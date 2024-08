Garoa 'abençoa' Campo Grande há mais de 15h e já supera 25mm

Vindo para superar as expectativas dos institutos, Campo Grande em 15h supera a média prevista para essa sexta-feira (9). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as previsões eram de 37% de probabilidade, com máximo de 20mm, e até o momento, já foram 25,4mm.

Ainda para essa sexta-feira os ventos podem atuar no quadrante norte (sul/sudoeste) com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h. Com temperatura mínima de 16°C e máxima de 28°C.

Caso a chuva continue pelos próximos dias, a Capital pode superar pela segunda vez, a média prevista para o mês. Segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec). Em abril, foram 224,6mm, 151,9% a mais do que o esperado. Confira o levantamento:

Ao falar sobre temperatura para os próximos dias, as menores temperaturas devem ocorrer no sábado (10), com mínimas entre 7°C e 10°C e máximas entre 15°C e 23°C.

Essa frente fria pode gerar recordes de temperatura mínima em 2024 em alguns municípios de Mato Grosso do Sul e, possivelmente, ser a massa de ar fria mais intensa registrada até agora nesse ano de 2024. Além disso, com a previsão de baixas temperaturas há probabilidade para ocorrência de geada e nevoeiro/neblina.

Pantanal

Alívio também na região urbana de Corumbá, até 06 horas da manhã desta sexta-feira, o acumulado estava em 42,2 milímetros, conforme das disponíveis no Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Com as nuvens procedentes da Bolívia e se estendendo para a região leste do Estado, a chuva atingiu boa parte do Pantanal e em Miranda o acumulado até o começo da manhã era de 29 milímetros.

Com isso, os focos de incêndios florestais que ainda persistiam na região central do Pantanal foram extintos por completo durante a última noite.

Um pouco mais ao centro do Estado, na região urbana de Aquidauana, o volume foi ainda mais generoso, com 44 milímetros de quinta-feira até o começo da manhã desta sexta-feira.

Na região sul do Pantanal, em Porto Murtinho, também choveu, mas em volume menor. No acumulado foram 12 milímetros. Mais ao norte de Corumbá, na estação de Nhumirim, eram 20 milímetros até o começo da manhã.

Os volumes na região pantaneira, pelo menos até o começo desta sexta-feria, superavam inclusive a quantidade de chuva no extremo sul do Estado, para onde eram previstos até 50 milímetros, o que não ocorreu. Em Sete Quedas, por exemplo, foram quase 19 milímetros, o que é menos da metade que em Corumbá ou em Aquidauana

*Colaborou Neri Kaspary.

