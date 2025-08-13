Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Gás canalizado é novidade nas escolas da Rede Estadual em MS

Escolas de Campo Grande e Três Lagoas não precisam mais se preocupar com trocas de botijões na preparação das merendas escolares

Noysle Carvalho

13/08/2025 - 10h50
Com a segurança e economia de gastos em pauta, o Governo de Mato Grosso do Sul divulgou que escolas de Campo Grande e de Três Lagoas contam com uma novidade, o gás natural encanado. São 33 escolas na capital e outras seis no município que se adaptam à nova fase dentro das cozinhas escolares.

Os antigos botijões, pesados e menos seguros, foram substituídos pelo novo modelo de gás boliviano que é considerado mais eficiente e mais prático. A parceria e convênio é entre a Secretaria  Estadual de Educação (SED) e a Companhia de Gás Natural de Mato Grosso do Sul (MSGás).

O objetivo é expandir para outras cidades também, visto que é elogiado pelos gestores das escolas que já utilizam. O sistema de gás encanado ainda é o mais indicado, porque não ocorre desabastecimento para a produção da merenda escolar.

Uma das escolas da capital que foi implantado esse novo sistema é a Escola Estadual Emygdio Campos Widal, localizada no bairro Vilas Boas, região sul. Os benefícios são notados na preparação da merenda, realizada três vezes ao dia para os 410 alunos do ensino médio que passam o dia todo na escola, na educação integral.

“O gás encanado nos auxiliou bastante na parte burocrática. Diminuiu nosso trabalho em termos de licitação, cotação de preço, sem tirar a comodidade para quem faz a merenda, assim podemos até ousar na culinária, para fazer bolo, pão e outros pratos. Nos auxiliou bastante e deixou o pessoal da cozinha bastante feliz”, afirmou o diretor, Alexandre Fagundes Damian.

Um outro apontamentos feito pelo diretor é sobre a segurança que o novo modelo traz. Sem se preocupar com a troca de gás e em botijões pesados, as pessoas que trabalham na cozinha da unidade têm seu trabalho facilitado.

NOVO RUMO PARA OS ANTIGOS GASTOS

Outro colégio que foi beneficiado com o novo sistema, é a Escola Estadual Amando de Oliveira, localizada na Vila Piratininga, em Campo Grande. Antes da chegada do encanamento do gás natural, havia repasse financeiro direcionado para a compra que agora não é mais necessário.

O diretor dessa unidade, Henrique Manoel Alves, diz ter alívio na parte financeira e na preocupação em trocar a tempo de preparar as merendas. Esse recurso que antes era gasto com botijões, ganhou novo destino na manutenção em outras áreas da escola.

“Antes comprávamos cilindros de gás com o repasse para manutenção que recebíamos semestralmente, já até reservava o valor, não tinha como fugir, na escola não pode faltar até porque temos que fazer a comida. Com o gás encanado, posso suprir outras necessidades, como manutenção do ar-condicionado, extintores, limpeza de bebedouro”, descreveu o diretor da unidade.

CONVERSÃO PARA USO DE GÁS NATURAL NAS ESCOLAS DO MS

A modernidade chegou a 39 escolas da Rede Estadual de Mato Grosso do Sul e tem objetivo de expandir para outras unidades. Ao todo, elas consumiram 5,9 metros cúbicos de gás no período analisado.

“A mudança representa um avanço significativo na gestão das cozinhas escolares, que antes dependiam do uso de botijões de gás, exigindo compras individuais, armazenamento e manuseio frequente”, informa o gerente comercial da MSGás, Jason Willians.

Com a inovação, a administração do fornecimento está centralizada, o que elimina a necessidade de estoque e trocas manuais. Além da questão de segurança, a conversão trouxe previsibilidade orçamentária, já que o gás natural possui menor variação de preços em comparação ao Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) engarrafado. 

A regularidade no serviço devido o fornecimento direto da concessionária dispensa a demanda logística complexa, o que permite foco na qualidade da alimentação dos estudantes.

A meta é atingir 60 unidades escolares da rede estadual, de modo em que as escolas sejam interligadas na medida em que ocorrer a expansão da canalização do gás natural.

Outra preocupação que foi sanada com a troca do GPL para o GN, são os arrombamentos, ocorridos diversas vezes para roubos de botijões de cozinhas escolares. Com isso, a ação envolve vários setores, mas com o objetivo de modernizar e reestruturar as escolas estaduais de Mato Grosso do Sul.

Cidades

Comissão do Senado aprova exploração econômica em terras indígenas

Durante a sessão, a comissão aprovou também um pedido para acelerar a tramitação e levar o projeto diretamente para análise do plenário

13/08/2025 14h00

Senado Federal

Senado Federal Reprodução

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado aprovou, nesta quarta-feira 13, o Projeto de Lei (PL) 6 050/2023, que autoriza a exploração de atividades econômicas em terras indígenas. A aprovação foi feita em pouco mais de um minuto, por meio de votação simbólica, ou seja, sem registro individual dos senadores.

Durante a sessão, a comissão aprovou também um pedido para acelerar a tramitação e levar o projeto diretamente para análise do plenário, sem a necessidade de passar por outras comissões. O requerimento recebeu dois votos contrários e dois favoráveis, e coube à presidente do colegiado, Damares Alves (Republicanos-DF), desempatar - ela votou a favor da urgência.

"Mais cedo ou mais tarde, o Congresso terá de deliberar sobre atividades em áreas indígenas. ... Por que não nesta legislatura? Vai ter recurso, votação em plenário, mas se reunirem todas as propostas sob coordenação da Tereza Cristina e sair um grande encaminhamento do Senado, ganharíamos muito", disse Damares, citando o grupo de trabalho chefiado pela senadora Tereza Cristina (PP-MS) para estudar o tema.

Apresentado pela CPI das ONGs, o texto é criticado por senadores governistas. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fabiano Contarato (PT-ES), pediu, durante a sessão, para que a proposta passasse pelo colegiado, o que não foi atendido.

O relator, Márcio Bittar (União-AC), rebateu críticas e disse que o projeto "permite, não obriga" a exploração. "Tenho dificuldade de compreender a resistência ao projeto. Sou amazônida e vejo índios passando fome", disse.

A proposta cria regras para a realização de atividades econômicas em terras indígenas, incluindo mineração, exploração de petróleo, gás natural e aproveitamento de recursos hídricos para geração de energia elétrica. A proposta afirma que as comunidades poderão decidir sobre os empreendimentos e prevê consulta prévia aos povos afetados, além de estudos técnicos e licenciamento ambiental.

O texto define participação financeira das comunidades nos resultados das atividades - como porcentuais sobre produção de energia, petróleo e minerais - e estabelece indenizações e compensações por impactos sanitários, sociais, culturais, econômicos e ambientais. Também permite contratos de parceria com empresas, fiscalização por órgãos competentes e possibilidade de suspensão das atividades em caso de danos graves.

Trânsito

Autoescolas de MS não têm CNH entre as mais caras do país, diz sindicato

A pesquisa que apontou a média da primeira habilitação no Estado, no valor de R$ 4.477,95, foi considerada fora da realidade pela entidade

13/08/2025 13h43

Crédito: Saul Shramm / Governo do Estado

Após a divulgação da pesquisa que coloca Mato Grosso do Sul em segundo lugar no ranking com o preço da primeira habilitação entre os mais caros do país, o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado (SindCFCMS) afirmou que o valor não condiz com a realidade.

O presidente do SindCFCMS, Henrique José Fernandes, relatou à reportagem do Correio do Estado que está em Brasília (DF), junto a outros representantes da categoria, participando de reuniões com deputados federais para alinhar apoio em torno da importância do Centro de Formação de Condutores (CFCs).

Para o presidente do sindicato, a proposta que retira a obrigatoriedade de aulas em autoescolas, apresentada pelo ministro de Estado dos Transportes, Renan Filho, tem objetivo eleitoreiro, com a finalidade de ganhar votos.

“Em relação a esses valores, eu não sei de onde eles tiraram isso, a nível nacional até. Com exceção do Rio Grande do Sul, acho que eles se baseiam nesse estado e vieram fazendo a média das outras unidades da federação, porque esses valores não existem”, afirmou Henrique.

A pesquisa Perfil do Condutor Brasileiro, do Instituto Nexus, apontou que a média da primeira CNH no Estado é de R$ 4.477,95, o que coloca MS com o segundo maior valor do país, perdendo apenas para o Rio Grande do Sul, que lidera o ranking com R$ 4.951,35.

No entanto, Henrique foi enfático ao afirmar que os valores não condizem com o que é cobrado no Estado, onde, segundo ele, a média da primeira habilitação é de R$ 1.600,00 na parte que cabe à autoescola.

“Qual é a parte da autoescola? São as aulas teóricas que a gente administra e as aulas práticas. O restante do valor fica por conta das taxas do Detran, que envolvem o exame médico e o psicológico”, pontuou o presidente do SindCFCMS.

Em contato com o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), a reportagem levantou que as taxas mencionadas para a primeira habilitação (categorias A e B) ficam em R$ 818,77, valor correspondente à UFERMS de agosto de 2025.

Questionando o valor apontado pela pesquisa, o presidente do SindCFCMS afirmou que, mesmo somando o preço cobrado pela autoescola às taxas do Detran-MS, a média da primeira habilitação no Estado fica em torno de R$ 2.500,00.

“Tem cidade que é um pouco mais cara? Tem, porque a gasolina é mais cara, é longe, a despesa é maior. Então, assim, não existe esse valor de quatro mil. Não sei de onde o ministério tirou isso, e essa entidade que fez a pesquisa, não sei como conseguiu chegar a esse número.”

Para Henrique, a proposta que flexibiliza o processo da CNH está brincando com vidas, tanto na questão da segurança no trânsito quanto no setor, que, no Estado, ele estima empregar aproximadamente 6 mil profissionais.

Além da reunião da categoria com os parlamentares, ele esteve nos gabinetes dos deputados Beto Pereira (PSDB-MS) e Vander Loubet (PT-MS) pedindo apoio para os profissionais do setor.

Proposta de baratear a CNH


O ministro de Estado dos Transportes, Renan Filho, apresentou uma proposta que está em estudo e pode reduzir em até 80% o custo da primeira habilitação para categorias A e B, retirando a obrigatoriedade de o candidato passar por um Centro de Formação de Condutores (CFC).

Segundo o ministro, o atual modelo burocratiza o processo e a proposta deixa o candidato livre para escolher se quer passar pela autoescola ou realizar os exames diretamente pelo Detran. Cabe ressaltar que a novidade não elimina alguns processos.

No novo modelo, o interessado em tirar a CNH pode ter aula particular com um instrutor cadastrado devidamente no Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que pode trabalhar de forma autônoma ou lecionando para uma autoescola.

As provas teóricas e práticas continuam obrigatórias. A ideia é que as aulas teóricas sejam ministradas no modelo de Educação a Distância (EAD) e, após a preparação, o candidato será submetido à prova, conforme regulamento do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O que muda?


A única alteração é que o candidato poderá escolher se deseja fazer o processo pelo Centro de Formação de Condutores. Caso opte por isso, terá acesso ao conteúdo teórico via EAD fornecido por empresas credenciadas ou pelo Conselho Nacional de Trânsito (Senatran).

Defesa da educação no trânsito


Nesta terça-feira (13) será feito o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Educação para o Trânsito e de Condutores na Câmara dos Deputados, em Brasília, encabeçada pelo deputado federal Zé Neto (PT-BA), com a presença de outros colegas de Casa e de representantes de sindicatos de autoescolas de todo o país.

O intuito da Frente Parlamentar é reforçar o papel que o Centro de Formação de Condutores tem na formação, educação e preservação da vida dos motoristas no trânsito.

“É uma frente que tem mais de 220 deputados apoiando a formação de condutores através da educação para o trânsito. A gente quer melhorar a educação, tudo bem, o processo pode ser melhorado, eu até entendo que algumas coisas poderíamos rever, mas não da maneira como o ministro está querendo fazer. Acabar com tudo não é o caminho.”

