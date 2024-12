Garras caça pai e filho suspeitos de duplo homicídio de parentes na véspera do natal

RÉVEILLON

Véspera e dia de ano novo serão na terça e quarta-feira, respectivamente, e muito estabelecimentos tem horário diferenciado ou não abrem

Comércio abre na véspera de Ano Novo, MS fecha no dia 1° Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

No fim de ano, o horário de funcionamento de vários estabelecimentos tiveram alterações ao longo do mês de dezembro. O comércio, por exemplo, funciona em horário estendido desde o dia 9 de dezembro. No entanto, especificamente no dia 25 de dezembro, quando se celebra o Natal, a maioria dos estabelecimentos e serviços não funcionam em Campo Grande.

Supermercados

Os supermercados e hipermercados abrem até às 20h no dia 31 e não abrem no dia 1º.

Comércio

O comércio de Campo Grande pode abrir até às 18h na véspera de Ano Novo e não abre no dia 1º de janeiro.

Mercadão

O Mercadão Municipal funciona até às 14h no dia 31 e não abre no dia 1°.

Feira Central

A Feira Central de Campo Grande não abrirá na terça e quarta-feira.

Shoppings

Campo Grande

O funcionamento sera das 10h às 18h na véspara de Ano Novo, enquanto no dia 1°, é facultativa a avertura apenas aos serviços de alimentação e lazer, das 10h às 22h, enquanto as demais lojas permanecem fechadas.

Norte Sul Plaza

Lojas e quiosques fecham no dia 1°, mas alimentação e lazer podem funcionar das 11h às 21h. O horário do dia 31 ainda não foi divulgado.

Bosque dos Ipês

Abre das 10h às 18h no dia 31. Já no dia 1°, apenas os espaços de alimentação e entretenimento estarão abertos, das 11h às 21h.

Pátio Central

Abre na véspera, mas no dia 1º, o shopping não irá abrir.

Bancos

As agências bancárias não irão abrir na terça e quarta-feira, voltando ao expediente normal no dia 2 de janeiro.

Saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão em ambos os dias.

Judiciário

O Judiciário de Mato Grosso do Sul está em recesso desde o dia 20 de dezembro, desta forma, não haverá expediente durante o fim de ano, até o dia 6 de janeiro de 2024.

Apenas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes.

Órgãos Públicos

As repartições públicas municipais e estaduais não terão expediente nesta terça e quarta-feira, com exceção dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança.

Lotéricas

As casas lotéricas não abrem no dia 1º, mas funcionam no dia 31 devido as apostas para a Mega da Virada.

Correios

Não haverá expediente nas agências dos Correios na véspera e no dia de Ano Novo.