campo Grande

Adriane Lopes reunida com o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Julio Tabosa Sales, e integrantes do Comitê Gestor da Saúde de Campo Grande Divulgação

Durante agenda em Brasília (DF) em busca de novos investimentos para Campo Grande, a prefeita Adriane Lopes (PP) participou, na tarde desta terça-feira (14), de uma reunião no Ministério da Saúde, quando ficou confirmada visita de técnicos, nos próximos 15 dias, para elaborar um plano de ação voltado à redução das filas de cirurgias e exames do programa Agora Tem Especialidades.

“Foi uma reunião produtiva, em que apresentamos as principais demandas da área de saúde de Campo Grande e buscamos soluções conjuntas com o Ministério. A visita técnica será fundamental para estruturarmos um plano capaz de reduzir as filas e melhorar o atendimento à população. Nosso compromisso é avançar na qualidade do atendimento, garantindo acesso mais rápido e humanizado aos serviços de saúde”, explicou Adriane Lopes.

Participaram da reunião o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Julio Tabosa Sales, os integrantes do Comitê Gestor da Saúde da Capital, Catiana Sabadin e Vanderlei Bispo, e a assessora do senador Nelsinho Trad, Érika de Castro Heusi.

A prefeita explicou que o Programa Agora Tem Especialidades tem como principal objetivo reduzir o tempo de espera por atendimentos no Sistema Único de Saúde e busca promover um atendimento mais ágil e eficiente para a população.

Entre as ações desenvolvidas estão a ampliação de mutirões, o uso de unidades móveis de saúde (carretas), a aquisição de transporte sanitário e o fortalecimento da Telessaúde. Essas medidas contribuem para garantir mais agilidade, eficiência e equidade no acesso à saúde especializada.

Educação 

Ontem (13), ainda em Brasília, durante reunião no Ministério da Educação (MEC), foram garantidos R$ 100 milhões para a Educação Infantil do município.

O novo aporte é resultado do cadastramento de cerca de 2 mil novos alunos das unidades escolares entregues em 2024 e 2025 — as Emeis Jardim Inápolis e São Conrado, respectivamente. O repasse será feito por meio do Fundeb, até que os estudantes sejam oficialmente incluídos no Censo Escolar.

Ainda ontem, a prefeita esteve no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), onde apresentou solicitações de equipamentos e maquinários agrícolas para fortalecer o trabalho dos produtores rurais e ampliar o cinturão verde de Campo Grande.

CARROS DE LUXO

TJMS abre leilões com BMW, Hilux e Mercedes-Benz

Amarok e HB20 também estão entre os veículos disponíveis para lances

14/10/2025 18h30

Carros de marcas renomadas estão com lances iniciais a partir de R$ 20 mil

Carros de marcas renomadas estão com lances iniciais a partir de R$ 20 mil Divulgação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) abriu nesta terça-feira (14), um leilão de veículos apreendidos em ações penais. Em seu Diário Oficial, o órgão público divulgou as leiloeiras oficiais que conduzirão os certames.

Entre os destaques da Casa de Leilões está uma BMW X3, ano 2013/2014, com lance inicial de R$ 21.245 e débitos de R$ 52.756,27. Como comparação, na tabela Fipe, o veículo está avaliado em R$ 84.919.

Outro veículo disponível é uma Volkswagen Amarok, ano 2013/2014, cujo lance inicial é de R$ 19.310, com débitos de R$ 6.913,77. Em outubro deste ano, a tabela Fipe precificou o veículo em R$ 84.523,00. 

Outros 18 lotes adicionais estão disponíveis e  o encerramento está previsto para as 16h (de Brasília) do dia 29 de outubro.

A Leilões Online MS oferece 32 lotes, com destaque para um Mercedes-Benz ML 350 CDI 2011/2011, com lance inicial de R$20.955, e com documentação que permite circulação do veículo.

Entre as opções de carros populares estão: um Renault Logan 2008, com lance inicial de R$ 4.630 e débitos de R$ 1.868,39; e um Volkswagen Gol 2001, com lance inicial de R$ 2.885 e débitos de R$ 4.821,05. As visitas deverão ser feitas entre os dias 24 e 27 de outubro, em horário comercial.

Entre os destaques do Mega Leilões, outra leiloeira oficial, está um Hyundai HB20 2014/2015, com lance inicial de R$ 12.125 e débitos de R$ 222,04. Além dele, uma picape da marca Toyota, modelo Hilux 2020, com lance inicial de R$ 42.410.

Já a Regina Aude Leilões conta com 51 lotes. Entre os veículos disponíveis estão um Renault Sandero 2014, com lance inicial de R$ 5.620, e uma motocicleta Honda CG 125 Titan, com lance inicial de R$ 1.425 e débitos de R$ 3.792,28.

Os detalhes completos de todos os lotes, com datas e horários, constam no Diário Oficial da Justiça desta terça-feira (14) disponíveis entre as páginas 5 e 54.

